Una mano infantil toca suavemente un osito de peluche marrón sobre una superficie suave y clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una niña de 8 años murió a causa de meningitis en el Hospital del Niño, en Ciudad de Panamá, y se convirtió en la primera víctima mortal por esa enfermedad registrada en el distrito de San Miguelito en lo que va de 2026.

La menor, residente en el corregimiento José Domingo Espinar, en el sector de Paraíso, fue trasladada desde el Hospital San Miguel Arcángel antes de fallecer el sábado pasado.

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Las autoridades sanitarias mantienen abiertas las investigaciones para determinar la variante de meningitis que provocó el deceso.

Tras el fallecimiento, personal del Ministerio de Salud (Minsa) realizó una intervención inmediata con familiares y personas que tuvieron contacto cercano con la niña.

En total, unas 15 personas recibieron tratamiento preventivo para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Una infografía detalla las manifestaciones de la meningitis, como dolor de cabeza, rigidez en el cuello, erupción cutánea, daño cerebral y pérdida de audición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Minsa confirmó además que se ejecutaron acciones sanitarias en el área donde residía la menor, como parte del protocolo habitual ante casos de esta enfermedad.

En paralelo a las acciones por el fallecimiento de la niña, la Región de Salud de San Miguelito del Minsa realizó un operativo casa por casa en los sectores de Samaria 1 y 2, en el corregimiento de Belisario Porras.

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El despliegue contó con la participación de más de 150 funcionarios de Salud y Control de Vectores, con foco en la prevención y el control del dengue.

La regional de salud acumula a la fecha 1.121 casos de dengue, por lo que se reforzaron las jornadas de eliminación de criaderos, fumigación y orientación comunitaria en las zonas con mayor incidencia.

Los corregimientos con más casos en el distrito son Belisario Porras, Belisario Frías, Arnulfo Arias, Omar Torrijos y Amelia Denis de Icaza.

Un mosquito vector del dengue se posa sobre una figura de madera con la silueta geográfica de Panamá junto a un sombrero tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos realizando este operativo en el corregimiento de Belisario Porras, ya que en la última semana se han registrado 20 casos de dengue en el sector de Samaria”, afirmó Algis Torres, director regional de salud del distrito.

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Durante la jornada, el equipo de Promoción de la Salud orientó a los residentes sobre la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua, mantener los patios limpios y tapar los depósitos de almacenamiento para evitar la reproducción del mosquito transmisor.

Torres destacó que la participación de la comunidad es fundamental, dado que el control de criaderos debe comenzar en cada vivienda.

Las autoridades recuerdan que los principales síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir a una instalación de salud y evitar la automedicación. El Ministerio de Salud exhorta también a usar repelente, mosquiteros y mantener las viviendas libres de criaderos como medidas preventivas contra el dengue y la malaria.

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Un recipiente plástico con agua de lluvia acumulada en un jardín exterior constituye un foco propicio para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Igualmente, ante el incremento de las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta, el Ministerio de Salud (Minsa) exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar golpes de calor y otras afectaciones a la salud, principalmente mediante una hidratación constante con agua.

La Dra. Oris Iglesias, directora de Promoción de la Salud, recomendó evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando se registran las condiciones de mayor intensidad.

En una nota de prensa, destacó la importancia de utilizar protector solar, vestir prendas frescas de algodón que cubran brazos y piernas, así como gorros y lentes de sol.

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La funcionaria advirtió que la exposición prolongada a la radiación solar puede ocasionar daños en la piel, incluido el cáncer, además de provocar agotamiento por calor. Recordó que el consumo adecuado de agua contribuye a mantener el organismo hidratado y proteger la función renal.

Iglesias señaló que, ante síntomas como mareos, dolor de cabeza o debilidad después de permanecer expuestos a altas temperaturas, es importante acudir a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica oportuna.