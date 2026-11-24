Las organizaciones pidieron a ambas empresas que respondan antes de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una coalición de más de 155 organizaciones y especialistas en infancia pidió a Amazon y eBay que suspendan la venta de juguetes con chatbots de inteligencia artificial integrados, durante estas fiestas y hasta que pruebas independientes demuestren que son seguros para los niños.

La carta fue enviada a Andy Jassy, presidente de Amazon, y a Jamie Iannone, presidente de eBay. La encabeza Fairplay, una organización estadounidense sin fines de lucro que defiende a la infancia frente a la tecnología, y la firman, entre otros, Zero to Three, Set@16, Alliance 4 Children y el movimiento The Anxious Generation, del psicólogo Jonathan Haidt.

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Los firmantes representan a todos los continentes excepto la Antártida. Entre los especialistas figuran la pediatra Jenny Radesky, la profesora de la Universidad de Chicago Dana Suskind y la exministra británica Andrea Leadsom.

La carta fue enviada a Andy Jassy, presidente de Amazon. REUTERS/Dado Ruvic

Según NBC News, Amazon dijo que había retirado algunos de los juguetes con IA que esa cadena de noticias y un grupo de consumidores habían probado recientemente. Amazon y eBay no habían respondido públicamente al pedido en las fuentes consultadas.

Cuatro exigencias concretas

La coalición pide suspender todos los anuncios de juguetes con chatbots generativos dirigidos a menores de 16 años o que probablemente usen. También reclama que sigan fuera de venta hasta que un análisis independiente evalúe los daños psicológicos, de desarrollo y de privacidad, además de los físicos.

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Otra exigencia es eliminar las ofertas que presentan al chatbot como amigo, compañero emocional o herramienta de “crecimiento emocional”, y corregir las que se contradicen sobre la edad. La cuarta es avisar a quienes ya compraron uno sobre los riesgos y ofrecerles reembolso.

Las organizaciones pidieron a ambas empresas que respondan antes de Navidad, para trasladar esa información al Congreso de Estados Unidos, al Parlamento británico y a los padres.

eBay es una plataforma global de comercio electrónico (marketplace) donde personas y empresas compran y venden productos por internet. REUTERS/Dado Ruvic

“Los mercados son responsables de la seguridad de lo que venden y ya retiran productos peligrosos”, sostiene la carta. Rachel Franz, directora del programa de infancia de Fairplay, dijo que las tiendas han retirado juguetes uno por uno cuando se los señala, pero que eso “no es suficiente”.

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Qué encontraron en los anuncios

Fairplay informó que se hallaron más de 50 juguetes con IA a la venta en Amazon en Estados Unidos y casi 30 en Amazon en el Reino Unido a fines de octubre. Muchos títulos decían “para niños de 3 años o más”, mientras que la ficha del propio producto indicaba edades de 16 a 18 años.

Un conejo de peluche para mayores de 3 años se conectaba a chatbots generales como ChatGPT, cuyas condiciones de uso exigen tener al menos 13 años. Varios anuncios ofrecían clonar la voz de familiares o seguir el “crecimiento emocional” del niño, y la mayoría de los juguetes los vendían comerciantes externos poco conocidos.

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Fairplay informó que se hallaron más de 50 juguetes con IA a la venta en Amazon en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coalición cita casos en los que estos juguetes mantuvieron conversaciones sexuales con niños o indicaron dónde encontrar cuchillos y fósforos. Alliance 4 Children probó el conejo de peluche y, según The Guardian, el juguete sugirió que un niño podía dar su consentimiento para ser tocado con fines de placer.

La coalición advierte también que la inteligencia artificial de un juguete puede cambiarse a distancia, de modo que su comportamiento puede variar de un día para otro.

Presión regulatoria creciente

La carta recuerda que California prohibirá desde enero de 2027 los juguetes con chatbots de compañía para menores de 16 años, y que en el Congreso de Estados Unidos se presentó un proyecto para vetar los chatbots de IA en juguetes infantiles.

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En el Reino Unido, parlamentarios pidieron a Amazon y eBay quitar estos productos y propusieron usar la Ley de Protección del Consumidor de 1987 para prohibirlos, según la agencia PA. El Gobierno británico dijo que investiga con urgencia los riesgos, y su Oficina de Seguridad y Estándares de Productos recibió aportes sobre la normativa de juguetes entre julio y octubre.

El plazo que fijó la coalición para que Amazon y eBay contesten vence en Navidad.