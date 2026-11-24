La Comisión cita avisos como “Solo queda 1” o “¡5 personas más están interesadas!” cuando no son ciertos. Europa Press

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La Comisión Europea propuso el 11 de noviembre una ley que prohibiría los llamados patrones oscuros: diseños de sitios y aplicaciones que presionan o confunden para que el usuario compre o se suscriba. Como todavía es solo un proyecto, antes del Black Friday la defensa depende de reconocer esas trampas.

El texto, llamado Ley de Equidad Digital, es una propuesta que debe negociar el Parlamento Europeo con el Consejo de la Unión Europea antes de convertirse en norma, según el análisis publicado el 16 de noviembre por el estudio jurídico Addleshaw Goddard. Rige, por ahora, únicamente como borrador.

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Su lista de prácticas prohibidas sirve igual como inventario de lo que conviene mirar con desconfianza, vengan de donde vengan las ofertas. La propia Comisión, en su documento de preguntas y respuestas, ofrece ejemplos concretos de cada una.

Black Friday (o "Viernes Negro") es un evento comercial de grandes descuentos que marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

Tres señales de presión para detectar en la pantalla

La primera es la falsa escasez. La Comisión cita avisos como “Solo queda 1” o “¡5 personas más están interesadas!” cuando no son ciertos. Si el aviso no cita una fuente verificable, conviene abrir otra pestaña y comparar el precio y la disponibilidad en otra tienda antes de decidir.

La segunda es la culpa como herramienta. El documento menciona mensajes del tipo “Nos da pena que te vayas” y botones para rechazar una promoción con frases como “No me gustan las buenas ofertas”. Ninguno cambia el precio ni las condiciones: solo buscan que el usuario desista de cancelar o de darse de baja.

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La tercera son las casillas ya marcadas. Según la Comisión, las opciones que el usuario debe rechazar, como un seguro o un producto extra añadido automáticamente al carrito, figuran entre las prácticas que la propuesta vetaría en todos los casos. Antes de pagar, revisar el resumen línea por línea evita cobros inesperados.

Antes de pagar, revisar el resumen línea por línea evita cobros inesperados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuarto punto es el precio. La Comisión señala que la ley exigiría mostrar, en las filas virtuales de venta de entradas, el precio actual en tiempo real y el más alto posible. Hasta entonces, quien compra tickets debe confirmar el total final antes de ingresar los datos de pago.

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Pruebas gratuitas y renovaciones: cómo no quedar atrapado

El problema que la Comisión describe es conocido: darse de alta es fácil y cancelar es difícil. Algunas pruebas gratuitas pasan a ser de pago sin que el cliente lo acepte, otras se renuevan sin aviso y, a veces, no hay manera de hablar con una persona.

La propuesta obligaría a las empresas a ofrecer una opción de cancelación sencilla y a avisar antes de que termine la prueba o se renueve la suscripción. También exigiría una confirmación activa del usuario para pasar a un contrato pago y garantizaría atención humana cuando otros medios no resuelvan el problema.

Una regla específica de la FTC que exigía un “clic para cancelar” fue anulada por un tribunal de apelaciones de Estados Unidos en julio de 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la guía de aplicación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sobre suscripciones plantea un criterio práctico: la cancelación debería ser al menos tan fácil como el alta y estar disponible por el mismo medio, por ejemplo la misma web o aplicación.

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Esa agencia también considera inaceptable que se cuelgue el teléfono a quien llama para cancelar o se le dé información falsa sobre cómo hacerlo.

Una regla específica de la FTC que exigía un “clic para cancelar” fue anulada por un tribunal de apelaciones de Estados Unidos en julio de 2025, según el sitio de consumo Checkbook. El criterio general de la agencia sigue vigente como política de aplicación, según el documento oficial de 2021.

Para evitar sorpresas, se puede poner un recordatorio en el calendario unos días antes del vencimiento de la prueba. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pasos concretos antes de aceptar y para dar de baja

Los sitios de consumo coinciden en lo básico. Antes de dar los datos de la tarjeta, conviene anotar el precio completo, la fecha en que termina la prueba y dónde se cancela. Una captura de pantalla de la oferta y el correo de confirmación sirven como prueba si hay un reclamo posterior.

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Para evitar sorpresas, se puede poner un recordatorio en el calendario unos días antes del vencimiento de la prueba. Al cancelar, se recomienda guardar la confirmación. Checkbook sugiere pagar las suscripciones con tarjeta de crédito, porque permite disputar un cobro indebido con el banco, algo que suele ser más difícil con una tarjeta de débito.

La Comisión Europea mantiene en su sitio la propuesta, los anexos y el análisis de impacto de la Ley de Equidad Digital. La propuesta debe ahora pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de poder aplicarse en la Unión Europea.