Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton, ubicado en Puerto Jiménez, ha obtenido reconocimientos internacionales desde su inauguración en 2022. Crédito: Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton,

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Un hotel ubicado en una de las regiones de mayor riqueza natural de Costa Rica ha logrado posicionarse entre los establecimientos destacados de la cadena internacional Hilton, gracias a sus evaluaciones de servicio, reconocimientos turísticos y una propuesta que combina alojamiento de lujo con experiencias de naturaleza.

Se trata de Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton, ubicado en Puerto Jiménez, que desde su inauguración en 2022 ha acumulado distinciones internacionales y ampliado la capacidad hotelera de esta zona del Pacífico Sur.

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Durante 2025, el establecimiento figuró entre los 15 hoteles del portafolio de Hilton con calificaciones de estadía superiores a 93, según los registros proporcionados por el propio hotel.

A ello se suma su inclusión en la selección “The 22 Best Hilton Hotels in the World”, publicada por el medio especializado The Points Guy, así como menciones en medios internacionales como New York Post y Rolling Stone.

Los reconocimientos internacionales

Uno de sus principales logros fue obtener en 2024 el Connie Award para las Américas, una de las máximas distinciones otorgadas por Hilton por satisfacción de huéspedes y excelencia en el servicio.

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También recibió el Hilton Award of Excellence en 2025 y 2026, además de reconocimientos relacionados con sus prácticas ambientales y sostenibilidad turística.

En materia ambiental, obtuvo el reconocimiento Costa Rica’s Leading Green Hotel de los World Travel Awards, correspondiente a 2024 y 2025, según la información suministrada por el establecimiento.

El director de Mercadeo y Ventas, Steven Rojas, considera que el principal elemento diferenciador del hotel es su ubicación entre el Golfo Dulce y el Parque Nacional Corcovado.

“Podríamos tomar este hotel de 5 estrellas y colocarlo en cualquier otra parte del mundo, pero no sería lo mismo. Lo que realmente hace único a Botánika es el destino”, explicó.

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El hotel recibió el Connie Award en 2024, una de las distinciones de Hilton relacionadas con la satisfacción de huéspedes y excelencia en el servicio. Crédito: Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton,

Un impulso para el turismo en Puerto Jiménez

Más allá de los reconocimientos, el desarrollo del hotel ha contribuido a incrementar la capacidad de alojamiento disponible en Puerto Jiménez.

Actualmente cuenta con 138 habitaciones, entre ellas suites y villas, así como instalaciones para reuniones y eventos con capacidad para 100 personas.

Esta infraestructura permite recibir grupos turísticos nacionales e internacionales de mayor tamaño, una posibilidad que anteriormente resultaba limitada por la oferta de alojamiento existente.

Según sus representantes, el hotel recibe visitantes interesados en turismo de aventura, pesca deportiva, bienestar, ciclismo y fotografía, principalmente procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa.

“No se trata únicamente de traer huéspedes al hotel; se trata de que esas personas lleguen a Osa, visiten Corcovado, conozcan el Golfo Dulce y generen actividad alrededor de toda la zona”, manifestó Rojas.

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El establecimiento también ofrece acceso a experiencias turísticas como observación de fauna, recorridos por el bosque, kayak, navegación y actividades para apreciar la bioluminiscencia.

El establecimiento cuenta con 138 habitaciones y espacios para reuniones y eventos con capacidad para 100 personas, fortaleciendo la infraestructura turística del Pacífico Sur. Crédito: Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton,

Nueva marina para 87 embarcaciones

Entre los proyectos anunciados para 2027 destaca la construcción de una nueva marina con capacidad para 87 embarcaciones de hasta 200 pies de longitud.

La iniciativa forma parte de los planes de desarrollo turístico vinculados al establecimiento.

Paralelamente, el hotel busca atraer más visitantes nacionales mediante un paquete turístico desarrollado junto con la aerolínea SANSA, que incluye dos noches de hospedaje y transporte aéreo desde San José.

La cercanía del aeropuerto doméstico de Puerto Jiménez, ubicado aproximadamente a un kilómetro del hotel, facilita esta alternativa para los viajeros.

Botánika también mantiene iniciativas de conservación ambiental, entre ellas su participación en programas de Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) y Bandera Azul.

Para sus representantes, el desafío consiste en mantener los estándares que le han permitido obtener reconocimientos internacionales, mientras contribuye a fortalecer la oferta turística de una región donde la naturaleza constituye uno de sus principales atractivos.

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