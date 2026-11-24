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*El toque entre Leclerc y Hamilton en Las Vegas

La tensión entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton no es un asunto limitado a la pista. Tras el toque en el Gran Premio de Las Vegas, Ferrari evalúa sanciones y busca una respuesta para una disputa que considera “inmanejable”, con el foco puesto en la capacidad de Fred Vasseur liderar a los pilotos de la Scudería.

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El monegasco y el británico protagonizaron un nuevo toque entre compañeros de equipo en la vuelta 38 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, un episodio que terminó con el británico en un trompo que complico sus chances de luchar por escalar en el clasificador (fue 7°), una penalización de diez segundos para Leclerc (acabó 10°) y ambas Ferrari fuera de la lucha por el podio.

El choque se produjo después de mensajes por radio que expusieron el clima dentro del equipo. Leclerc advirtió que la batalla con el si podía terminar mal, mientras que Hamilton pidió al equipo que interviniera ante las maniobras de su compañero. Para Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, la maniobra tuvo un agravante: la escudería le había indicado a Leclerc que no atacara a Hamilton en esa fase de la prueba.

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“Charles cometió un error que perjudicó mucho al equipo y este comportamiento es totalmente inaceptable”, sostuvo Vasseur. El directivo también anticipó que habría consecuencias: “Tendremos que tomar medidas y decisiones”, afirmó antes de dejar en claro en diálogo con Sky Sport Italia que la relación entre sus dos figuras está roota. “Está claro que la presión está aumentando. Ahora la situación es mucho peor que hace 18 meses. Últimamente, la situación entre ellos se ha vuelto inmanejable. Pero, sinceramente, al final lo que existe es un problema de entendimiento personal entre ellos, no con el equipo”.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un nuevo incidente en pista durante el Gran Premio de Las Vegas (REUTERS/Caroline Chia)

La información más específica sobre las eventuales medidas surgió de La Gazzetta dello Sport. El diario informó que Ferrari no descarta imponer multas y que Leclerc podría recibir una sanción interna por el incidente de Las Vegas. La alternativa aparece después de varios roces entre los dos pilotos durante la temporada. La relación tuvo un primer foco de conflicto en Monza, se agravó en México y derivó en una reunión interna en Brasil, donde ambos intentaron cerrar el episodio. Ese entendimiento no evitó una nueva colisión apenas dos carreras más tarde.

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Según el medio italiano, Vasseur analizará el caso con el equipo y con la presidencia de la compañía antes de reunirse otra vez con los pilotos. La urgencia responde al calendario: Ferrari afrontará el Gran Premio de Qatar, penúltima cita del año, con la necesidad de recuperar puntos y de impedir que los enfrentamientos entre sus autos afecten otra vez el resultado deportivo.

El diario comparó la situación con la gestión de Mercedes durante la rivalidad entre Hamilton y Nico Rosberg en 2016. En aquella temporada, Toto Wolff endureció las normas internas ante los reiterados choques de sus pilotos: incluyó advertencias sobre posibles despidos, castigos disciplinarios y la posibilidad de que los corredores asumieran el costo de los daños causados en accidentes entre compañeros. Esa receta permitió a Mercedes establecer límites, aunque dejó un garaje dividido entre los dos pilotos. Ferrari evalúa si debe tomar una vía similar, aunque no hay confirmación oficial sobre una multa ni sobre una penalización concreta contra Leclerc.

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“El equipo no descarta la imposición de multas, y Leclerc podría recibir ya una sanción interna del equipo tras el incidente de Las Vegas, siguiendo de hecho la línea que Toto Wolff adoptó en 2016 para tratar de controlar las disputas entre sus pilotos, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, quienes llegaron a un enfrentamiento definitivo en la pista mientras luchaban por el título mundial”, explicó el rotativo.

La postura del jefe de Ferrari introduce un límite a las alternativas que circulan en Italia. Vasseur descartó que el problema se resuelva con un sistema más estricto de órdenes de equipo o con la designación de un primer y un segundo piloto.

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Frédéric Vasseur cuestionó el contacto entre sus pilotos y anticipó que Ferrari tomará medidas internas (REUTERS/Daniel Cole)

El francés entiende que no es posible redactar por anticipado una norma para cada escenario de carrera. En Las Vegas, explicó, el rebufo y la gestión de energía hacían difícil congelar posiciones sin exponer a ambos autos a ataques de los rivales. Por ese motivo, el punto central no sería la ausencia de reglas, sino el cumplimiento de una convivencia profesional dentro de la pista.

Esa posición también aparece en una nota de Corriere della Sera, que sostiene que los acuerdos de convivencia ya figuran, en líneas generales, dentro de los contratos de los pilotos, como sucede con otros corredores de primer nivel de la Fórmula 1. El problema consiste en que esas pautas no contemplan cada circunstancia posible y dependen de la disposición de los involucrados para respetarlas.

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La misma publicación afirma que la dirección de Ferrari no contempla, por ahora, rescindir los contratos. Leclerc firmó recientemente una renovación de largo plazo, mientras que Hamilton tiene un acuerdo hasta fines de 2027 con cláusulas que permitirían extenderlo. Romper esos vínculos implicaría una decisión costosa y no integra el escenario inmediato de la escudería.

El artículo de Corriere della Sera, firmado por Daniele Sparisci, indica que las conversaciones internas seguirán durante los próximos días y que Maranello pretende manejarlas con reserva. La línea de la compañía es evitar que la crisis se amplifique fuera de los límites del equipo.

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El diario informó que habrá reproches en distintos niveles, aunque el mensaje de la cúpula sería claro: Vasseur debe demostrar que tiene la autoridad necesaria para administrar a sus dos pilotos. Benedetto Vigna, consejero delegado de Ferrari, expresó esa idea en una frase que el medio atribuyó a una conversación privada: “Hay directivos que deben ocuparse de estas cosas”.

La referencia coloca el foco sobre Vasseur, quien llegó a admitir después de Las Vegas que habría tomado decisiones distintas sobre la alineación de pilotos si hubiera conocido de antemano el nivel de tensión que se iba a desarrollar. De todos modos, la conducción de Ferrari le mantiene el respaldo para encauzar el conflicto.

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Corriere dello Sport fue más allá en su interpretación de la crisis. En un artículo publicado tras el Gran Premio de Las Vegas, sostuvo que la relación entre los pilotos alcanzó una situación “inmanejable” y planteó dos alternativas: separar a Hamilton y Leclerc o contar con un jefe capaz de imponer orden.

El medio remarcó que monegasco tuvo la principal responsabilidad deportiva por el incidente, ya que recibió la sanción de los comisarios y habría ignorado la instrucción de no atacar a Hamilton. Al mismo tiempo, cuestionó la actuación del británico y señaló que tampoco contribuyó a desactivar el conflicto. La evaluación del rotativo resume el dilema que enfrenta Ferrari: sancionar a uno de sus pilotos puede fijar un precedente interno, pero no garantiza que se restablezca la confianza entre ambos. Modificar la estructura de mando supondría otra decisión de alcance mayor.

Ferrari volverá a la pista este fin de semana, en Qatar. Las reuniones entre Vasseur, los pilotos y los directivos determinarán si Las Vegas quedará como un nuevo llamado de atención o como el punto de partida de una sanción interna contra Leclerc.