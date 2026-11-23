Fernando Galmarini relató en el programa de Moria Casán los pormenores del primer encuentro íntimo de la pareja (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

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Moria Casán recibió este lunes a su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, en la mesa de La mañana con Moria (Eltrece), y el encuentro derivó en un divertido momento: la diva reveló al aire que quería contar cómo había sido la primera vez que estuvieron juntos íntimamente, y Galmarini no tardó en tomar la delantera con una versión que hizo estallar de risa al panel. “No, no, fue una vergüenza. ¡Se me tiró encima y no la podía sacar!”, lanzó el dirigente político sin filtro, ante la mirada cómplice de la conductora.

La anécdota no terminó ahí. Con desparpajo, el exfuncionario agregó que, en medio del encuentro, Moria gritaba lo que en su código de pareja equivale a festejar un tanto de Boca —una metáfora que en el programa todos comprendieron de inmediato—. “Gritaba gol de Boca y no tenía nada que ver. Le digo: ‘Pará un poco, hermana, si no fue gol de Boca, pará’”, completó entre carcajadas. La One, lejos de molestarse, le devolvió el golpe con ironía: “¿Papi, vos estás bien? Pato no funciona bien a la mañana, parece”. María Fernanda Callejón, una de sus panelistas, cerró el momento con una sentencia que resumía el clima del estudio: “Igual, la película que se está haciendo es maravillosa”.

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Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini compartieron una charla íntima y desopilante en TV (La mañana con Moria, Eltrece)

Pero la visita de Galmarini al programa de su pareja no arrancó con esa revelación. La apertura giró en torno al triunfo de Boca en la Copa Sudamericana, y fue el propio dirigente quien le recordó a Moria cómo habían empezado a conocerse: con dos pasiones declaradas desde el primer instante. “Yo estoy enamorado de Perón y de Boca”, le había dicho él cuando se cruzaron en 1991, en la entrevista de A la cama con Moria. Ella le había respondido sin titubeos: “Qué bueno, porque yo estoy enamorada de mí”. Así fue, según ambos, su presentación. Décadas más tarde, aquella frase seguía siendo el punto de partida de cualquier relato sobre la pareja.

La primera vez que Moria pisó la Bombonera fue de la mano de Galmarini, y antes del partido le advirtió: “Gordo, mirá que yo sé que son recabuleros. Llegan a perder y es la primera vez que voy, me quiero esconder”. Ese día, Boca goleó 8 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. El resultado tuvo consecuencias inesperadas: a partir de ese domingo, una parte de La 12 incorporó a Moria a su repertorio. “Empezaron a gritar: ‘¡Traela a Moria, la p… que te parió, traela a Moria!’”, recordó Galmarini, visiblemente orgulloso. Y cerró con una comparación que arrancó aplausos: “Hace poco me preguntaban qué le falta a Moria. Y yo les digo: que la convoque Scaloni y que les haga un gol a los ingleses”.

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El dirigente político contó anécdotas de pareja y sorprendió al panel con su humor sin filtros

El programa también recuperó imágenes de aquella primera entrevista, en 1991, y el recuerdo abrió un intercambio de versiones cruzadas sobre quién había dado el primer paso. El dirigente político aseguró que había sido Moria quien lo había invitado a salir. Ella lo desmintió varias veces. Él insistió: “Yo simplemente le dije ‘No, Moria, no puedo salir con vos’”. “Qué mentiroso”, contestó la conductora, que además lo corrigió por referirse a ella como “esta”: “Me devalúa”. Callejón, al ver el video de aquella emisión, tampoco pudo evitar el comentario: “¡Cómo lo beboteaste!”.

Lo que sí reconoció Moria fue que, en ese momento, Galmarini estaba casado y que la había impresionado. “Para mí, lo más lindo que tenía el peronismo era el Pato”, disparó. Él le devolvió el cumplido con la misma moneda: “Estaba buena Moria en aquel momento”. 35 años después, el reencuentro llegó por WhatsApp, con fotos en blanco y negro de Perón y Evita, intercambios literarios y una escritura que llamó la atención de la conductora. “Es canchero hablando, escribe muy bien, no tiene faltas ortográficas”, recordó Moria. “Nos empezamos a conocer y la verdad es que era un hombre muy atractivo”.

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Fernando Galmarini aseguró que lo que más lo enamora de Moria es que “es buena mina”

El camino hasta la relación, sin embargo, tuvo un desvío que Galmarini no olvidó: Moria lo dejó plantado en una fiesta donde querían entregarle un premio —“Me dijo ‘recontra voy’ y me recontra cagó. No fue”— y, días después, él se enteró por el diario de que ella se casaba en Florencia con otro hombre. “¿Te rompió el corazón?”, le preguntaron. “No, dije: ‘Esta mina está del tomate’. Todo muy rápido”, respondió Galmarini. La separación llegó poco después, y entonces sí el vínculo encontró su cauce.

Cuando Guillermo Capuya le preguntó directamente si estaba enamorado, Galmarini intentó esquivar: “No me preguntes a mí, pregúntale a ella”. Ante la insistencia, terminó cediendo. “Lo que más me enamora es que es buena mina”, afirmó. Y amplió: “En la calle es una callejera que saluda a todo el mundo”. Moria, por su parte, puso en palabras lo que considera el núcleo de la relación: “Nosotros nos reímos mucho. Lo que más hacemos es reírnos. Hay un gran sentido del humor. Compartimos buenas cosas”.

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Entre risas, Moria Casán y Galmarini recordaron su primera entrevista, realizada en 1991

La conductora también reflexionó sobre lo que significa construir una pareja cerca de los 80 años. “La gente está tan descartada para todo desde muy joven, está descartada para la vida, para el goce”, dijo, y señaló que hay “una sacralización de la belleza, de lo perfecto, de la individualidad” que impide a muchos abrirse al amor en la madurez. Valoró que los dos llegaran al vínculo con “una vida vivida” y destacó una cualidad de Galmarini que, según ella, lo define: “Él va todos los días a ver a un compañero si está enfermo. La lealtad es un valor muy grande para él”.