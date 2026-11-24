La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

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La roya del café golpeó las tierras altas de Centroamérica a partir de 2012 y desató una cadena de crisis que Chris Horwood, especialista en migraciones y codirector fundador de Ravenstone Consult, describe como una auténtica policrisis rural.

El experto, que colabora con el Mixed Migration Centre, organización internacional dedicada al estudio de la migración mixta, sostiene que el hongo Hemileia vastatrix no actuó solo. Se combinó con el desplome de los precios internacionales del café, las sequías recurrentes y la violencia de las pandillas para empujar a cientos de miles de familias centroamericanas a emigrar o a quedar atrapadas sin posibilidad de moverse.

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El brote fúngico devastó las plantaciones del Triángulo Norte a partir de 2012, favorecido por el calentamiento global. Causó pérdidas por unos USD 1,000 millones y la destrucción de cerca de 100,000 empleos, golpeando de lleno a una región donde el café sostiene a medio millón de personas solo en Guatemala.

La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

Un hongo que avanzó con el calentamiento global

Horwood explica que el brote de roya se atribuyó en gran medida al aumento de las temperaturas y la humedad. El calentamiento global empujó las condiciones favorables para el hongo hacia las laderas de las montañas, a altitudes donde antes no había prosperado.

La enfermedad provoca defoliación y reduce la calidad del grano. Las pérdidas de rendimiento oscilaron entre el 35% y más del 75% en los casos más graves, según el especialista.

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Un estudio revisado por pares sobre pequeños agricultores en el este de Guatemala, citado por Horwood, reveló que los hogares perdieron un promedio del 71% de la producción de café en su peor año de roya. Para 2016, unos 3.5 millones de personas en toda la región necesitaban asistencia humanitaria, principalmente por el impacto del cambio climático, incluida la roya.

Por qué el café sostenía a comunidades enteras

En las zonas rurales de las tierras altas del Triángulo Norte, el café fue durante décadas una de las pocas fuentes confiables de ingresos en efectivo, tanto para los pequeños agricultores como para los jornaleros sin tierra que dependen de la cosecha.

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Para las familias que cultivan maíz y frijoles para su propio consumo, los ingresos del café cubrían gastos que la agricultura de subsistencia no alcanza: matrícula escolar, medicinas, transporte y pago de deudas. Esa dependencia de un solo cultivo se sumaba a una vulnerabilidad ambiental mayor.

Fotografía de archivo en la que se registró a un grupo de recolectores manuales de café, en una finca del municipio hondureño de San Nicolás. EFE/Gustavo Amador

Gran parte de la región coincide con el Corredor Seco Centroamericano, que recorre la costa occidental entre el noroeste de Guatemala y el norte de Costa Rica. Horwood lo describe como el epicentro de los impactos del calentamiento global en la zona.

El desplome de precios agravó el golpe

El brote de roya no fue un hecho aislado, advierte Horwood. Coincidió con el desplome de los precios mundiales del café entre 2012 y 2013, que cayeron entre 55% y 65% respecto a los niveles de principios de 2011.

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Los caficultores sufrieron cosechas dañadas y precios bajos para lo poco que lograron salvar. Al mismo tiempo, sequías recurrentes y lluvias irregulares afectaron los cultivos de maíz y frijoles destinados al autoconsumo familiar.

El resultado, según el especialista, fue una espiral de inseguridad alimentaria y endeudamiento. Los agricultores que habían pedido préstamos para replantar o sostener futuras cosechas cayeron en deudas y una pobreza aún mayor.

Trabajadores agrícolas recolectan café en las laderas de una plantación en Guatemala, mientras otros cargan sacos en un camión, con cultivos variados y volcanes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica respondió distinto a Guatemala y Honduras

Costa Rica, Honduras y Guatemala declararon estados de emergencia ante la crisis, pero esas declaraciones movilizaron recursos muy diferentes, según Horwood.

En Costa Rica, la medida liberó fondos nacionales que permitieron al Ministerio de Agricultura y al Instituto Nacional del Café distribuir fungicidas por valor de USD 3.7 millones a pequeños productores.

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Esa red de seguridad alivió la presión sobre los agricultores para que abandonaran sus medios de subsistencia. En Guatemala y Honduras, en cambio, el escaso apoyo institucional dejó a los productores más expuestos al hongo.

Ante la escasa ayuda disponible y la profunda pobreza rural, la migración se convirtió en una estrategia de adaptación vital para muchos, afirma el experto. En el este de Guatemala, la migración de hogares casi se duplicó, tanto en comunidades sin tradición migratoria como en aquellas con ella.

El perfil de quien migraba cambió por completo

En las zonas rurales de las tierras altas del Triángulo Norte, el café fue durante décadas una de las pocas fuentes confiables de ingresos en efectivo, tanto para los pequeños agricultores como para los jornaleros sin tierra que dependen de la cosecha.. EFE/John Jairo Bonilla

Durante décadas, la migración irregular hacia Estados Unidos estuvo dominada por mexicanos. Horwood señala que entre 2013 y 2021 esa tendencia se inclinó hacia los centroamericanos: la proporción de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos aumentó de aproximadamente 35% a 43%.

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Lo singular de ese cambio, subraya el especialista, fue la modificación del perfil migratorio. En lugar de jóvenes que buscaban oportunidades, comenzaron a desplazarse familias y comunidades enteras sin antecedentes migratorios previos.

La erosión de los medios de subsistencia rurales tuvo además consecuencias más amplias. Redujo el costo y el riesgo percibidos del cultivo de narcóticos y aceleró la migración hacia pueblos y ciudades, donde la rápida urbanización no planificada se vinculó con el reclutamiento forzoso por parte de pandillas.

Estados Unidos, el mayor consumidor y el menos expuesto

Horwood plantea el caso como una injusticia climática manifiesta. Estados Unidos posee una de las mayores emisiones per cápita del mundo y ha incumplido sus compromisos en la materia, pero consume entre un tercio y poco más del 40% de las exportaciones de café de Guatemala y Honduras, respectivamente.

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El país menos expuesto a las consecuencias del cambio climático es, a la vez, uno de los principales impulsores del calentamiento global y el principal mercado para el cultivo que ese mismo fenómeno perjudica.

Tres cambios en Washington transformaron el panorama

El especialista identifica tres giros recientes en la política estadounidense que modificaron el contexto migratorio regional. El primero fue el abandono del enfoque de “causas fundamentales”, que buscaba reducir la emigración mediante apoyo a los medios de vida rurales y que la segunda administración Trump dejó sin financiación.

El segundo fue el cierre de USAID y los recortes a otros programas de asistencia internacional, que redujeron drásticamente el apoyo externo a comunidades rurales afectadas por el cambio climático. Horwood remarca que esa era precisamente la capacidad de amortiguación que el ejemplo costarricense había demostrado eficaz.

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El tercer cambio fue el endurecimiento de la vigilancia fronteriza estadounidense y la contención por parte de México, que redujo considerablemente la posibilidad de desplazarse hacia el norte. Se estima que 700,000 centroamericanos abandonaron sus hogares rumbo al norte durante el año fiscal 2019, mientras que los cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos.

Los caficultores sufrieron cosechas dañadas y precios bajos para lo poco que lograron salvar. Al mismo tiempo, sequías recurrentes y lluvias irregulares afectaron los cultivos de maíz y frijoles destinados al autoconsumo familiar. REUTERS/José Roberto Gomes

La migración no desapareció, cambió de dirección

Según Horwood, la drástica disminución de llegadas a la frontera sur estadounidense refleja una caída de la movilidad, no una reducción de la presión en el origen. La emigración desde el Corredor Seco continuará documentándose hasta el período 2025-2026.

Hay cada vez más indicios de inmovilidad involuntaria, con migrantes varados sobre todo en México. Algunos regresan a sus hogares, por elección propia o por deportación, mientras otros se dirigen hacia el sur en busca de refugio más cerca de casa.

En 2025, el número de migrantes que cruzaba el Tapón del Darién hacia el sur duplicaba al que se dirigía hacia el norte, dato que el especialista destaca como señal del nuevo patrón regional. Algunos buscan establecerse en México y Costa Rica, y un número reducido llega hasta Canadá y Europa.

El café sigue siendo una fuente fundamental de ingresos para muchas comunidades centroamericanas. La roya no ha desaparecido, concluye Horwood, pero su papel cambió: ahora funciona como un factor de estrés crónico que se combina con el colapso de precios, la deuda, la débil ayuda estatal y la violencia, en un punto de inflexión que deja a muchas familias con pocos lugares a donde ir.