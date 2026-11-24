El esquema de financiamiento alcanzará USD 400 millones divididos en tres operaciones de crédito internacional.

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El acceso a una vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de familias hondureñas, especialmente para aquellas que no cuentan con ingresos suficientes para cumplir los requisitos del financiamiento tradicional.

Como parte de esa estrategia, Honduras formalizó un primer préstamo de USD 150 millones unos (10,768 millones de lempiras) con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), una operación que constituye el inicio de un paquete financiero de USD 400 millones acordado para impulsar la política pública de vivienda social.

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El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que el financiamiento se estructuró en tres operaciones. La primera corresponde a los $150 millones ya suscritos, mientras que los siguientes desembolsos contemplan $100 millones y $150 millones, respectivamente.

De esta manera, el programa contará con una disponibilidad crediticia, aunque su ejecución dependerá de los procedimientos correspondientes para cada operación. El primer convenio ya fue remitido al Congreso Nacional para su aprobación. Luego deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta y completar los trámites administrativos necesarios para habilitar la utilización de los recursos.

Hernández Hércules explicó que la intención es agilizar esos procedimientos para que las empresas constructoras y los contratistas puedan comenzar a desarrollar los proyectos habitacionales contemplados en el programa. Así mismo, los primeros desembolsos podrían concretarse entre mediados y finales de diciembre, siempre que se completen oportunamente los requisitos institucionales.

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La operación representa una apuesta por utilizar financiamiento externo para ampliar la capacidad de inversión del Estado en vivienda, un sector que requiere recursos de largo plazo y mecanismos que permitan atender a hogares con dificultades para acceder a créditos hipotecarios convencionales.

La ministra Francis Argeñal aseguró que los recursos del primer contrato corresponden con exclusividad a proyectos habitacionales.

Objetivo 15 mil soluciones habitacionales

La ministra de Vivienda, Francis Argeñal, explicó que los fondos están destinados a cubrir aproximadamente 15.000 soluciones habitacionales, mediante diferentes alternativas orientadas a atender la demanda en el país.

La funcionaria señaló que uno de los principales retos consiste en conseguir la participación de distintas fuentes de financiamiento que permitan ampliar la cobertura de los programas habitacionales, articulando recursos públicos, financiamiento internacional y participación de otros actores del sector.

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Requisitos a cumplir

Argeñal reconoció que la demanda de vivienda en Honduras supera la capacidad de respuesta de los mecanismos tradicionales de financiamiento, por lo que consideró necesario incorporar nuevas fuentes de capital para facilitar el acceso de la población a una solución habitacional.

También descartó que los $150 millones contemplados en el primer convenio tengan una finalidad distinta a la política pública de vivienda, y aseguró que los recursos están destinados a ese propósito.

El alcance de la iniciativa también estará condicionado por la capacidad de los ejecutores para desarrollar proyectos, contratar empresas y garantizar que las viviendas lleguen a los sectores de la población que enfrentan mayores dificultades económicas.

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Ahora , el primer paso corresponde al Congreso Nacional, donde deberá aprobarse el préstamo; una vez cumplido ese requisito, el convenio tendrá que publicarse en La Gaceta y continuar con los trámites administrativos y financieros correspondientes.

La ministra Francis Argeñal aseguró que los recursos del primer contrato corresponden con exclusividad a proyectos habitacionales.

Finanzas proyecta que los primeros desembolsos comiencen a mediados o finales de diciembre, mientras que la ministra de Vivienda estimó que en un plazo aproximado de cuatro semanas los recursos podrían estar disponibles.

Esas proyecciones mantienen como condición el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos, por lo que no representan todavía una entrega efectiva de fondos a los beneficiarios.

Otro aspecto pendiente será determinar los mecanismos mediante los cuales se asignarán los recursos y las condiciones que deberán cumplir las familias interesadas en acceder a los programas.

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