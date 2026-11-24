Adhesión se enmarca en la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas que impulsa el desarrollo de sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la microelectrónica.

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Panamá solicitó formalmente su adhesión al ATI-2, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que obliga a los países miembros a eliminar aranceles sobre 201 productos tecnológicos adicionales.

Este movimiento es presentado por el gobierno como parte de su apuesta por diversificar la economía y atraer inversión en sectores de alto valor.

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La comunicación oficial se produjo el 19 de noviembre durante una reunión del Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) en la sede de la OMC en Ginebra, Suiza.

El embajador panameño ante el organismo, Alfredo Suescum, presentó la declaración de intención, que fue recibida con satisfacción por los miembros participantes, quienes manifestaron su interés en que las negociaciones avancen con rapidez hasta su conclusión.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, encuadró la decisión dentro de la estrategia nacional para incorporar actividades de mayor valor agregado.

Panamá busca crear condiciones más favorables para atraer inversiones, promover la innovación y facilitar el acceso a tecnologías de última generación.

“Panamá está trabajando para ampliar y diversificar su economía. Nuestra participación en el ATI-2 es coherente con esa visión y reafirma nuestro compromiso con el comercio abierto, la atracción de inversiones y la integración de Panamá en las cadenas globales de tecnología”, afirmó el funcionario, quien añadió que el objetivo es que el país siga aprovechando sus ventajas y desarrollando nuevas oportunidades para los panameños.

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La adhesión también se enmarca en la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, lanzada por Panamá en 2025, que impulsa el desarrollo de sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la microelectrónica.

Según el gobierno, la incorporación al ATI-2 creará condiciones más favorables para atraer inversiones, promover la innovación y facilitar el acceso a tecnologías de última generación.

Como próximo paso, el país llevará adelante las coordinaciones interinstitucionales necesarias para elaborar su propuesta de compromisos arancelarios, en colaboración con la Secretaría de la OMC y los sectores nacionales relevantes.

Ese proceso abarcará los 201 productos tecnológicos incluidos en la ampliación del acuerdo, entre ellos pantallas táctiles, equipos de navegación GPS, consolas de videojuegos y dispositivos médicos avanzados.

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El Acuerdo sobre Tecnología de la Información fue concluido en diciembre de 1996 durante la primera Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur.

La adhesión permitirá a Panamá avanzar de forma gradual en la eliminación de aranceles sobre esos bienes bajo el principio de nación más favorecida, con el objetivo declarado de fortalecer el acceso a mercados y la competitividad del país.

El Acuerdo sobre Tecnología de la Información fue concluido en diciembre de 1996 durante la primera Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur y constituyó el primer gran ejercicio de liberalización arancelaria tras la creación del organismo.

Cubría productos como ordenadores, equipos de telecomunicaciones, semiconductores e instrumentos científicos.

En 2015, la OMC aprobó la ampliación conocida como ATI-2, que sumó 201 categorías adicionales de bienes tecnológicos y extendió la obligación de eliminar completamente los aranceles sobre ellos, con el fin de facilitar el comercio global de productos de alta tecnología.

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El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) fue concluido por 29 participantes en la Conferencia Ministerial de Singapur en diciembre de 1996.

Una pintura en acuarela presenta las manos de un individuo que sostiene y manipula un teléfono móvil sobre un fondo difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces, el número de participantes ha aumentado a 84, lo que representa alrededor del 97% del comercio mundial de productos de tecnología de la información. Los participantes se han comprometido a suprimir totalmente los aranceles que gravan los productos de tecnología de la información abarcados por el Acuerdo.

En la Conferencia Ministerial de Nairobi, celebrada en diciembre de 2015, más de 50 Miembros convinieron en ampliar la cobertura del Acuerdo a otros 201 productos. El valor del comercio anual de esos productos supera los USD 1,3 billones.

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El Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información supervisa la aplicación del acuerdo de ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información y sirve de foro para que los Miembros planteen y aborden preguntas y preocupaciones conexas.