Los científicos eligieron sitios de liberación en áreas del territorio que los animales no visitaban desde hacía al menos un mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio realizado entre enero y marzo de 2025 reveló que las suricatas (Suricata suricatta) son capaces de orientarse solas en el desierto del Kalahari tras ser separadas de su grupo, utilizando la memoria a largo plazo para regresar a su madriguera o reunirse con sus compañeros. La investigación fue liderada por Mathilde Martin, de la Universidad de Zúrich, en colaboración con el Proyecto Kalahari Meerkat (PKM).

El equipo trasladó a 20 suricatas adultas hasta 1,5 kilómetros desde el punto donde fueron capturadas, una distancia mayor a la que recorre un grupo en un día completo. 18 de los 20 animales lograron llegar a un lugar conocido o reencontrarse con sus compañeros tras ser liberados. Los resultados, publicados en el Journal of Experimental Biology, desafían la idea de que dependen exclusivamente del grupo para moverse por su territorio.

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Catorce suricatas se dirigieron primero a la madriguera donde habían dormido

Catorce de los ejemplares evaluados eligieron la madriguera donde habían dormido como el primer destino de su recorrido (Magnific)

Luego de ser liberadas, 16 de las 18 suricatas que abandonaron el lugar de liberación se orientaron hacia un destino fijo. De ellas, 14 eligieron como primer destino la madriguera donde el grupo había pasado la noche, según constató el equipo de investigación.

La distancia en línea recta hasta el objetivo representó, en promedio, el 82% del camino real recorrido por cada animal, este dato indica que los trayectos fueron notablemente directos una vez que cada suricata tomó una dirección.

Dos machos nunca abandonaron el punto de suelta y debieron ser devueltos a sus colonias por los científicos tras 90 minutos. Los investigadores atribuyeron este comportamiento al estrés y no a una falta de conocimiento del territorio.

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Las zonas de suelta no habían sido visitadas en al menos 30 días

Los refugios excavados a lo largo del territorio funcionaron como puntos de referencia clave en el mapa mental de la especie (Magnific)

Los sitios de liberación fueron elegidos dentro del espacio de cada agrupación, pero en áreas que no habían sido recorridas en al menos un mes. Esto llevó al equipo a concluir que las suricatas se guiaron por su memoria a largo plazo del territorio y no por rastros recientes de sus compañeros.

El PKM trabaja con alrededor de 15 grupos silvestres habituados a la presencia humana, lo que facilitó la captura y el equipamiento de los animales. “Nuestro trabajo con las suricatas nos permite distraerlas con una botella de agua y colocarles el collar en pocos segundos mientras beben de pie; una mera formalidad para ellos”, explicó Martin en declaraciones recogidas por earth.com.

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Cada individuo recibió una etiqueta GPS que registraba su posición una vez por segundo, además de un transmisor de radio y una pequeña grabadora de audio para registrar sus llamados.

Las suricatas exploraron el terreno mirando diez veces más de lo que olfatearon

Variables como la edad, el sexo o el tiempo dedicado a la vigilancia no determinaron la eficacia de navegación de cada animal (Magnific)

Durante el trayecto de regreso, las suricatas dedicaron aproximadamente dos tercios de su tiempo a buscar señales del entorno, mientras que la mayor parte del tiempo restante fue empleado en desplazarse. Pocos individuos se detuvieron a comer; los que lo hicieron solo tomaron milpiés que se arrastraban sobre la arena.

Para orientarse, los animales se paraban sobre sus patas traseras o trepaban arbustos y troncos para examinar el paisaje. En total, invirtieron 10 veces más tiempo mirando que olfateando. Sin embargo, esta proporción cambió al acercarse al destino: en esa etapa final, el olfateo ocupó más del 20% del tiempo dedicado a buscar señales.

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Los investigadores también observaron que las suricatas olfateaban con frecuencia los pequeños refugios que los animales excavan a lo largo de su territorio. Un experimento previo ya había demostrado que estos ejemplares recuerdan dónde están esas excavaciones, por lo que el equipo sugirió que podrían funcionar como puntos de referencia en su mapa mental.

La experiencia individual previa no predijo el desempeño de cada animal

La inspección visual del entorno superó en diez veces al uso del olfato durante la mayor parte del trayecto de retorno (Magnific)

El equipo evaluó si ciertos factores individuales podían anticipar cuál ejemplar navegaría mejor. Se analizaron la edad, el tiempo dedicado a tareas de vigilancia, la frecuencia con la que marcaban el espacio con feromonas y cuánto excavaban en los refugios. También se consideró si era subordinado y si había realizado desplazamientos solitarios previos en busca de pareja o por haber sido expulsado temporalmente del grupo por la hembra dominante.

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Ninguno de esos factores resultó predictivo, tampoco se encontró una diferencia clara entre machos y hembras, aunque el estudio contó con solo cinco ejemplares femeninos frente a 15 masculinos.

Los autores consideran que la explicación está en la estabilidad del territorio: con una superficie que la comunidad recorre entre 0,5 y 1 kilómetro por día, es probable que cada adulto haya cruzado la totalidad del espacio varias veces antes de alcanzar la madurez. En ese sentido, señalaron que las palomas de distintas edades también son capaces de regresar a su hogar con igual eficacia.

Trece suricatas lograron reunirse con su grupo de forma autónoma

Un estudio de la Universidad de Zúrich reveló que las suricatas utilizan la memoria a largo plazo para orientarse solas en el desierto del Kalahari (Magnific)

Al finalizar el recorrido, 13 de los 20 animales encontraron a su grupo por sus propios medios. El más lento tardó casi tres horas. Otros cinco llegaron a la madriguera o al punto de captura, pero no lograron encontrar a la comunidad dentro del límite establecido y debieron ser asistidos por el equipo.

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El coinvestigador Benjamin Robira indicó que los especialistas tienen previsto profundizar en la comprensión del mapa mental que las suricatas construyen de su zona, así como en los mecanismos que emplean para moverse de un punto a otro.

Los autores reconocieron que una muestra de 20 individuos es reducida y que todos los evaluados eran adultos subordinados mayores de 10 meses; los cachorros y los animales dominantes no fueron incluidos en el estudio. Además, todas las sueltas se realizaron dentro del territorio familiar, por lo que los hallazgos no permiten saber cómo se comportaría un ejemplar en un entorno desconocido.

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