El implante no se ve desde afuera. (Composición Infobae: Alan Sanchez/Paradronomics / REUTERS/Dado Ruvic)

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La empresa de neurotecnología Paradromics anunció una colaboración con Nvidia para achicar el equipo externo que necesita su implante cerebral. Ese equipo traduce en voz las señales de una paciente con enfermedad de neurona motora y hoy ocupa un carro con electrónica. Su director dice que en un año cabrá en una caja.

Matt Angle, fundador y director ejecutivo de Paradromics, dijo a Wired el 23 de noviembre que la paciente, una mujer de Michigan, podrá llevar esa caja sobre su silla de ruedas dentro de un año. A más largo plazo, según Angle, la electrónica será tan pequeña que cabrá en un teléfono.

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El implante no se ve desde afuera. Pero decodificar lo que la mujer intenta decir exige mucha capacidad de cálculo, así que debe estar cerca del carro, conectado a un enchufe. Reducir ese equipo le permitiría moverse con el sistema, según Wired.

La empresa de neurotecnología Paradromics anunció una colaboración con Nvidia para achicar el equipo externo que necesita su implante cerebral. REUTERS/Dado Ruvic

Qué aporta Nvidia al implante

Paradromics usará Jetson, un módulo de cómputo de bajo consumo de Nvidia, para que la decodificación del habla ocurra en un dispositivo pequeño y cercano al usuario. También usará Holoscan, el software de Nvidia que procesa datos de sensores, para que las respuestas lleguen con poco retraso.

Según MassDevice, ambas empresas se proponen que la voz se genere con un retraso menor a 10 milisegundos cuando el sistema traduzca directo del cerebro al habla, y menor a 100 milisegundos cuando primero convierta la señal en texto. Otro objetivo es que los modelos se reajusten solos cuando cambien las señales cerebrales.

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David Niewolny, director de desarrollo de negocios de salud de Nvidia, explicó a Wired por correo electrónico que incluso pequeños retrasos hacen que la comunicación se sienta poco natural. Dijo además que Nvidia no tendrá acceso a los datos cerebrales a través de estas alianzas, y que trabaja también con Synchron, otra empresa de implantes.

Una representación visual de un implante cerebral inalámbrico interactuando con las estructuras neuronales, prometiendo avances en el tratamiento de trastornos como la depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con modelos de Nvidia funcionando en el propio aparato, la voz podría hacerse más expresiva y no dependería de una conexión a internet, según Vikash Gilja, director científico de Paradromics, citado por Wired.

Un implante todavía en fase experimental

El dispositivo, llamado Connexus, tiene 421 microelectrodos que registran la actividad de neuronas individuales, según la Universidad de Michigan. Un transmisor en el pecho envía los datos por vía inalámbrica a un receptor externo. En noviembre de 2025, la agencia de medicamentos de Estados Unidos (la FDA) autorizó a Paradromics a probarlo en personas.

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Los cirujanos de la Universidad de Michigan lo implantaron por primera vez el 17 de junio de 2026. La participante será seguida durante seis años. El estudio, de factibilidad temprana, evalúa sobre todo la seguridad a largo plazo, y el dispositivo solo puede usarse en investigación.

Nvidia diseña unidades de procesamiento gráfico, chips y software para IA, centros de datos, videojuegos, robótica y vehículos autónomos. REUTERS/Dado Ruvic

El 14 de septiembre, Paradromics informó que la mujer, de unos 60 años, eligió sus propias palabras, respondió preguntas abiertas y habló por teléfono con sus nietos. Esos resultados provienen de la propia empresa y de una sola participante. Un medio especializado, Medical Daily, señaló que aún no se publicaron en una revista científica con revisión de expertos.

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Según MassDevice, el trabajo comenzará con el traslado de los decodificadores de habla de Paradromics a Holoscan, seguido de pruebas de consumo de energía y de su despliegue en centros de investigación asociados. En 2027, la colaboración se ampliará al control de movimiento, con modelos que combinan visión y acción.