Lennart Karl celebra n gol con el Bayern Múnich (REUTERS/Kai Pfaffenbac)

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“Para mí no había un plan B, solo había un plan A. Todavía hoy no sabría qué hacer si no fuera por el fútbol. No soy una persona muy, muy lista en la vida en general”, admitió Lennart Karl, la joya de 18 años del Bayern Múnich, durante su visita a un club de fans en Eppan, en el Tirol del Sur italiano. La frase, dicha sin ningún tipo de filtro frente a los aficionados de las peñas ‘Hocheppan/Südtirol’ y ‘Eppan ’94’, fue la más reciente de una serie de confesiones que convierten al joven alemán en una figura tan llamativa fuera del campo como dentro.

La declaración llegó durante la visita que los jugadores del Bayern realizaron el domingo a distintos clubes de fans, dentro y fuera de Alemania. A Karl le tocó viajar hasta Eppan, en el Tirol del Sur italiano, donde se sentó a responder preguntas sin filtros. Uno de ellos le planteó la cuestión que más tarde daría que hablar: ¿qué habría hecho con su vida si el fútbol no hubiera funcionado?

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La respuesta fue tan directa como inesperada. “Para mí no había un plan B, solo había un plan A”, dijo Karl. “Todavía hoy no sabría qué hacer si no fuera por el fútbol. No soy una persona muy, muy lista en la vida en general”. Y enseguida añadió: “Por suerte, lo del fútbol salió bien; si no, no me habría ido tan bien como ahora”.

“Sólo existía el plan A”: la historia detrás de la confesión

No fue una ocurrencia aislada. Karl fue más lejos y recordó las discusiones que tuvo con sus padres en sus años de formación, cuando estos insistían en que debía terminar los estudios. “Como ya saben, siempre soy sincero con todo el mundo, sin importar dónde ni cómo. Simplemente digo lo que pienso de corazón”, introdujo antes de relatar: “Como ahora: para mí no había un plan B, solo un plan A. Mis padres me decían que debía terminar los estudios. Yo les decía: ‘¡No quiero hacer eso!’. Me levantaba cada día con ganas de jugar al fútbol. Igual que mi hermano pequeño ahora. Le doy muchísimos consejos”.

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Cuando los aficionados volvieron sobre el tema de las alternativas profesionales, Karl no se guardó nada. “Por suerte, las cosas salieron bien con el fútbol, porque de lo contrario no lo habría superado tan bien como lo he hecho ahora. Tuve los amigos perfectos, la familia perfecta, que me ayudaron muchísimo. Esa es otra razón por la que la familia es tan, tan importante. Es, sencillamente, lo más importante en la vida, junto con la salud, por supuesto. Por eso también: para mí, sólo existía el Plan A”.

El trayecto de Karl hasta el primer equipo del Bayern pasó por el TuS Frammersbach, el Viktoria Aschaffenburg y el Eintracht de Fráncfort, club al que se incorporó en 2017, con apenas nueve años. En 2022 regresó brevemente a Aschaffenburg antes de sumarse a la cantera bávara. Debutó con el primer equipo en el Mundial de Clubes de 2025, a los 17 años, y desde entonces no ha parado de crecer: hoy es titular habitual tanto en el Bayern como en la selección alemana, con cinco convocatorias internacionales en su haber.

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El sueño del Real Madrid que encendió Alemania

Esta no es la primera vez que Karl genera un terremoto mediático con sus palabras. En enero de 2026, durante una visita anterior a un club de fans, el entonces jugador de 17 años dejó caer una frase que sacudió al fútbol alemán: “El FC Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí. Pero en algún momento, sin duda quiero ir al Real Madrid. Ese es el club de mis sueños”. Las redes sociales lo acusaron de “rata” y la prensa alemana amplificó la polémica durante días.

Hay una razón de peso detrás de ese vínculo emocional con el club merengue. Según reveló el periodista Sebastian Leisgang en su podcast Y ahora deportes, Karl viajó a Madrid con apenas 10 años para realizar una prueba de entrenamiento. Superó varias rondas de selección regional —en Aschaffenburg y en Memmingen— antes de ser invitado al Bernabéu, aunque finalmente el acuerdo no prosperó. Christoph Freund, director deportivo del Bayern, confirmó el episodio: “De niño Lennart Karl hizo una prueba con el Real Madrid; ese era el club de sus sueños. Le preguntaron qué club era su sueño además del Bayern”.

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Tras el revuelo de enero, Karl pidió disculpas de manera oficial. Max Eberl, director general del Bayern, describió cómo ocurrió: “Lo tomé con calma. Estaba en la peña, y al día siguiente vino a vernos y nos dijo: ‘Creo que dije algo desagradable que podría malinterpretarse’. Para nosotros, el asunto está zanjado. Nunca fue un problema”. Eberl también le transmitió un consejo que le dio en su día un viejo entrenador: “Habla siempre de ti mismo, así no cometerás errores”.

Freund, por su parte, cerró el capítulo con perspectiva: “Simplemente habló con total libertad, como un joven de 17 años. Ya no es el Lenny que nadie conoce, sino Lennart Karl, de quien toda Alemania ahora sabe de lo que es capaz. Aprenderá eso”.

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