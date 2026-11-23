Deyverson aseguró que aceptaría una propuesta del Millonario y jugaría con máxima entrega si recibe un llamado formal

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El brasileño Deyverson dejó abierta la puerta a River Plate pese al antecedente de sus provocaciones frente a los hinchas del club argentino durante la semifinal de la Copa Libertadores 2024. En aquella serie con Atlético Mineiro, el delantero marcó dos goles y quedó en el centro de las críticas por sus gestos hacia el público del Monumental, una conducta que luego derivó en una sanción de la Conmebol.

El atacante, que actualmente integra la Liga de Quito, completó 17 minutos en la caída por 1-0 ante Aucas por la Liga Pro. Con su vínculo próximo a vencer el 31 de diciembre de 2026, su continuidad en el conjunto ecuatoriano aparece en duda y su nombre comenzó a quedar vinculado con distintos posibles destinos para la próxima temporada.

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En una entrevista reciente con el programa Está Para Cualquiera, de SlakunTV, Deyverson fue consultado de forma directa sobre una eventual incorporación al Millonario. El delantero evitó descartar ese escenario y remarcó que respondería como profesional ante cualquier propuesta que pudiera recibir de la institución de Núñez: “Soy una mercadería, yo soy un futbolista. No puedo escupir para arriba, porque sino cae en mi cara. Yo tengo que ser profesional a todo punto. Y si River me llama, yo voy a jugar y voy a dar la vida. Porque yo soy así, soy profesional y somos futbolistas”.

Deyverson no descartó jugar en River (REUTERS/Diego Vara)

Las declaraciones no implican una negociación ni una oferta formal de River Plate, pero exponen la postura del futbolista ante una posibilidad que, años atrás, habría resultado difícil de imaginar. Deyverson mantiene un recuerdo controversial de los cruces contra el equipo argentino, ya que durante las semifinales continentales con Atlético Mineiro protagonizó una escena que provocó la reacción de los simpatizantes locales.

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Al momento de ser reemplazado en uno de aquellos partidos, el brasileño se dirigió hacia la tribuna con actitudes que la autoridad disciplinaria consideró inapropiadas. La Conmebol le aplicó una multa de USD 25.000 y definió lo ocurrido como “actos indisciplinados”, después de los gestos provocativos del delantero hacia los aficionados de River en el estadio Monumental.

La relación de Deyverson con el fútbol argentino también tiene otro capítulo, aunque del lado de Boca Juniors. El jugador, reconocido por su estilo carismático dentro y fuera de la cancha, expresó en distintas entrevistas su afinidad con el Xeneize y hace algunos meses exhibió en redes sociales una camiseta que le había obsequiado Edinson Cavani.

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El atacante brasileño recibió una multa de 25.000 dólares tras realizar gestos hacia la hinchada del Millonario durante la semifinal continental de 2024

Al compartir aquella imagen, el delantero escribió: “Qué regalo acabo de recibir; no tengo palabras para agradecerte. Gracias a todos los hinchas de Boca Juniors por el cariño que me tienen; les deseo toda la suerte del mundo a ustedes, aficionados apasionados”. Ese mensaje reforzó una conexión afectiva con el rival histórico de River, aunque sus palabras recientes muestran que no cerraría la posibilidad de vestir la camiseta blanca con la banda roja.

El brasileño llegó a Liga de Quito en enero de 2026 como agente libre, después de su etapa en Fortaleza. Durante la actual temporada, acumuló 45 partidos, nueve goles y cuatro asistencias con el conjunto universitario, que podría perderlo al finalizar el vínculo vigente. Antes de su arribo al fútbol ecuatoriano, Deyverson construyó una carrera con pasos por clubes de Brasil y España. Entre sus experiencias se encuentran Palmeiras, Atlético Mineiro, Levante, Alavés y Getafe, además de una participación destacada en el bicampeonato de la Copa Libertadores de 2021 con el equipo paulista.

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