Implante cerebral inalámbrico para tratar la depresión comenzará a probarse en humanos: así funciona

El implante DOT busca estimular circuitos cerebrales asociados a la depresión. (Universidad de Rice)

Un implante cerebral inalámbrico diseñado para tratar la depresión resistente a tratamientos convencionales comenzará a probarse en humanos en Estados Unidos. Motif Neurotech, la compañía detrás de este avance, recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para iniciar su primer ensayo clínico, marcando un paso crucial en la integración de la ingeniería avanzada en la salud mental.

En el país norteamericano, cerca de tres millones de personas padecen formas de depresión que no responden a medicamentos ni a terapia convencional. El nuevo enfoque busca intervenir directamente en los circuitos neuronales responsables de la depresión, alejándose de los métodos tradicionales basados en fármacos o psicoterapia.

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El ensayo clínico que se inicia evaluará si la estimulación eléctrica dirigida puede ofrecer mejoras donde otros tratamientos han fallado. Se trata de un avance relevante en la búsqueda de tratamientos efectivos para quienes no encuentran alivio en las terapias existentes.

Casi tres millones de estadounidenses padecen depresión resistente a tratamientos convencionales, según datos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así funciona este implante cerebral inalámbrico

El dispositivo, denominado DOT (Digitally Programmable Over-brain Therapeutic), administra estimulación eléctrica directamente a las áreas cerebrales asociadas con la depresión. A diferencia de los implantes convencionales, el DOT se coloca sobre el cráneo, por encima de la duramadre, evitando la penetración del tejido cerebral y reduciendo los riesgos vinculados a las neurocirugías invasivas.

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Características principales del DOT:

Tamaño reducido, similar al de un arándano.

Funcionamiento inalámbrico , sin baterías implantadas ni cables.

Capacidad de estimulación precisa y programable.

Procedimiento quirúrgico menos complejo y mayor comodidad para el paciente.

El objetivo de este diseño es ofrecer una solución práctica y continua, comparable al uso de monitores de glucosa en diabetes, pero orientado a la salud mental. Según declaró en un comunicado Jacob Robinson, director ejecutivo de Motif Neurotech y profesor en la Universidad Rice, el dispositivo aspira a mejorar la calidad de vida de quienes sufren depresión resistente.

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El dispositivo se coloca sobre el cráneo y no penetra el tejido cerebral, lo que reduce riesgos quirúrgicos. (Universidad de Rice)

Ensayo clínico en centros de referencia

El estudio de viabilidad inicial incluirá a pacientes adultos cuya depresión no ha mejorado tras múltiples tratamientos. Los investigadores analizarán la seguridad del sistema, su rendimiento y los primeros indicios de eficacia en un entorno real.

Instituciones participantes:

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Baylor College of Medicine

Massachusetts General Brigham

Otros centros médicos de prestigio en Estados Unidos

Estas colaboraciones buscan asegurar una evaluación rigurosa y una representación diversa de pacientes, lo que permitirá obtener datos sólidos sobre el funcionamiento del dispositivo en la práctica clínica.

El DOT funciona de forma inalámbrica y permite una estimulación programable y precisa. (Motif Neurotech)

Desarrollo acelerado y apoyo federal

La empresa logró la exención para dispositivos de investigación en solo cuatro años desde su fundación, un ritmo inusual en el sector de las interfaces cerebro-computadora, donde los obstáculos regulatorios suelen retrasar el avance.

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La compañía también participa en un programa federal liderado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud, dedicado a acelerar la validación de nuevas terapias de salud mental mediante la recopilación de datos adicionales. El objetivo es identificar con mayor precisión qué pacientes se benefician más de la neuromodulación y cómo evolucionan los efectos del tratamiento.

Neurociencia e ingeniería al servicio de la salud mental

El desarrollo del DOT se basa en más de una década de investigación interdisciplinaria, con el respaldo de instituciones como la Universidad Rice y agencias federales estadounidenses, incluyendo los Institutos Nacionales de Salud y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa.

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Este proyecto refleja una tendencia creciente a trasladar los avances en neurociencia e ingeniería a terapias concretas, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para el tratamiento de trastornos mentales complejos y resistentes.