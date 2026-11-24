Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, el 1 y el 2 del tenis argentino (Crédito: Reuters)

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La temporada 2026 del circuito ATP llegó a su cierre con las ATP Finals de Turín y dejó a Alexander Zverev en la cima del ranking mundial. El alemán terminó el año como número uno, pese a la derrota frente a Carlos Alcaraz en la final del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. El tenis argentino, en tanto, cerró el calendario con diez tenistas entre los 100 mejores del mundo, con Francisco Cerúndolo como principal representante.

Zverev acumuló 10.350 puntos y quedó por delante de Jannik Sinner, que finalizó segundo con 7.950 unidades, y de Alcaraz, tercero con 7.600. El español, que se consagró en Turín tras vencer al alemán por 6-2 y 7-6 (6), terminó a 350 puntos del italiano y a 2.750 del líder de la clasificación.

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El estadounidense Ben Shelton ocupó el cuarto lugar, con 5.570 puntos, mientras que el ruso Daniil Medvedev cerró el Top 5 con 4.220. El francés Arthur Fils, sexto con 3.825, y el italiano Flavio Cobolli, séptimo con 3.680, precedieron a Frances Tiafoe (3.590) y Taylor Fritz (3.300), octavo y noveno, respectivamente. La novedad entre los diez primeros fue el español Rafael Jódar, una de las grandes apariciones de la temporada, que terminó décimo con 3.234 puntos.

El Top 10 del ranking ATP al cierre de 2026

Alexander Zverev (Alemania): 10.350 puntos. Jannik Sinner (Italia): 7.950. Carlos Alcaraz (España): 7.600. Ben Shelton (Estados Unidos): 5.570. Daniil Medvedev (Rusia): 4.220. Arthur Fils (Francia): 3.825. Flavio Cobolli (Italia): 3.680. Frances Tiafoe (Estados Unidos): 3.590. Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.300. Rafael Jódar (España): 3.234.

Carlos Alcaraz (D) y Alexander Zverev (I), tras disputar el partido por el título de las Finales ATP que se adjudicó el español. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

El 2026 se despide con 10 argentinos en el Top 100

En cuanto a los exponentes nacionales, Francisco Cerúndolo volvió a consolidarse como el jugador mejor ubicado en la clasificación: terminó en el puesto 20, con 2.220 puntos, luego de ganar el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s. Detrás suyo, Tomás Etcheverry ocupó el lugar 29, con 1.640 unidades tras un año en el que obtuvo su primer título en el ATP Tour: el ATP 500 de Río de Janeiro. Thiago Tirante, en tanto, cerró el mejor año de su carrera en el puesto 47, con 1.197 puntos.

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Mariano Navone (49°), Sebastián Báez (53°) y Juan Manuel Cerúndolo (54°) también finalizaron dentro de los 60 mejores jugadores del mundo. Camilo Ugo Carabelli, en el puesto 65, y Facundo Díaz Acosta, en el 66 tras ganar seis títulos del ATP Challenger, completaron el grupo de los primeros ocho argentinos de la clasificación.

Los dos últimos representantes nacionales que se ubicaron dentro del Top 100 fueron Román Burruchaga, en el puesto 79, y Marco Trungelliti, en el 92.

Thiago Tirante terminó el año como el tercer mejor argentino del ranking ATP (Crédito: Reuters)

Francisco Cerúndolo: 20° , 2.220 puntos.

Tomás Etcheverry: 29° , 1.640.

Thiago Tirante: 47° , 1.197.

Mariano Navone: 49° , 1.095.

Sebastián Báez: 53° , 1.040.

Juan Manuel Cerúndolo: 54° , 1.015.

Camilo Ugo Carabelli: 65° , 845.

Facundo Díaz Acosta: 66° , 836.

Román Burruchaga: 79° , 735.

Marco Trungelliti: 92°, 660.

Con las ATP Finals como último torneo individual puntuable de relevancia del calendario, la clasificación mundial dejó definido el panorama de cierre de temporada. Si bien la actividad internacional aún tendrá un capítulo por equipos con la Copa Davis, el ranking ATP ya ofrece una foto de los principales protagonistas de 2026.

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