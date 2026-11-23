La cifra resulta considerable si se compara con el punto de partida de Huang antes del auge de la inteligencia artificial. REUTERS/Carlos Barria

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Jensen Huang sumó 33.000 millones de dólares a su patrimonio personal en una sola jornada, impulsado por el repunte bursátil de Nvidia. Según estimaciones de Forbes, la fortuna del CEO llegó a unos 143.000 millones de dólares hacia las 3:00 p.m., hora de Miami, del lunes 23 de noviembre.

Ahora bien, el salto se produce en medio de una reacción eufórica de Wall Street frente al desempeño de la compañía de semiconductores.

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El patrimonio de Jensen Huang se dispara por el auge de Nvidia

El incremento de 33.000 millones de dólares en 24 horas sitúa a Huang entre los grandes beneficiados del día en los mercados. Forbes calculó que su patrimonio neto total ascendió a aproximadamente 143.000 millones de dólares para la tarde del lunes.

Jensen Huang sumó 33.000 millones de dólares a su patrimonio personal en una sola jornada. REUTERS/Manami Yamada

La cifra resulta considerable si se compara con el punto de partida de Huang antes del auge de la inteligencia artificial. En 2021, previo al lanzamiento de ChatGPT, Forbes ubicaba su fortuna en unos 12.000 millones de dólares.

En menos de cinco años, el valor estimado del patrimonio de Huang se multiplicó más de diez veces. El despegue coincide con el período en que la demanda de chips para inteligencia artificial transformó la valoración de Nvidia en los mercados financieros.

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Otros multimillonarios tecnológicos también ganaron terreno el lunes

El repunte bursátil del lunes no benefició únicamente a Huang. Forbes registró aumentos considerables en las fortunas estimadas de varios de los hombres más ricos del mundo durante la misma jornada.

Huang volvió a Nvidia el lunes 23 de noviembre, cuando su consejo de administración lo restituyó por unanimidad como presidente y director ejecutivo con efecto inmediato. REUTERS/Dado Ruvic

Elon Musk sumó 52.000 millones de dólares a su patrimonio neto, la cifra más alta entre los multimillonarios mencionados. Michael Dell incrementó su fortuna en 19.000 millones de dólares, mientras que Mark Zuckerberg ganó 13.000 millones de dólares adicionales.

Estos movimientos simultáneos reflejan el impacto generalizado que tuvo la sesión bursátil del lunes sobre las principales figuras del sector tecnológico, según los cálculos difundidos por Forbes.

La carta abierta de Elon Musk y la mirada de Jeff Bezos sobre la sucesión

Elon Musk fue una de las voces que con mayor insistencia defendió la continuidad de Jensen Huang al frente de Nvidia. Durante la cumbre DealBook, en conversación con el periodista Andrew Ross Sorkin, comparó la eventual salida del ejecutivo con sacar a una pieza decisiva de un equipo deportivo en pleno éxito.

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“Tienes una racha ganadora y de repente echas a Michael Jordan de tu equipo”, ilustró Musk, quien calificó la posibilidad como una decisión poco inteligente.

Huang renunció como CEO y presidente de Nvidia tras revelarse relaciones extramaritales e investigaciones sobre un posible desvío de chips avanzados hacia China. REUTERS/Kent Nishimura

El empresario remarcó que la experiencia técnica de Huang, sus vínculos con proveedores y clientes, y el vínculo construido con los empleados de Nvidia durante más de tres décadas lo convertían en una figura difícil de reemplazar. Según explicó, la salida de un director ejecutivo con ese historial dentro de la compañía resultaba, en su visión, una medida arriesgada para el funcionamiento de la empresa.

Musk también afirmó haber escuchado posiciones similares entre otras figuras del sector, incluido el presidente Donald Trump. “Creo que el presidente ha expresado públicamente que piensa que Jensen debería haberse quedado como director ejecutivo, y todos los que conozco piensan lo mismo”, declaró.

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El dueño de Tesla y SpaceX firmó además una carta abierta junto con Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator, para reclamar la restitución de Huang en el cargo. La iniciativa, según la información difundida por sus propios impulsores, superó las 165.000 firmas, entre ellas más de 7.500 de empleados de Nvidia, una cifra equivalente a más del 15% de la plantilla.

NVIDIA es una empresa tecnológica multinacional estadounidense conocida por diseñar unidades de procesamiento gráfico y ser un referente mundial en hardware y software para IA y centros de datos. REUTERS/Dado Ruvic

Tras confirmarse el regreso de Huang a la dirección de la compañía, Musk escribió en X que “el error ha sido corregido”, en sintonía con el respaldo que había manifestado durante el período de incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia.

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El fundador de Amazon, Jeff Bezos, también se pronunció sobre el proceso de sucesión mientras todavía no estaba definido el regreso del cofundador. En una entrevista con la periodista Liz Hoffman, de Semafor, durante la conferencia Silicon Valley & The World, Bezos recomendó a la junta directiva de Nvidia priorizar candidatos internos en caso de no lograr reincorporar a Huang.

“Si no traen de vuelta a Jensen, no contrataría a nadie de fuera”, sostuvo, y describió a Nvidia como una empresa “demasiado complicada” para quedar en manos de alguien ajeno a su funcionamiento interno.

Jensen Huang suma US$ 33.000 millones a su fortuna en un día al regresar a Nvidia. REUTERS/Rick Wilking

Bezos sostuvo que los ejecutivos que llegan desde otras compañías suelen tener dificultades para dirigir organizaciones con estructuras complejas. “Creo que los directores ejecutivos externos en empresas complejas tienen una probabilidad ínfima de éxito”, señaló, y agregó que, por esa razón, siempre consideraría esa opción como un último recurso.

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El empresario evitó pronunciarse de manera directa sobre si Huang debía volver al cargo, ya que dijo desconocer las conversaciones internas que derivaron en su salida. De todos modos, reconoció el peso del cofundador en el crecimiento de la compañía y comparó el caso con su propia salida de Amazon en 2021, a la que definió como “la transición más planificada”, en contraste con el proceso repentino que atravesó Nvidia.