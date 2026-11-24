Una mano enfoca una lupa sobre Panamá en un mapa de América Latina elaborado con billetes de dólar estadounidense sobre un fondo de tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá participa de la creación de una red regional de organismos anticorrupción y de supervisión del financiamiento político.

La iniciativa fue planteada durante la Conferencia Regional sobre Transparencia e Integridad en el Financiamiento Político: impulsando la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)) en América Latina, realizada en la nación canalera.

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La UNCAC es el primer instrumento global anticorrupción jurídicamente vinculante, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003 y en vigor desde diciembre de 2005, al cual se han adherido más de 180 Estados.

Panamá se convierte en un nodo regional clave para articular respuestas frente al avance del crimen organizado en la política, la entrada de recursos ilícitos en campañas y la debilidad de los mecanismos de control, al tiempo que consolida redes entre autoridades electorales, unidades de análisis financiero, organismos anticorrupción y sociedad civil para avanzar en la implementación efectiva de la UNCAC en América Latina.

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Durante la jornada se alertó sobre el uso de criptomonedas y activos digitales como canales opacos de financiamiento.

Ilustración fotográfica con representaciones de criptomonedas. REUTERS/Dado Ruvic

También se abordó el rol de los influencers en redes sociales y de la publicidad política digital no declarada como nuevas formas de gasto de campaña que requieren de una actualización normativa.

La conferencia regional contó con el apoyo de los gobiernos de Noruega y Canadá, y reunió a representantes de al menos quince países de América Latina y el Caribe, así como a organismos especializados en prevención de lavado de dinero, autoridades electorales y entidades de transparencia.

El objetivo declarado fue el de identificar brechas regulatorias, fortalecer la supervisión y coordinar acciones futuras.

La relación entre dinero y política en América Latina se ha convertido en uno de los terrenos más sensibles para la integridad democrática, tanto por la magnitud de los recursos que se movilizan en campañas electorales como por la creciente evidencia de que fondos provenientes de actividades ilícitas se filtran en los sistemas de financiamiento político.

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La propia narrativa que acompañó la Conferencia Regional de Panamá subrayó que el financiamiento de campañas por parte del crimen organizado se ha transformado en uno de los principales desafíos para la democracia en la región.

Dos hombres realizan una entrega de dinero en efectivo junto a documentos de estrategia electoral, en una representación del financiamiento del narcotráfico a la política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia fue formulada explícitamente por Marcela Ríos Tovar, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, durante el encuentro.

La percepción de riesgo no es meramente política o retórica, sino que se basa en experiencias comparadas de países donde se ha documentado el uso de recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas para apoyar candidaturas concretas, capturar partidos o influir en decisiones públicas clave, lo cual erosiona la confianza ciudadana, distorsiona la competencia electoral y vulnera los principios de igualdad de oportunidades y representación auténtica.

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El contexto latinoamericano presenta una combinación particular de avances y rezagos en materia de financiamiento político.

Algunos países han desarrollado sistemas relativamente robustos de financiamiento público, con criterios de elegibilidad y reglas claras sobre límites y transparencia, mientras que otros mantienen esquemas fuertemente dependientes de recursos privados, con debilidades estructurales en la divulgación de donantes y en la fiscalización.

Un análisis comparativo realizado por la OCDE sobre la República Dominicana, por ejemplo, muestra que, en la región, los criterios para acceder a financiamiento público varían de umbrales relativamente altos de apoyo electoral, como el 5 % de votos válidos en Perú, hasta mínimos muy bajos, como el 0,01 % de votos válidos en República Dominicana, lo que refleja diferentes concepciones sobre el papel del Estado en el sostenimiento de los partidos.

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Un elector deposita su voto dentro de una urna transparente en un centro de sufragio de un país latinoamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países como Panamá, el acceso al financiamiento público depende de obtener al menos el 2% de los votos válidos en elecciones generales o un escaño en la Asamblea Nacional, lo que crea incentivos específicos para la construcción de plataformas partidarias y la competencia electoral.