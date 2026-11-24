Desde su experiencia con la banda de Miss Universe Cuba, Marianela Ancheta confía en que Mia Dio puede conquistar la primera corona para su país. (Foto cortesía Mia Dio)

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A pocas horas de que comience la gala decisiva del certamen internacional, la modelo Marianela Ancheta respaldó la postulación de Mia Dio en Miss Universo 2026 y expuso las dificultades que enfrentan las representantes debido a la situación política bajo el régimen de Cuba.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Ancheta, quien en 2024 quebró una ausencia de 57 años de participantes cubanas en este escenario, analizó las posibilidades de su compatriota, el valor de los símbolos empleados en la pasarela y las dolorosas restricciones familiares y sociales que arrastra la diáspora.

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Ancheta observó la evolución de Dio a lo largo de las fases previas y recalcó que la delegada exhibe una preparación rigurosa que responde al compromiso de visibilizar la realidad de la isla. Para la ex reina de belleza, la participación en el concurso trasciende la competencia estética convencional y adquiere una dimensión de representación colectiva, especialmente ante una comunidad que reside en gran parte fuera de su territorio de origen.

Durante la competencia preliminar celebrada en Puerto Rico, Dio presentó un atuendo tradicional que rindió tributo a las Damas de Blanco, el colectivo cívico femenino que reclama la libertad de los presos políticos. La propuesta ingresó en la selección de los 15 mejores trajes típicos del certamen, un logro que Ancheta valoró tanto por su ejecución como por su mensaje cívico.

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La modelo añadió que la candidata complementó esa intervención con un traje de gala en tono dorado que generó comentarios favorables entre especialistas de certámenes de belleza, quienes sitúan a la representante entre las figuras con mayores opciones para avanzar a las fases definitorias del concurso.

En entrevista exclusiva, Marianela Ancheta, Miss Universe Cuba 2024, analiza el desempeño de Mia Dio en la competencia de Miss Universo. La modelo cubana destaca el impacto del traje típico en honor a las Damas de Blanco, comparte los consejos que le brindó a su compatriota para enfrentar la noche final y evalúa a las candidatas más fuertes del certamen.

Al evaluar a las competidoras de la edición, Ancheta ubicó a Cuba en la cima de sus preferencias, pero reconoció la fortaleza de las delegadas de Venezuela, Chile, Francia, Colombia, Perú y República Dominicana. Frente a las discusiones y descalificaciones que surgen habitualmente en plataformas digitales, la ex reina de belleza exhortó a los cubanos dispersos por el mundo a consolidar un respaldo unánime hacia Dio, quien asumió la tarea de proyectar las aspiraciones de todo un pueblo.

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La elocuencia en la ronda de preguntas definirá las opciones de corona

La trayectoria de Dio hacia la gala final incluyó superar cuestionamientos iniciales sobre su lugar de nacimiento fuera de la isla y su nivel de dominio del idioma castellano. Ancheta recordó que la aspirante no triunfó en su primer intento en el concurso nacional, pero redobló esfuerzos, tomó clases y logró una dicción fluida que fortaleció su perfil mediático.

De acuerdo con Ancheta, el desempeño ante los evaluadores no dependerá solo del desfile, sino de la serenidad al responder. En ese sentido, advirtió sobre la destreza verbal de su compatriota al subrayar que “si a Mia le dan el micrófono, hay que tener cuidado, porque Mia habla de forma espectacular”.

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En cuanto a las exigencias idiomáticas impuestas por algunos sectores del público en Puerto Rico, Ancheta consideró que cada participante debe expresarse en la lengua en la que experimente mayor soltura emocional, sin imposiciones que alteren la precisión de sus conceptos.

Ancheta detalla las fortalezas de Mia Dios sobre el escenario, la relevancia de la ronda de preguntas y el manejo de los nervios en la etapa decisiva del concurso.

La apertura de 2024 marcó el fin de casi seis décadas de exclusión

La presencia cubana en el circuito internacional permaneció clausurada por casi seis décadas debido a las decisiones del régimen castrista. En 2024, la franquicia encabezada por Prince Julio César logró reinsertar al país caribeño en la plataforma global, una oportunidad que recayó en Ancheta y que sentó las bases para delegadas posteriores como Lina y la propia Dio.

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Ancheta relató que, al asumir aquella primera banda, temía que presiones gubernamentales provocaran la suspensión repentina del proyecto. Sin embargo, constató que la iniciativa mantuvo continuidad.

En su análisis, el certamen de Miss Universo ofrece una tribuna global que la juventud cubana no pudo utilizar durante generaciones enteras. Por ello, celebró que exista un espacio donde las aspirantes expongan las inquietudes de su sociedad ante millones de espectadores sin depender de las directivas estatales de Cuba.

Ancheta reside en Estados Unidos y no ha intentado volver a la isla tras su coronación. En el diálogo con este medio, la ex reina de belleza reveló una faceta dolorosa de esa separación forzada al señalar que su abuela falleció sin que ella pudiera acompañarla en sus últimos días debido a las tensiones políticas.

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Marianela Ancheta representó a Cuba en Miss Universo 2024, tras casi seis décadas de ausencia de la isla en el certamen internacional.

Frente a la posibilidad de que Dio obtenga la corona universal, Ancheta planteó reparos sobre la viabilidad de un festejo popular en las calles cubanas. La ex participante explicó que la relación con el poder político condiciona cualquier retorno, dado que “uno quiere ir, pero uno no quiere estar al lado del régimen”.

En el ámbito personal, Ancheta descartó una nueva incursión en competencias de belleza, pues prefiere que su experiencia de 2024 permanezca como un acontecimiento singular en su biografía. La modelo concentra ahora sus actividades en el área social como embajadora de la entidad benéfica Teletón USA, al tiempo que avanza en el rediseño comercial de su firma de productos para el cuidado de la piel y otros proyectos empresariales en Estados Unidos.

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No obstante, su atención permanece volcada en la velada de esta noche, en la que mantiene la convicción de que Mia Dio logre hacer historia al conquistar la primera corona de Miss Universo para Cuba tras décadas de espera y sacrificios colectivos.