Activision presentó una patente para entrenar con IA a los NPC.

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Activision presentó una solicitud de patente para un sistema que podría aprender de las conversaciones de voz de los jugadores y asociarlas con acontecimientos de un videojuego. La propuesta contempla aplicaciones externas como Discord y TeamSpeak como posibles fuentes de audio. Luego, un modelo de aprendizaje automático podría generar respuestas para personajes controlados por la computadora, conocidos como NPC.

El documento, titulado Methods and Systems for Applying Machine Learning to Generate Gameplay Audio, fue presentado el 16 de julio de 2026 y publicado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el 12 de noviembre. Una aplicación de esta idea podría verse en un juego como Call of Duty: por ejemplo, un NPC podría festejar una eliminación o burlarse del jugador después de una derrota con una frase inspirada en las conversaciones que suelen darse durante las partidas.

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Cómo aprenderían los NPC de las conversaciones

El sistema identificaría eventos que el juego puede reconocer, como una eliminación, la muerte del jugador, una victoria o el final de una ronda. Luego, buscaría fragmentos de audio cercanos a esos momentos para asociar una reacción con lo ocurrido.

La descripción ofrece como ejemplo analizar los diez segundos anteriores y posteriores a un evento. Así, si un compañero celebra una baja o se burla después de que alguien pierda, el modelo podría relacionar esas palabras y su tono con el momento correspondiente. La patente plantea utilizar esas asociaciones para entrenar una red neuronal, un tipo de programa que aprende patrones a partir de ejemplos.

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Activision patentó una IA que aprende de las conversaciones de usuarios para implementarlos en los NPC. (Patentlyze)

En una partida posterior, ante una situación similar, el sistema podría producir una respuesta para un personaje controlado por la computadora. En un escenario de Call of Duty, por ejemplo, un enemigo virtual podría reaccionar con una frase de celebración después de derrotar al jugador, mientras que un compañero controlado por la IA podría felicitarlo por una jugada destacada.

La intención sería que los diálogos sonaran vinculados con lo que acaba de pasar, en vez de limitarse a frases grabadas que se repiten sin importar el contexto. El sistema también podría considerar elementos como el idioma del jugador para adaptar las respuestas.

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Discord aparece como una fuente posible de audio

La solicitud contempla que la partida y la aplicación de voz sean programas independientes. En ese escenario, el sistema usaría marcas de tiempo para alinear lo que se dijo en Discord con el instante de juego correspondiente. TeamSpeak también aparece como ejemplo de servicio externo; el documento menciona además otras posibilidades, como el chat integrado en el juego.

Discord y TeamSpeak figuran como posibles fuentes de audio para entrenar diálogos de personajes virtuales. (Discord)

Esto permitiría relacionar una exclamación espontánea con una jugada concreta. Si alguien dice «¡qué buena!» justo después de una baja, el sistema podría asociar esa reacción con el evento y tomarla como ejemplo para generar respuestas similares de un personaje virtual en otra partida.

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La patente también plantea filtros para excluir contenido ofensivo. Sin embargo, la publicación no detalla cómo se informaría a los usuarios ni qué controles tendrían sobre el uso de sus conversaciones. Tampoco explica cómo se resolverían situaciones en las que varias personas hablan al mismo tiempo o comentan algo que no tiene relación con la jugada.

Una propuesta para crear diálogos más naturales

El sistema busca que los NPC respondan de manera más contextual a los sucesos del juego. En un título de acción como Call of Duty, esto podría traducirse en enemigos que celebran una victoria, reaccionan a una derrota o provocan al jugador después de una baja, con expresiones inspiradas en la forma en que se comunican las personas durante una partida.

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Una patente de Activision propone que los NPC aprendan a reaccionar a momentos de juego a partir de conversaciones de voz, incluso en títulos como Call of Duty.

Para lograrlo, la tecnología analizaría ejemplos de voz asociados con eventos y usaría esos datos para generar nuevas respuestas. La patente describe así una alternativa a los diálogos pregrabados: personajes que adaptan lo que dicen al momento de juego y al tipo de reacción que suele acompañarlo.

La solicitud presenta una posibilidad técnica, no una función anunciada para los jugadores. Aun así, muestra cómo Activision explora el uso de inteligencia artificial para que los personajes virtuales reaccionen con mayor naturalidad y se parezcan más a los compañeros que comparten una partida en línea.