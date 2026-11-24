La tradición de la Zarabanda de los Esclavos fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación el 9 de noviembre de 2026. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

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La tradición de la Zarabanda de los Esclavos fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación el 9 de noviembre de 2026.

La decisión reconoce una celebración del pueblo Xinca que se realiza cada 17 de febrero en Cuilapa, departamento de Santa Rosa, y que conserva referencias históricas, religiosas y comunitarias vinculadas al Puente de los Esclavos.

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La manifestación reúne danza, música, vestimenta y un recorrido que atraviesa el monumento colonial. Para sus portadores culturales, la celebración recuerda el sufrimiento de los antepasados sometidos a trabajo forzado y expresa la continuidad de una memoria transmitida durante generaciones.

El reconocimiento incorpora a la Zarabanda entre las expresiones culturales protegidas por su valor para la conservación de las raíces históricas de Guatemala.

La danza reúne memoria Xinca, fe popular y herencias diversas

De acuerdo con el Registro de Convites del Sistema de Información Cultural, la Zarabanda de los Esclavos tiene raíces en el siglo XVI. Surgió como una forma de memoria corporal y espiritual para honrar a los antepasados del pueblo Xinca y recordar su experiencia durante el período colonial.

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La celebración comunitaria de Cuilapa se integró a las actividades de la cofradía de la Virgen de la Candelaria. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Con el paso del tiempo, la tradición se integró a las actividades de la cofradía de la Virgen de la Candelaria. Esa incorporación refleja la convivencia entre prácticas indígenas, devociones católicas y expresiones populares que forman parte de la historia local.

La danza se caracteriza por un llamado “baile descoordinado”, con movimientos libres, desplazamientos y giros irregulares. Esos pasos representan, según la tradición, la ruptura del orden impuesto, el tránsito de la vida y la resistencia frente al sometimiento.

Los participantes usan trajes coloridos y llevan machetes, elementos que aluden al trabajo cotidiano y a la fuerza para abrir caminos. La celebración conserva ritmos y expresiones prehispánicas, aportes de la herencia afrodescendiente y rasgos de la zarabanda europea. El paso por el Puente de los Esclavos forma parte central del recorrido.

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El puente recuerda el trabajo forzado durante la colonia

El Puente de los Esclavos comenzó a construirse durante la década de 1570, bajo la supervisión del ingeniero Antonio Bernasconi. La obra facilitó la comunicación entre el territorio guatemalteco y la región de Cuscatlán, en una ruta de intercambio durante el dominio español.

El denominado baile descoordinado representa la ruptura del orden impuesto y la resistencia del pueblo Xinca frente al sometimiento colonial. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La estructura se levantó con piedra canteada y mide 75 metros de largo por dos metros de ancho. Cuenta con 11 arcos en forma de diamante, un diseño destinado a enfrentar la fuerza de las corrientes del río Los Esclavos.

Su nombre está ligado a la utilización de mano de obra forzada de integrantes del pueblo Xinca y de personas afrodescendientes. Las comunidades Xincas sufrieron procesos de esclavización tras las guerras de ocupación en el oriente de Guatemala, posteriores a la conquista encabezada por Pedro de Alvarado.

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Por esa razón, el monumento no solo forma parte del paisaje de Cuilapa. También permanece como referencia material de un período marcado por la explotación colonial y por la resistencia de las poblaciones originarias.

Una leyenda popular acompaña al monumento de Cuilapa

La historia del puente también incluye un relato transmitido por tradición oral. La leyenda cuenta que uno de los trabajadores, agobiado por la presión para terminar la construcción, hizo un pacto con el diablo para concluir la obra en una noche.

El Puente de los Esclavos mide 75 metros de largo y cuenta con 11 arcos diseñados para resistir las corrientes del río. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Según esa versión, el diablo cumplió con la tarea, pero el hombre pidió ayuda, se arrepintió y logró evitar la entrega de su alma. El relato sostiene que, ante ese desenlace, el diablo golpeó la estructura y dejó un agujero que aún forma parte de las historias sobre el lugar.

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Con la declaratoria, la Zarabanda de los Esclavos adquiere protección como expresión de la memoria viva del pueblo Xinca y de la relación histórica entre la danza, el puente y las comunidades de Santa Rosa.