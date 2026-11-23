Una IA colombiana revisa historias clínicas durante la consulta - Telepatia

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Una plataforma colombiana de inteligencia artificial revisa la historia clínica mientras el médico atiende y alerta sobre posibles omisiones, interacciones medicamentosas o riesgos que requieren una segunda mirada. La herramienta, desarrollada por Telepatia, busca apoyar la consulta sin reemplazar la decisión del profesional de la salud.

La propuesta cobra relevancia en un sistema donde los médicos deben escuchar, examinar, decidir y documentar cada consulta en 15 o 20 minutos. Ese ritmo puede dejar antecedentes sin registrar, protocolos incompletos o información clínica con menos detalle del necesario. La IA pretende ayudar a detectar esos vacíos antes de cerrar la nota.

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La herramienta escucha y organiza la consulta en tiempo real

Telepatia desarrolla una plataforma que registra la conversación clínica y genera una nota estructurada con el estilo de documentación de cada médico. El sistema busca reducir el tiempo que los profesionales dedican a transcribir síntomas, antecedentes, hallazgos, diagnósticos e indicaciones.

La inteligencia artificial busca reducir el tiempo dedicado a documentar - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La herramienta también incluye un copiloto de inteligencia artificial que responde dudas en tiempo real a partir de evidencia clínica y del contexto del paciente. Además, cuenta con un sistema de soporte a la decisión clínica que revisa la información consignada y señala elementos que deben ser evaluados por el profesional.

Entre las alertas que puede emitir están antecedentes que no quedaron incluidos, posibles interacciones entre medicamentos, pasos pendientes dentro de un protocolo y hallazgos que podrían requerir una revisión adicional. El objetivo es que el médico tenga esa información disponible mientras toma decisiones, y no al final de la jornada.

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Según la empresa, sus soluciones habían contribuido, hasta septiembre de 2026, a evitar más de 200.000 errores médicos. Dentro de esa cifra se encuentran más de 4.000 alertas críticas, identificadas como casos que podían representar un riesgo para la vida del paciente.

La decisión final sigue en manos del médico

La plataforma no prescribe tratamientos ni sustituye la evaluación clínica. El médico revisa cada recomendación, la valida, la corrige o la descarta según el caso. La responsabilidad sobre la historia clínica, el diagnóstico y las decisiones médicas permanece en el profesional que atiende al paciente.

Las recomendaciones deben ser revisadas, validadas o descartadas por el profesional responsable, quien conserva la autoridad sobre el diagnóstico, la historia clínica y la conducta que seguirá con el paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomás Giraldo, médico y cofundador de Telepatia, explicó que la consulta exige escuchar, interpretar, analizar, documentar y decidir en un periodo reducido. “Cuando el registro ocupa más tiempo que el propio paciente, sabemos que hay algo que no está funcionando del todo en el sistema de salud”, afirmó.

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Giraldo señaló que estas herramientas pueden apoyar varios momentos del trabajo clínico, pero no reemplazan ni el juicio médico ni la relación entre el profesional y el paciente. La firma de la nota y la conducta médica siguen bajo responsabilidad de quien atiende.

Ese límite resulta relevante para la adopción de inteligencia artificial en salud. Los sistemas pueden ordenar datos y detectar patrones, pero no conocen por sí solos el contexto completo de una persona, sus condiciones sociales, su lenguaje corporal o las circunstancias que rodean una consulta.

Las alertas deben ser útiles y no interrumpir la atención

Para funcionar en la práctica, la tecnología debe integrarse con los sistemas que el médico ya utiliza. La plataforma necesita evitar pantallas paralelas, procesos adicionales o avisos constantes que terminen por distraer durante la consulta.

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El recurso puede señalar combinaciones de fármacos, datos relevantes ausentes y hallazgos que requieren una segunda revisión, aunque su utilidad depende de la precisión y del contexto de los datos disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta no busca imponer un lenguaje uniforme, sino estructurar la información sin perder la manera en que cada médico describe sus hallazgos y razonamientos.

Las alertas también deben mantener un equilibrio. Una advertencia pertinente puede evitar que se pase por alto una interacción farmacológica o un antecedente relevante. Sin embargo, una acumulación de avisos poco útiles puede convertirse en ruido y llevar a que el profesional deje de prestar atención a mensajes importantes.

Por eso, el valor de estas plataformas depende de su precisión, de la calidad de la información disponible y de su capacidad para adaptarse al contexto clínico. Un sistema de apoyo necesita ofrecer datos claros y dejar espacio para que el médico interprete cada situación.

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La inteligencia artificial empezó a entrar a las consultas como una herramienta de transcripción y organización. Ahora, plataformas como Telepatia intentan ampliar ese papel mediante la revisión de la historia clínica y el soporte a la decisión.

El avance no se medirá solo por la cantidad de tareas automatizadas. La utilidad dependerá de si la tecnología permite una atención más completa, registros más precisos y decisiones mejor respaldadas. En ese modelo, la IA funciona como apoyo: revisa, advierte y organiza, mientras el médico conserva el criterio final sobre el paciente.