La administración dominicana entregará almuerzos, cenas y provisiones crudas a familias necesitadas durante las festividades de fin de año, coordinando sesenta y tres actividades oficiales con espectáculos artísticos y sorteos de electrodomésticos (Foto cortesía Presidencia)

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Luis Abinader lanzó el domingo Navidad 360, un programa de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) que distribuirá más de 15 millones de raciones de alimentos, almuerzos y cenas durante las festividades, con foco en las familias dominicanas más vulnerables.

La iniciativa prevé 63 actividades presidenciales en el territorio nacional, algunas encabezadas por Abinader y otras por la vicepresidenta, la primera dama, los ministros José Ignacio Paliza y Andrés Bautista y otros funcionarios.

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También habrá 20 fiestas navideñas, especialmente en el Gran Santo Domingo, a partir de un acuerdo entre Dasac y el Banco de Reservas, según la Presidencia de la República Dominicana.

El lanzamiento se realizó en el parque Cristo Libre, en el sector Cristo Rey, con la presencia del director general de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona. Cientos de asistentes participaron de actividades con música, presentaciones artísticas, premios y propuestas recreativas propias de la temporada.

Navidad 360 integra las acciones de La Brisita Navideña, el programa gubernamental que contempla la entrega de alimentos, asistencia social, electrodomésticos y otros enseres para el hogar. Las jornadas se desarrollarán en distintas comunidades del país.

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Las jornadas de asistencia comunitaria comenzaron en Cristo Rey con música, rifas de electrodomésticos y millones de raciones alimentarias para beneficiar a las poblaciones más necesitadas durante todo el mes de diciembre (Foto cortesía Presidencia)

Abinader sostuvo que el inicio de las actividades busca acompañar a las familias durante el período festivo. “Hoy empezamos ya con todas las actividades de la Navidad. Gracias a Dios, ya hay una brisita, ya empieza una brisita”, expresó.

El mandatario afirmó que el Gobierno busca ampliar las acciones desarrolladas desde el año pasado. “Esperamos hacerlo todavía mejor este año, tiene para llevar alegría, para llevar sonrisas, para llevar ayuda a cada una de las familias dominicanas, llevarles siempre, de una manera u otra y en forma física, esa Brisita Navideña”.

Alimentos, cenas navideñas y artículos para el hogar

El plan contempla 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas, además de 1,5 millones de raciones crudas con productos de la temporada, que serán entregadas a igual cantidad de personas en todo el territorio nacional.

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Durante las actividades se realizarán rifas de electrodomésticos y enseres para el hogar entre los participantes de distintos sectores sociales. El programa también incluirá jornadas recreativas como parte de la asistencia prevista para las familias.

Féliz Arbona señaló que la ejecución nacional de Navidad 360 responde a una disposición presidencial orientada a garantizar alimentos y apoyo social durante las celebraciones. El funcionario indicó que las actividades presidenciales se extenderán a diferentes comunidades, con representantes del Gobierno cuando Abinader no encabece los encuentros.

Edgar Augusto Féliz Arbona afirmó que los Comedores Comunitarios mantuvieron el mismo presupuesto desde agosto de 2020, tras reemplazar a los antiguos Comedores Económicos del Estado y ampliar sus servicios (Foto cortesía Presidencia)

El titular de Dasac destacó la expansión de los servicios alimentarios estatales desde agosto de 2020. Los antiguos Comedores Económicos del Estado, ahora denominados Comedores Comunitarios, pasaron de entregar 20.000 raciones de comida cocida a distribuir entre 110.000 y 120.000 raciones con el mismo presupuesto.

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Abinader pidió que la ayuda navideña alcance a abuelos, padres, hijos y demás integrantes de las familias. “Lo más importante es, cuando llevamos ayuda, es esa sonrisa de las dominicanas, de los dominicanos, que reflejan esa bondad, esa bondad que refleja lo que es la población dominicana, de gente buena, de gente trabajadora, de gente emprendedora”.

El Presidente convocó a trabajar junto con iglesias, sectores sociales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que desarrollan obras comunitarias, y sostuvo que la responsabilidad del Gobierno es mantener el acompañamiento a la población.

“Para estas semanas, este mes de la Navidad, debemos, entonces, juntos celebrar, celebrar junto con nuestra familia y siempre dándole gracias a Dios que lo podemos hacer en salud, y que hay un Gobierno que está en la disposición de, junto con todos los sectores sociales, ayudarlos”, afirmó Abinader.

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