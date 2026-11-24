Pedro Alliana (AP)

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Después de la crisis institucional que derivó en la destitución y posterior detención de Santiago Peña, el presidente Javier Milei viajará a Paraguay para reunirse este miércoles con su par de ese país, Pedro Alliana, quien asumió tras la precipitada salida de su antecesor, en una visita que la Casa Rosada busca utilizar para ratificar la continuidad del vínculo bilateral y respaldar a la nueva administración en medio de la transición política.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el jefe de Estado argentino partirá el miércoles con rumbo a Asunción acompañado por el canciller Pablo Quirno y su vice, Juan Navarro.

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Si bien la agenda todavía estaba bajo definición, el encuentro con el flamante mandatario será el eje de una visita relámpago, aunque también se incluirá una actividad con representantes del sector privado, con la intención de poner en primer plano la relación comercial, las inversiones y la cooperación económica entre ambas naciones.

La reunión será la continuidad de la conversación telefónica que el líder libertario y el referente del Partido Colorado mantuvieron el 13 de noviembre pasado, pocos días después del cambio de gobierno.

En esa oportunidad, que ambos difundieron en sus redes sociales, Milei le deseó “los mayores éxitos” y le transmitió “todo el afecto y apoyo de la Argentina”, mientras que su par paraguayo le agradeció el contacto y adelantó que habían acordado reunirse “próximamente” en Asunción o en Buenos Aires para avanzar con la agenda bilateral.

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Milei viajará junto a Quirno

“Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, escribió el libertario entonces. Desde el entorno de Alliana calificaron ese primer intercambio como “muy cordial y fraterno” y remarcaron que apuntaba a fortalecer los lazos históricos entre ambos países.

Desde el Gobierno argentino entienden que Paraguay es un socio estratégico en la región y que el rápido encadenamiento entre el contacto telefónico, los encuentros técnicos previos y la visita presidencial exhibe la voluntad de ambas partes de preservar la relación por fuera de la crisis que atravesó el país vecino a partir de la situación de Ueno Bank.

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La preparación del viaje se aceleró el 19 de noviembre, cuando el vicecanciller argentino viajó a Asunción y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en una reunión en la que repasaron la agenda bilateral, los asuntos hemisféricos y los desafíos regionales, antes de avanzar con un nuevo diálogo de la Subcomisión de Asuntos Políticos junto al viceministro de ese país, Víctor Verdún.

Allí, las dos delegaciones acordaron sostener el trabajo conjunto en torno a los puntos que Milei y Alliana ya habían conversado por teléfono, con especial atención a la conectividad y la infraestructura, la cooperación energética, la seguridad fronteriza y la coordinación frente al crimen organizado transnacional y el narcotráfico, además de las necesidades de las comunidades ubicadas en las zonas limítrofes.

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Uno de los temas centrales será la Hidrovía Paraguay-Paraná, que los dos gobiernos consideran una vía estratégica para el comercio, la integración y la salida de la producción regional, aunque también se espera que los presidentes conversen sobre asuntos consulares, los proyectos de infraestructura pendientes y la posición que sostendrán ante los organismos multilaterales y los debates regionales.

Peña quedó envuelto en una causa judicial

La visita se produce luego de que Peña fuera destituido por el Senado paraguayo el 6 de noviembre, en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank, entidad que concentraba fondos públicos y previsionales y que estaba vinculada con el pasado empresarial del entonces mandatario, quien horas después de su salida del poder fue detenido e imputado en una causa por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

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La Casa Rosada había evitado inicialmente emitir un pronunciamiento formal sobre el cambio de autoridades, ya que entendía que se trataba de una crisis interna que debía resolverse a través de los mecanismos institucionales de Paraguay, aunque mantuvo contactos permanentes con sus pares y siguió de cerca la reorganización del Gabinete que dispuso Alliana al asumir.

En Balcarce 50 consideran que la continuidad de funcionarios y equipos técnicos de la administración anterior puede facilitar la marcha de los proyectos que ya estaban en discusión, mientras que el encuentro de mañana buscará consolidar una relación que el Gobierno argentino define como una política de Estado y que pretende sostener en los planos bilateral, regional y hemisférico.

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