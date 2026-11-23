Matías Mayer y su novia Sofía Angelucci anunciaron en redes sociales que esperan a su primer hijo tras cuatro años y medio de noviazgo

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Matías Mayer y su novia, Sofía Angelucci, anunciaron este lunes que esperan su primer hijo a través de un emotivo posteo en Instagram que acumuló miles de reacciones en pocos minutos.

El actor, conocido por su participación en la miniserie Gordon de Netflix, publicó una serie de fotografías junto a su pareja —entre ellas imágenes de la pancita en crecimiento y el test de embarazo positivo— con un mensaje que no dejó lugar a dudas: “¡Y de golpe se agranda la familia! Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo”.

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Sofía Angelucci ejerce como abogada y conoció al actor en una salida nocturna a partir de una conversación sobre Boca Juniors

La publicación fue etiquetada conjuntamente con la cuenta de la joven y generó una catarata de comentarios de figuras del espectáculo argentino. Entre los primeros en reaccionar estuvieron Santiago Talledo, Juanita Repetto, Yoyi Francella, Cachete Sierra, Guido Zaffora y Mica Vázquez, quienes expresaron su alegría con mensajes cargados de afecto. Celeste Cid también escribió: “¡Qué hermosura Mati! Toda la felicidad del mundo”. La publicación superó los 10.000 “me gusta” antes de la primera hora.

Sofía Angelucci es abogada y mantiene un perfil bajo en relación al mundo artístico. Mayer había hablado de ella en septiembre de 2026 durante su visita al ciclo Otro Día Perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini, donde contó los detalles del origen de su relación. Según relató el propio actor, la pareja se conoció en una salida nocturna y la chispa surgió durante una larga conversación sobre Boca Juniors. “No, es abogada”, respondió cuando Pergolini le preguntó si su novia pertenecía al medio. Ese noviazgo, que ya acumula cuatro años y medio, culminó con la noticia que el actor eligió compartir de cara al gran público.

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Matías Mayer confirmó que será padre por primera vez junto a su pareja

El anuncio del embarazo llega apenas días después del estreno de Gordon, la miniserie de siete episodios que Netflix lanzó el 18 de noviembre de 2026 y que fue dirigida por Pablo Trapero, uno de los cineastas más reconocidos del cine argentino contemporáneo. La producción, basada en las novelas de Marcelo Larraquy sobre el criminal Aníbal Gordon —líder de la organización terrorista Triple A durante la última dictadura militar—, está protagonizada por Rodrigo de la Serna en el papel central.

Mayer da vida en la ficción a Alejandro Giovenco, un militante vinculado a la derecha peronista y a la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en los años setenta. La serie fue filmada en distintas locaciones de Buenos Aires y Bariloche, y se suma al creciente catálogo de producciones argentinas de la plataforma.

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Sofía Angelucci y el actor Matías Mayer esperan a su primer hijo

La participación de Mayer en Gordon representa uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera reciente. El actor, nacido el 6 de septiembre de 1990 en Martínez, provincia de Buenos Aires, acumula una extensa trayectoria en teatro y televisión. Su gran consagración escénica llegó con el rol de Gabriel en Casi normales, la versión local del musical de Broadway que se extendió durante cuatro años, entre 2012 y 2015, y por el que obtuvo el premio Florencio Sánchez a revelación masculina, además de nominaciones a los premios ACE, Hugo y Trinidad Guevara. Ese trabajo lo consolidó como uno de los actores más versátiles de su generación.

La publicación en redes sociales mostró la evolución de la pancita de la futura madre

Las fotos compartidas en el posteo muestran distintos momentos del proceso: desde la selfie en el espejo del vestidor donde su novia muestra la pancita mientras Mayer la abraza por detrás, hasta una imagen más íntima con el test de embarazo positivo, y una postal juntos en la alfombra roja del estreno de Gordon. El conjunto de imágenes construye un relato visual que va desde el momento del descubrimiento hasta la decisión de hacer pública la noticia, en un contexto de visibilidad que el anuncio de la serie le otorgó a la pareja en las últimas semanas.

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