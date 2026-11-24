Reporteros Sin Fronteras exigió la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantin./ (Diario de Cuba)

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó este lunes la liberación incondicional del periodista independiente cubano Henry Constantín, detenido desde el 16 de septiembre y recluido en una prisión de máxima seguridad de Camagüey. La organización responsabilizó al régimen de Cuba por su integridad física y psicológica.

Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permanece en prisión provisional en la cárcel Kilo 7, en la provincia centro-oriental. Las autoridades lo acusaron de un supuesto delito de desobediencia.

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“El encarcelamiento de Henry Constantín es una demostración más de la intolerancia del régimen cubano frente al periodismo independiente”, afirmó el presidente de la SIP, Carlos Jornet, en un comunicado difundido este lunes.

La entidad pidió que el periodista recupere la libertad sin condiciones y advirtió sobre las denuncias de su entorno acerca de las condiciones de detención. Según la SIP, Constantín pasó quince días en una celda de castigo después de que funcionarios penitenciarios afirmaran haber encontrado un cuchillo artesanal entre sus pertenencias.

El periodista sostuvo que el objeto fue colocado para incriminarlo. La SIP incluyó ese episodio entre los elementos que, a su juicio, exponen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el director de La Hora de Cuba dentro del penal.

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Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel sujetan cadenas sobre periodistas amordazados y destruyen iconos de internet frente a la bandera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérdida de peso, comida retenida y amenazas a su pareja

La pareja de Constantín, la periodista Alejandra García, denunció que el reportero perdió peso durante los más de dos meses que lleva detenido. También aseguró que las autoridades penitenciarias no entregan en su totalidad los alimentos y medicamentos que la familia lleva hasta la cárcel.

La situación motivó un nuevo reclamo de la SIP, que señaló al régimen cubano como responsable por la salud y la seguridad del periodista. La organización reclamó garantías para que Constantín reciba la comida, los medicamentos y la atención que requiere durante su permanencia en prisión.

García también afirmó que recibió amenazas vinculadas con sus publicaciones sobre el caso. La periodista ha dado a conocer las dificultades que afronta para hacer llegar suministros a Constantín y las restricciones que, según denunció, le impusieron luego de intentar entregarle agua, alimentos y libros fuera del horario autorizado.

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El viernes pasado, las autoridades le notificaron una prohibición de visitas por tres meses. La medida impide que García vea a su pareja durante ese período, pese a que ella participa en el traslado de productos básicos para el periodista.

Henry Constantin Ferreiro

Prohibición de visitas por tres meses y represalias contra su pareja

La SIP consideró que las denuncias de García amplían la preocupación sobre la situación de Constantín. La organización sostuvo que el encarcelamiento del periodista ocurre en un contexto de presiones sobre medios no oficiales y reporteros que trabajan fuera de las estructuras estatales en Cuba.

Constantín permanece detenido desde el 16 de septiembre, una fecha a partir de la cual quedó bajo prisión provisional por una acusación de desobediencia. La SIP no informó si existe una fecha prevista para una audiencia judicial o una eventual revisión de la medida cautelar.

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El reclamo de la entidad regional incluyó un llamado para que las autoridades cubanas cesen las acciones contra el periodismo independiente y respeten el derecho de los comunicadores a informar sin represalias. Jornet vinculó el caso con las restricciones que, según la organización, enfrentan quienes documentan asuntos políticos, sociales y económicos en la isla.

La situación de Constantín se suma a otras detenciones recientes de reporteros. De acuerdo con la SIP, a comienzos de noviembre las autoridades cubanas arrestaron de forma temporal a tres periodistas en un lapso de cuatro días.

Entre los casos citados por la organización figura el de Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio, y el de Camila Acosta, corresponsal en Cuba del diario español ABC. La SIP señaló que esos episodios reflejan un patrón de hostigamiento contra los periodistas que trabajan para medios independientes o extranjeros.

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La entidad no precisó las circunstancias ni la duración de esas detenciones temporales. En el caso de Constantín, insistió en que su liberación debe ser inmediata e incondicional, mientras su familia continúa con las gestiones para que acceda a alimentos, medicamentos y contacto con sus allegados.