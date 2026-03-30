Internet más rápido en el celular: la función que debes activar para tener una conexión sin interrupciones

Activar el modo ahorro de datos te permite tener una mejor conexión a internet.

Tener una conexión a internet rápida y estable en el celular es clave para trabajar, comunicarse y consumir contenido digital. Una de las formas más sencillas de mejorar el rendimiento de los datos móviles es activar el modo de ahorro de datos, una función disponible tanto en teléfonos Android como en iPhone que limita el consumo de internet de las aplicaciones que funcionan en segundo plano.

Esta herramienta permite optimizar el uso de la conexión móvil al reducir las actividades de las apps cuando no están abiertas en pantalla. Como resultado, el dispositivo prioriza el tráfico de datos para las aplicaciones que el usuario está utilizando en ese momento, lo que puede ayudar a evitar interrupciones, mejorar la estabilidad de la conexión y reducir el consumo innecesario de datos.

El modo de ahorro de datos resulta especialmente útil cuando la señal es débil o cuando el usuario se encuentra en zonas con cobertura limitada. En estas situaciones, limitar las tareas en segundo plano permite aprovechar mejor la velocidad disponible y mantener una navegación más fluida.

Para mejorar la señal de internet en el celular, solo se debe activar el modo ahorro de datos.

Cómo activar el modo de ahorro de datos

El proceso para activar esta función es sencillo y solo requiere acceder a las opciones de configuración del teléfono.

En dispositivos con sistema operativo Android, el modo de ahorro de datos se encuentra generalmente en la ruta Configuración > Uso de datos > Ahorro de datos. Una vez activado, el sistema restringe automáticamente el consumo de internet de las aplicaciones que no se están utilizando activamente.

En el caso de los teléfonos Apple con sistema iOS, la función se puede activar desde Ajustes > Datos móviles > Opciones > Ahorrar datos. Al habilitarla, el sistema reduce el uso de datos de fondo y prioriza las aplicaciones que el usuario está utilizando.

Aunque esta herramienta no aumenta directamente la velocidad de la red, sí ayuda a optimizar el uso del ancho de banda disponible, lo que puede traducirse en una experiencia más estable al navegar, ver videos o utilizar aplicaciones de mensajería.

Tanto Android, como iPhone, cuentan con un modo de ahorro de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué a veces el internet del celular funciona lento

La velocidad y estabilidad de la conexión móvil dependen de varios factores. Uno de los más importantes es la ubicación del usuario.

Las zonas alejadas de las torres de transmisión, como áreas rurales o regiones montañosas, suelen presentar una cobertura más débil. Esto puede provocar velocidades más bajas o interrupciones en el servicio.

También influyen las barreras físicas. Edificios altos, paredes gruesas o estructuras metálicas pueden interferir con la señal, reduciendo la calidad de la conexión.

Otro elemento importante es la tecnología de red disponible. Las redes móviles de cuarta y quinta generación ofrecen velocidades superiores a las tecnologías anteriores. Las redes 4G y 5G pueden proporcionar una navegación mucho más rápida que las redes 3G, aunque su disponibilidad depende del operador y de la infraestructura en cada región.

Las redes 4G y 5G tienen la capacidad de proporcionar un buen internet. (Foto: Shutterstock)

El modelo del teléfono también puede influir. Los dispositivos más antiguos pueden no ser compatibles con las tecnologías de red más recientes, lo que limita la velocidad máxima de conexión.

Incluso el clima puede afectar el servicio. Lluvias intensas, tormentas eléctricas o condiciones meteorológicas extremas pueden generar interferencias temporales en la señal de las redes móviles.

Otros ajustes para optimizar los datos móviles

Además de activar el modo de ahorro de datos, existen otras configuraciones que pueden ayudar a mejorar la experiencia de conexión.

Una de ellas es desactivar las actualizaciones automáticas de aplicaciones y del sistema operativo. Estas descargas pueden consumir una gran cantidad de datos sin que el usuario lo note.

El ahorro de datos ayuda a tener una mejor experiencia de conexión de internet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En teléfonos Android, esta opción se puede modificar desde Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Datos y almacenamiento, donde es posible desactivar las actualizaciones automáticas.

En dispositivos con iOS, el ajuste se encuentra en Ajustes > App Store, donde se pueden desactivar las actualizaciones automáticas de aplicaciones.

Otra recomendación es revisar los respaldos en la nube. Servicios de almacenamiento como Google Drive o iCloud pueden sincronizar archivos, fotos y aplicaciones de forma constante, lo que puede generar un consumo elevado de datos móviles.

Controlar estas funciones permite reducir el uso innecesario de internet y aprovechar mejor la conexión disponible.