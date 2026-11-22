Las celebridades que invirtieron en Anthropic multiplican el valor de sus participaciones - REUTERS/Carlos Barría

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Actores, músicos y deportistas como Ashton Kutcher, will.i.am y Tristan Thompson figuran entre los inversores de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial responsable de Claude. La salida a bolsa de la compañía revalorizó participaciones adquiridas cuando aún era una startup y abrió interrogantes sobre cuánto dinero podrían haber obtenido estas figuras del entretenimiento.

Anthropic debutó en Wall Street el jueves 19 de noviembre de 2026 con acciones a USD 83. La empresa recaudó USD 81.300 millones en la oferta pública inicial, una cifra que la situó entre las mayores colocaciones bursátiles. Al día siguiente, sus títulos llegaron a cotizar cerca de USD 97, aunque luego bajaron hasta rondar los USD 85.

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Ashton Kutcher, will.i.am y Tristan Thompson respaldaron a la empresa antes de su debut bursátil, aunque se desconocen las cantidades exactas que cada uno podría obtener - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ashton Kutcher invirtió a través de Sound Ventures

El caso más visible entre las celebridades es el de Ashton Kutcher, actor y empresario tecnológico. Su vínculo con Anthropic se produjo mediante Sound Ventures, la firma de capital de riesgo que cofundó con Guy Oseary, ejecutivo de la industria musical y antiguo representante de Madonna.

Sound Ventures habría invertido cerca de USD 435 millones en Anthropic durante distintas rondas de financiación. De acuerdo con los datos disponibles, la firma conserva alrededor del 0,5% de la compañía tras la salida a bolsa.

Si esa participación se calcula sobre una capitalización bursátil cercana a USD 1,1 billones, su valor superaría los USD 5.000 millones. Sin embargo, no se conoce qué porcentaje de Sound Ventures correspondía personalmente a Kutcher ni cuánto dinero recibió tras abandonar su cargo en la firma este año.

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La diferencia entre el valor de una participación y una ganancia efectiva es importante. Una inversión puede valer miles de millones en el mercado, pero ese monto no se convierte en efectivo hasta que los accionistas venden sus títulos, una operación que puede estar sujeta a restricciones.

Ashton Kutcher participa en Anthropic a través de Sound Ventures - REUTERS/Yara Nardi

Will.i.am apoyó a la empresa mediante un grupo privado

Will.i.am, líder de Black Eyed Peas y empresario tecnológico, también figura entre los respaldos de Anthropic. El músico, cuyo nombre real es William Adams, habría invertido mediante un grupo privado, aunque no se divulgó el tamaño de su aporte ni la cantidad de acciones que conserva.

Por esa razón, no es posible calcular cuánto podría haber ganado tras el debut bursátil. Su presencia muestra, sin embargo, el interés que Anthropic despertó fuera de Silicon Valley antes de convertirse en una compañía cotizada.

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La empresa desarrolla Claude, un chatbot de inteligencia artificial que compite con productos como ChatGPT de OpenAI. El crecimiento de estas herramientas atrajo inversión de fondos, compañías tecnológicas y personalidades vinculadas con el entretenimiento, un sector que también explora usos de inteligencia artificial en música, cine, publicidad y comunicación.

Will.i.am apuesta por la inteligencia artificial antes de la salida a bolsa - REUTERS/Mario Anzuoni

Tristan Thompson se interesó por Anthropic en San Francisco

El exjugador de la NBA Tristan Thompson confirmó públicamente que invirtió en Anthropic. Según explicó, su interés surgió tras conocer a inversores tecnológicos durante cenas celebradas en San Francisco.

Tampoco se conocen la cifra invertida ni el porcentaje de acciones que posee. Sin esos datos, cualquier cálculo sobre sus ganancias sería especulativo. La salida a bolsa, no obstante, elevó el valor de las participaciones de quienes financiaron a la compañía antes de su expansión más acelerada.

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El caso de Thompson se suma a una tendencia habitual entre deportistas profesionales: utilizar parte de sus ingresos para participar en fondos, empresas emergentes y negocios tecnológicos. Estas inversiones pueden ofrecer retornos elevados, aunque también implican riesgos y no siempre se traducen en resultados inmediatos.

Tristan Thompson confirma su inversión en la empresa creadora de Claude - Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images

Eric Schmidt y Jaan Tallinn estuvieron entre los respaldos tempranos

Más allá de las celebridades, Anthropic recibió inversión de figuras relevantes del sector tecnológico. Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, aportó decenas de millones de dólares durante la primera ronda de financiación.

Bloomberg indicó que Schmidt posee alrededor del 1% de Anthropic. Con una valoración cercana a USD 1,1 billones, esa participación podría rondar los USD 11.000 millones. Jaan Tallinn, cofundador de Skype, lideró una ronda de USD 124 millones en 2021 y volvió a invertir al año siguiente, aunque no se conoce su participación actual.

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Amazon y Google concentran las participaciones empresariales

Las empresas con mayor exposición son Amazon y Google. Amazon posee cerca del 14,6% de Anthropic tras invertir USD 18.000 millones entre 2023 y 2026. Sus acciones podían valer cerca de USD 165.000 millones cuando el precio rondaba los USD 85.

Google posee alrededor del 13,4% después de aportar USD 20.000 millones. Su participación se estimaba en unos USD 151.000 millones. Ambas inversiones reflejan la competencia por controlar infraestructura, modelos y servicios de inteligencia artificial.

Las celebridades no aparecen entre los principales accionistas, pero su presencia confirma que el crecimiento de Anthropic generó oportunidades para inversores que apostaron temprano. El valor final de esas ganancias dependerá de las acciones que conserven, del precio futuro de los títulos y de las decisiones que tomen al vender.

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