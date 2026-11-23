Emerson Fittipaldi sobre la réplica del Lotus de Ayrton Senna construida por Tulio Crespi para la serie del recordado tricampeón mundial de Fórmula 1. Además, las palabras del brasileño en la conmemoración de los 40 años del Museo Fangio

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El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, en Balcarce, cumplió este domingo cuatro décadas desde su apertura y lo celebró con la presencia del bicampeón mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, quien recibió la distinción de Visitante Ilustre de la ciudad y participó del tradicional apagado de las velas junto a los directivos de la institución.

Los festejos comenzaron el jueves con una gala en un local en San Telmo, donde estuvo presente Infobae. “Siento mucha emoción estar aquí en Buenos Aires después de muchos años que no venía aquí; por el año ’91 o ’92, cuando ‘El Maestro’ (Fangio) estaba muy enfermo y fui a visitarlo al hospital. Después nunca más volví. Y, ahora, muy contento con el Gran Premio de Argentina, en Buenos Aires, que va a volver”, le dijo Emmo a este medio.

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“Era mi ídolo”, recalcó en referencia al Chueco. “Lo recuerdo mucho. Tuve mucha suerte de tener encuentros con Fangio, cuando estaba pilotando en la Fórmula 1. Me contó muchas historias. Conviví con él muchas veces, y yo me quedaba con la oreja grande escuchando”, resaltó.

La jornada central de los festejos se realizó el sábado por la noche, en la víspera del aniversario, que se cumplió el 22 de noviembre, con un marco de público numeroso en el histórico edificio que alberga la colección. La organización de todos los eventos fue impecable, a cargo de Equipo 1 Media. El piloto brasileño, campeón del mundo en 1972 con Lotus y en 1974 con McLaren, llegó a Balcarce para acompañar la celebración y protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche cuando subió al escenario acompañado por Juan Manuel Fangio II, sobrino nieto del quíntuple campeón.

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Emerson Fittipaldi sonríe sobre la réplica de la Flecha de Plata del Mercedes de F1 de Juan Manuel Fangio (Prensa Museo Fangio)

Durante su participación, Fittipaldi recordó la influencia que tuvo Juan Manuel Fangio en su propia trayectoria deportiva y lo definió como una inspiración permanente para su carrera. También agradeció la hospitalidad de los argentinos y tuvo palabras de reconocimiento hacia el pueblo de Balcarce. La distinción como visitante ilustre quedó formalizada mediante un decreto del Ejecutivo municipal, a cargo de Esteban Reino, en homenaje a la trayectoria del expiloto y al vínculo que mantuvo con el campeón oriundo de la ciudad.

La historia de la institución comenzó mucho antes de su apertura formal. La idea surgió de la voluntad del propio Fangio, quien tras retirarse de las pistas quería que buena parte del patrimonio reunido durante su carrera permaneciera en su ciudad natal. Para concretar ese objetivo, un grupo de vecinos y allegados conformó el 26 de octubre de 1979 la Comisión Pro-Museo, que impulsó un largo proceso de organización y obras.

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El edificio elegido fue el antiguo Palacio Municipal, construido en 1906 y ubicado frente a la plaza Libertad, en la esquina de las calles 17 y 18. Tras cinco años de trabajos, el museo abrió sus puertas el 22 de noviembre de 1986, en un acto que contó con la presencia del propio Fangio, entonces de 75 años, quien realizó el corte de cintas inaugural. Juan Manuel Bordeu encabezó la Fundación del Museo, creada en junio de ese mismo año para sostener el proyecto.

En la celebración del sábado, la familia Cortés preparó la tradicional paella sobre calle 18, en referencia a la comida que el propio Fangio había elegido para el festejo de la inauguración en 1986. El presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli, tomó la palabra durante el acto para agradecer a quienes formaron parte del sueño original y a los sucesivos equipos que contribuyeron a consolidar la institución a lo largo de las cuatro décadas, con una mención especial para los trabajadores que mantienen en funcionamiento el espacio en la actualidad.

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Emmo muestra uno de sus cascos junto a Juan Manuel Fangio II (Prensa Museo Fangio)

Como parte de los festejos, la Fundación inauguró el Paseo de la Fórmula 1, un sector permanente de aproximadamente 250 metros cuadrados que recorre la historia de la categoría. La muestra incluye dos monoplazas originales: el McLaren MP4/3B, el segundo auto de la escudería de Woking que manejó Ayrton Senna y el que corrió Alain Prost en 1987, y el Renault Turbo RE30C, conducido por el propio Profesor en el Gran Premio de Brasil de 1983. El recorrido también reúne cascos, indumentaria de competición, volantes y ocho pantallas que repasan distintos momentos de la categoría.

Entre los sectores temáticos del nuevo espacio hay uno dedicado al automovilismo argentino, otro a las rivalidades históricas de la F1 y una galería de cascos de campeones de diferentes épocas. También se recreó un box relacionado con Franco Colapinto, con neumáticos Pirelli y un reloj de carrera en funcionamiento, lo que conecta distintas generaciones de pilotos, desde Fangio y Senna hasta el actual representante argentino en la máxima categoría. Según indicaron desde la Fundación, los contenidos digitales de la muestra se renovarán cada seis meses y está prevista la incorporación periódica de nuevos objetos y vehículos.

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Los festejos incluyeron además la presentación de cascos de pilotos donados a la institución, que pasarán a integrar el patrimonio exhibido, y un mural dedicado al quíntuple campeón realizado por el artista local Nicolás Lahitte. Durante la noche, Fittipaldi también subió a una réplica del Lotus de Senna hecha por Tulio Crespi para la serie del recordado tricampeón mundial y que forma parte de la colección permanente del museo.

El museo cuenta con 6.200 metros cuadrados distribuidos en varios niveles conectados por una rampa, donde se exhiben 56 vehículos entre originales y réplicas que recorren la historia del automovilismo, desde un Ford A de 1929 hasta monoplazas de F1 vinculados a figuras como Carlos Reutemann. Desde el Municipio de Balcarce se destacó la vigencia del legado de Fangio en el marco del aniversario.

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Juan Manuel Fangio fue el único piloto en la historia de la F1 en consagrarse con cuatro escuderías distintas: Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati. El Chueco falleció el 17 de julio de 1995 a los 84 años. A cuarenta años de su apertura, el museo que lleva su nombre continúa funcionando como uno de los principales atractivos turísticos de Balcarce y como punto de referencia para la historia del automovilismo a nivel mundial.