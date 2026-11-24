Una mujer adulta selecciona productos envasados de una góndola de supermercado mientras revisa sus etiquetas en un local en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno nacional aseguró que las medidas de desregulación económica implementadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei tuvieron un impacto favorable sobre los precios de los productos que se comercializan en los supermercados. Según una investigación realizada por economistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los artículos alcanzados por las modificaciones normativas registraron una caída relativa del 15% en sus precios al cabo de tres trimestres.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió los resultados del trabajo a través de su cuenta en la red social X, donde explicó la metodología utilizada por los investigadores y destacó los efectos de las reformas impulsadas por la administración nacional sobre el bolsillo de los consumidores.

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“¿Qué impacto tiene la desregulación en los precios de supermercado? Un trabajo de la UNLP muestra que, en promedio, baja 15% los precios pagados por el consumidor. Lo que ya sabíamos: la desregulación es anti casta y pro consumidor”, expresó el funcionario.

El trabajo estuvo a cargo de los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig, quienes analizaron las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial desde la llegada de Milei a la Casa Rosada para identificar aquellas que tuvieron incidencia sobre los bienes que se venden en las góndolas.

Un aspecto central de la investigación es que el porcentaje difundido por el ministro corresponde a una comparación entre la evolución de los precios de los productos alcanzados por las medidas de desregulación y la de aquellos que no experimentaron cambios normativos.

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Federico Sturzenegger difundió los resultados del trabajo realizado por cuatro economistas de la Universidad Nacional de La Plata Jaime Olivos

Es decir, el resultado no implica necesariamente una reducción nominal del 15% en los valores de las góndolas, sino una disminución relativa respecto de la trayectoria que registraron los artículos que no fueron objeto de las reformas.

La distinción resulta relevante porque, en un contexto inflacionario, un producto puede registrar un incremento en su precio y, al mismo tiempo, abaratarse en términos relativos frente a otros bienes cuyos valores aumentaron en mayor proporción.

Cómo se realizó el estudio

Para llevar adelante la investigación, los economistas partieron de un universo de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial correspondientes al período iniciado con la asunción de Milei como presidente.

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A partir de ese conjunto de documentos, utilizaron herramientas de inteligencia artificial para identificar las disposiciones vinculadas con la desregulación económica que tuvieron impacto sobre productos comercializados en supermercados.

“Una inteligencia artificial identificó de ese conjunto todas las normas de desregulación con impacto en productos que se venden en supermercados”, explicó Sturzenegger.

La utilización de esta tecnología permitió delimitar, dentro del conjunto de publicaciones oficiales, cuáles resultaban pertinentes para el objeto de la investigación. El siguiente paso consistió en analizar el comportamiento de los precios de los bienes involucrados y establecer una comparación con aquellos que no estuvieron alcanzados por las modificaciones regulatorias.

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Para ello, los investigadores recurrieron a una metodología econométrica conocida como diferencias en diferencias (DiD, por sus siglas en inglés), que se utiliza para estimar los efectos de una determinada intervención a partir del comportamiento de dos grupos. En este caso, uno de los grupos estuvo integrado por productos alcanzados por medidas de desregulación, mientras que el otro correspondió a artículos que no experimentaron ese tipo de modificaciones.

“Luego miran el impacto de precios, comparando, en cada momento, el cambio del producto que tuvo la desregulación con el que no la tuvo”, detalló el titular de la cartera de Desregulación.

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A diferencia de una medición que simplemente observa cuánto aumentó o disminuyó el precio de un bien durante un determinado período, esta herramienta busca identificar qué parte de la variación puede atribuirse a la intervención analizada, bajo determinados supuestos estadísticos. De esta manera, la comparación procura distinguir el efecto de las modificaciones normativas de otros factores que también pueden incidir sobre los precios de los productos comercializados en supermercados.

Otro de los resultados que destacó Sturzenegger fue que el efecto estimado de las medidas de desregulación sobre los precios no se mantuvo constante, sino que se incrementó a medida que transcurrieron los meses.

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Según la explicación del ministro, los investigadores utilizaron distintas metodologías y muestras para evaluar el comportamiento de los productos. Los resultados, indicó, fueron similares entre las diferentes estimaciones. “Esto hay varias metodologías para hacerlo, distintas muestras. Pero los resultados son muy homogéneos: en general la baja de precios crece en el tiempo y para el tercer trimestre alcanza un 15% de caída”, señaló el funcionario.

El ministro acompañó su publicación con gráficos que mostraron la evolución de los precios de los artículos alcanzados por las desregulaciones en comparación con aquellos que no estuvieron sujetos a cambios normativos.