El Museo del Ferrocarril de Guatemala habilitó recorridos navideños en la capital por medio del proyecto El Tren de los Sueños. (Museo del Ferrocarril Guatemala)

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El Museo del Ferrocarril de Guatemala anunció la habilitación de El Tren de los Sueños, una serie de recorridos especiales en la capital para celebrar la Navidad de 2026.

La iniciativa tiene como meta acercar el patrimonio histórico sobre rieles a las familias y ofrecer paseos temáticos por distintos sectores urbanos. Durante las jornadas, la presencia de Santa Claus acompañará el trayecto para entretener a los niños que asistan a las actividades festivas de fin de año.

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El programa contempla dos circuitos diferentes durante cuatro fines de semana entre noviembre y diciembre. El primero corresponde a la ruta Gerona, programadas por ahora para los días 22 y 29 de noviembre, con un trayecto estimado en 45 minutos y un costo de Q75 (unos USD 9.7) por persona. Sin embargo, se espera que se habiliten más jornadas.

El segundo trayecto se efectuará en la ruta La Ermita, prevista para el 6 y 13 de diciembre, con una duración de una hora y una tarifa fijada en 100 quetzales. Para la adquisición de los boletos, la institución dispuso la compra digital en su plataforma web oficial.

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Los usuarios deben ingresar al apartado correspondiente, donde seleccionan fecha, horario y ubicación antes de confirmar el pago de las entradas.

El programa de paseos sobre rieles contempla la ruta Gerona a un costo de 75 quetzales y la ruta La Ermita por 100 quetzales. (Museo del Ferrocarril Guatemala)

El tendido ferroviario dinamizó el comercio guatemalteco a finales del siglo XIX

El sistema ferroviario en Guatemala comenzó a planificarse en la década de 1870, bajo la administración del presidente Justo Rufino Barrios, con la meta de enlazar las fincas de café de la costa sur con el océano Pacífico.

La primera locomotora ingresó formalmente a la Ciudad de Guatemala en julio de 1884, un suceso que conectó la capital con el Puerto San José y agilizó la salida de mercaderías hacia el mercado internacional.

A inicios del siglo XX, las vías alcanzaron el mar Caribe con la terminación del Ferrocarril del Norte en 1908, el cual comunicó la capital con Puerto Barrios, en el departamento de Izabal.

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La primera locomotora llegó a la Ciudad de Guatemala en julio de 1884 para conectar la capital con Puerto San José. (Museo del Ferrocarril Guatemala)

Durante ese periodo, toda la red pasó a la administración de la International Railways of Central America (IRCA), compañía vinculada a capitales estadounidenses que concentró el movimiento de carga y pasajeros en el territorio nacional durante varias décadas consecutivas.

El avance carretero y las crisis financieras provocaron el cierre del sistema

El retroceso de la actividad ferroviaria comenzó a mediados del siglo XX. La construcción de la carretera al Atlántico, impulsada durante la década de 1950 bajo el mandato del presidente Jacobo Árbenz, terminó con el monopolio del tren al facilitar el tráfico directo de mercancías mediante camiones de carga pesada.

En diciembre de 1968, ante los graves problemas financieros de la empresa concesionaria, el Estado guatemalteco asumió el control operativo y fundó la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) para sostener el servicio público en el país.

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El transporte ferroviario de pasajeros y carga en Guatemala cesó en marzo de 1996 debido a problemas financieros y al desgaste de la infraestructura. (Museo del Ferrocarril Guatemala)

A pesar de esa nacionalización, la falta de inversión estatal, el desgaste de las vías y los continuos déficits obligaron a suspender el transporte ferroviario de pasajeros y carga en marzo de 1996.

Aunque el Congreso aprobó en 1998 una concesión privada a Ferrovías Guatemala, subsidiaria de una firma de Estados Unidos, el proyecto decayó tras declaraciones de lesividad contractual en 2006 y procesos de arbitraje internacional.

El deterioro posterior y el robo de rieles dejaron las líneas inactivas, con la única excepción de los recorridos culturales organizados por el museo.