(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Ante el pronóstico de fuertes precipitaciones en diversas zonas del país por efecto del Fenómeno El Niño, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención para evitar accidentes eléctricos dentro y fuera de las viviendas.

Si el agua ingresa a una casa o se registra humedad excesiva, la entidad recomienda evitar el contacto con tomacorrientes y equipos eléctricos. En esas circunstancias, el suministro debe interrumpirse desde la llave general del tablero, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a una descarga.

La electricidad tampoco debe restablecerse mientras persistan esas condiciones. Antes de volver a conectarla, un técnico calificado deberá revisar las instalaciones y verificar que se encuentren en condiciones seguras.

Revisión de instalaciones y precauciones en la vía pública

Además de las medidas inmediatas ante la presencia de agua, Osinergmin recomienda revisar periódicamente cables, tomacorrientes, enchufes, interruptores, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra y dispositivos de protección. Si se detectan deficiencias, el mantenimiento o las reparaciones deben quedar exclusivamente a cargo de un técnico electricista calificado.

La entidad también señala que los hogares deben contar con interruptores termomagnéticos y diferenciales en sus tableros eléctricos. Estos dispositivos contribuyen a proteger las instalaciones frente a sobrecargas y cortocircuitos, así como a reducir los riesgos asociados con fugas de corriente que podrían ocasionar electrocuciones.

Osinergmin brinda recomendaciones ante accidentes eléctricos. Video: Difusión

Las precauciones deben extenderse a calles y espacios públicos, donde la infraestructura eléctrica también puede representar un peligro durante las precipitaciones. Por ello, el organismo recomienda no tocar ni acercarse a postes, redes eléctricas, cables caídos o árboles que pudieran estar en contacto con el tendido aéreo.

Si se observan ramas o árboles próximos a las líneas eléctricas, la situación debe comunicarse inmediatamente a la empresa responsable para que adopte las medidas de seguridad necesarias.

Cómo reportar riesgos eléctricos a Osinergmin

Para comunicar emergencias o situaciones peligrosas relacionadas con los servicios de electricidad e hidrocarburos, la ciudadanía puede utilizar la línea telefónica 1840 o el aplicativo gratuito Facilito. Estos canales permiten reportar deficiencias en el alumbrado público, interrupciones del suministro eléctrico, postes inclinados o caídos y cables sueltos en la vía pública.

Los reportes presentados en línea son derivados a la empresa eléctrica correspondiente, mientras Osinergmin supervisa que reciban atención. La entidad también señala que mantiene una supervisión permanente de la infraestructura eléctrica para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas del sector.

Los usuarios pueden hacer seguimiento a sus denuncias e indicar si están conformes con la respuesta recibida. El aplicativo Facilito está disponible para descarga gratuita a través del enlace osinergmin.gob.pe/app-facilito.