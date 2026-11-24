Ladybird lanzó su versión alfa para computadoras con sistemas Mac y Linux con un motor de navegación propio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ladybird, un navegador de internet con un motor propio, escrito desde cero y no basado en el de Chrome, Safari ni Firefox, está disponible desde el 23 de noviembre en versión alfa para Mac y Linux. Su fundador, Andreas Kling, lo anunció en el sitio del proyecto. Una versión alfa es una primera etapa pública de pruebas.

Kling advirtió que algunas páginas no funcionarán y que el programa fallará a veces. También señaló que no hace promesas sobre la seguridad y pidió a los especialistas que intenten vulnerarlo e informen cómo.

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El proyecto pide a los usuarios que reporten desde el propio navegador los sitios que se vean mal. Tras un cierre inesperado, el usuario puede leer el informe del error y decidir si lo envía. Los detalles figuran en la política de privacidad del proyecto.

Qué es un motor de navegador y por qué importa

El motor es la parte del navegador que lee el código de una página web y la convierte en lo que se ve en pantalla. El sitio de Ladybird sostiene que solo un puñado de motores sustentan toda la web y que cada uno depende de una empresa con intereses propios.

Este navegador se define como independiente: según su sitio, no es una bifurcación de Chromium, Gecko ni WebKit, los motores que usan Chrome y Edge, Firefox y Safari respectivamente, y no utiliza código de Blink, WebKit ni Gecko.

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El proyecto surgió dentro de SerenityOS, un sistema operativo hecho por voluntarios. Phoronix, un medio especializado en software libre, informó que el navegador lleva cuatro años de desarrollo dedicado desde que se separó de ese proyecto.

La página del proyecto aclara que ya no sigue la cultura de escribirlo todo desde cero y que usa bibliotecas de terceros para tareas comunes, como formatos de imagen, audio y video, cifrado y gráficos, incluidas algunas que usan otros navegadores.

El fundador del proyecto, Andreas Kling, advirtió sobre la presencia de fallos técnicos e inestabilidad en la seguridad del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin publicidad ni acuerdos con buscadores

Ladybird cuenta con el respaldo de una organización sin fines de lucro con estatus 501(c)(3), figura legal de Estados Unidos. Según su sitio, no tiene “acuerdos de búsqueda por defecto”, monedas digitales ni otras formas de monetizar a los usuarios. Es gratuito y de código abierto.

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Sus patrocinadores hacen donaciones sin condiciones, afirma el proyecto, y no tienen voz en la hoja de ruta técnica. El equipo de ingenieros a tiempo completo es pequeño. El proyecto dice que buscará mantener siempre 18 meses de fondos para operar.

Coherente con eso, el navegador no fija un buscador al abrirse: el usuario elige entre opciones como Google, DuckDuckGo, Ecosia o Kagi. Incluye un bloqueador de contenido, pero no admite extensiones ni importar datos de otros navegadores.

La versión se distribuye como canal de actualizaciones automáticas. Para Mac, OMG! Ubuntu precisa que solo funciona en equipos con chip Apple. En Linux hay un paquete Flatpak y repositorios para Ubuntu y Fedora, según Phoronix. Los desarrolladores web pueden probar sus sitios con WebDriver, una herramienta de pruebas automáticas.

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El análisis de OMG! Ubuntu encontró un resultado desigual: las funciones básicas, como marcadores, historial y pestañas verticales, funcionan, pero incluso un video de YouTube en 480p se vio entrecortado, y no es apto para plataformas de streaming como Netflix o Spotify.

Windows no tiene versión todavía. El proyecto indica que sus ingenieros se concentran en Mac y Linux y que la compatibilidad con Windows llegará en una etapa posterior. Los teléfonos Android y iPhone tampoco son prioridad hasta que las versiones de escritorio estén más avanzadas.