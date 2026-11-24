El PNUD entrega 100 conjuntos de herramientas para retirar sargazo en Omoa, Tela y Guanaja

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Las autoridades municipales de tres destinos costeros de Honduras comenzaron a prepararse para enfrentar nuevos episodios de acumulación de sargazo, una situación que representa un desafío tanto para la conservación de los ecosistemas marinos como para las actividades económicas que dependen de las playas.

Omoa, Tela y Guanaja recibirán apoyo para reforzar sus jornadas de limpieza y atender con mayor rapidez los arribos de esta macroalga, cuya presencia en las costas puede afectar la imagen de los destinos turísticos y complicar las actividades de pescadores y otros trabajadores del litoral.

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El respaldo fue anunciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que coordinó la entrega de insumos junto con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en respuesta a una solicitud presentada por la Mesa Técnica Nacional del Sargazo.

La donación contempla 100 conjuntos de herramientas destinadas a la recolección del alga, además de equipos de protección personal para los trabajadores municipales que tendrán a su cargo las labores de limpieza.

La iniciativa busca que las alcaldías cuenten con mejores condiciones para atender las zonas afectadas, evitar que grandes cantidades de sargazo permanezcan acumuladas en las playas y reducir las consecuencias que provoca su descomposición.

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La preparación también cobra importancia por la cercanía de la temporada navideña, cuando los municipios costeros esperan un incremento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Mejorar la percepción del turismo

Uno de los municipios que busca fortalecer su capacidad de respuesta es Omoa, en el departamento de Cortés, donde las autoridades locales consideran que la limpieza de las playas es fundamental para mantener la actividad turística y evitar que la acumulación de sargazo perjudique a los visitantes.

El alcalde Ricardo Alvarado valoró la entrega de herramientas y explicó que el municipio necesita estar preparado para actuar rápidamente cuando se registren nuevos arribos de esta alga.

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“Somos un municipio turístico y se acercan las fiestas navideñas, cuando esperamos recibir bastantes visitantes. Además, debemos estar preparados ante nuevos arribos de sargazo. Esta alga dura aproximadamente dos días y, al tercero, comienza a descomponerse y genera un olor muy fuerte, por lo que tenemos que removerla de inmediato”, explicó.

Agentes de la Policía Nacional brindaron seguridad durante la jornada de limpieza de sargazo en la playa municipal de Tela. (Foto: Policía Nacional)

La preocupación de las autoridades municipales está relacionada con el tiempo que permanece el sargazo sobre la arena. Cuando no se retira oportunamente, comienza a descomponerse y produce malos olores que pueden afectar la experiencia de los turistas y las condiciones ambientales de las zonas costeras.

Alvarado indicó que Omoa dispone de más de 60 kilómetros de playa, una extensión que representa un reto para las cuadrillas encargadas de mantener limpios los espacios públicos y atender los puntos donde se concentra la macroalga.

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A esta situación se suma la ubicación geográfica del municipio, que mantiene conexión con el río Motagua, la bahía de Omoa y el mar Atlántico. Estas características lo hacen vulnerable a la acumulación de residuos y a la llegada de sargazo, por lo que las labores de vigilancia y limpieza requieren atención permanente.

Para las autoridades locales, contar con herramientas suficientes permitirá mejorar el trabajo de los equipos municipales y reducir el tiempo de respuesta cuando se presenten nuevas concentraciones en la costa.

La preparación no solo está orientada a conservar el atractivo de las playas durante las vacaciones, sino también a proteger las actividades de las comunidades que dependen directamente del mar.

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Sargazo afecta la pesca, turismo y las comunidades

Durante 2026, la presencia de sargazo generó complicaciones en distintos sectores del Caribe de Honduras, con reportes de afectaciones en Omoa, Puerto Cortés, Tela y las Islas de la Bahía.

El fenómeno representa un problema que va más allá de la apariencia de las playas. La acumulación de grandes cantidades de esta alga puede interferir con las actividades pesqueras, dificultar la navegación y generar condiciones que perjudican a los negocios turísticos y a las familias que obtienen sus ingresos de los recursos marinos.

Los pescadores figuran entre los sectores que pueden experimentar consecuencias cuando el sargazo se concentra en determinadas zonas, debido a las dificultades que puede generar para desarrollar sus faenas habituales.

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En el turismo, la presencia de algas acumuladas y los olores que produce su descomposición pueden restar atractivo a los destinos, especialmente durante períodos de alta afluencia de visitantes, cuando hoteles, restaurantes, comerciantes y prestadores de servicios esperan una mayor actividad económica.

El sargazo inicia su proceso de descomposición al tercer día sobre la arena, según explicó el alcalde de Omoa Ricardo Alvarado.

Por esa razón, las acciones impulsadas por el PNUD y la SERNA buscan fortalecer la respuesta de las municipalidades y mejorar las condiciones de trabajo de quienes participan en la recolección del material orgánico.

El desafío para Omoa, Tela y Guanaja será mantener una respuesta coordinada que permita retirar el sargazo antes de que alcance niveles de descomposición que compliquen las labores de limpieza y afecten a las comunidades.

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Con la temporada navideña cada vez más cerca, las municipalidades buscan anticiparse a un problema que ya dejó consecuencias en diferentes puntos del litoral hondureño.