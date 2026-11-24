Una composición artística reúne el mapa de Cuba, un tubo de análisis rotulado con las siglas del VIH y un blíster de comprimidos para representar la atención médica de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuba aparece por debajo de los países con las mayores tasas de prevalencia de VIH de la región, según el informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, publicación elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pero los datos contrastan con las denuncias de pacientes y activistas por la falta de medicamentos para tratar la enfermedad.

De acuerdo al documento, la isla tenía unas 43 mil personas con VIH en 2024 y una prevalencia estimada de 0.6% entre los adultos de 15 a 49 años. El dato ubica a Cuba distante de países como Haití, Guyana y Surinam que registraron 1.6%, mientras Belice alcanzó 1.2%, Panamá y Jamaica, 1.1%, y Bahamas y República Dominicana, 1%. La tasa regional no figura como un único promedio en el gráfico, que reúne información de 26 países de América Latina y el Caribe.

PUBLICIDAD

La cifra de 43 mil personas equivale a 43 por cada 1000 habitantes, de acuerdo con la escala que utiliza el informe para presentar los valores absolutos en miles. Se trata de una estimación correspondiente a 2024, elaborada a partir de los datos del Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento define la prevalencia como la proporción de personas de entre 15 y 49 años que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana respecto del total de población de ese grupo etario. También advierte que el acceso al tratamiento y la continuidad de la atención son factores centrales para reducir la progresión de la infección y evitar muertes asociadas al sida.

PUBLICIDAD

Diferencias entre las cifras regionales y los registros del Ministerio de Salud de Cuba

Los números difundidos para 2024 contrastan con los registros más recientes atribuidos al Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), que contabilizaron 35,373 personas con VIH en 2025, con una prevalencia de 0.4% de la población de la isla.

La diferencia entre ambas cifras requiere cautela. El informe regional se basa en estimaciones de la OMS para 2024 y mide la prevalencia entre adultos de 15 a 49 años, mientras que el dato del Minsap corresponde a un registro nacional difundido para 2025. Las fuentes pueden aplicar metodologías, cortes temporales y universos de población distintos.

La información oficial citada por Infobae señala además que la tasa anual de nuevas infecciones pasó de 10 por cada 100 mil habitantes sanos en 1990 a 15 en 2025.

PUBLICIDAD

Ese indicador sugiere un aumento de la transmisión respecto de los primeros años de la epidemia, aun cuando la prevalencia estimada en la isla permanece por debajo de la que presentan varios países del Caribe. El reporte de la OCDE no ubica a Cuba entre los países que concentraron la mayoría de los nuevos diagnósticos regionales en 2024: Brasil, México y Venezuela reunieron más del 65% de las nuevas infecciones de América Latina y el Caribe.

Una mujer camina frente al hospital Calixto García, mientras el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses, un declive que se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Sin dato individual de cobertura antirretroviral para Cuba en el informe regional

El estudio regional analiza la cobertura de terapia antirretroviral entre las personas que viven con VIH y los cambios en las nuevas infecciones entre 2010 y 2024. Sin embargo, la visualización disponible no permite identificar un porcentaje individual para Cuba en la cobertura de tratamiento.

PUBLICIDAD

El informe sostiene que América Latina y el Caribe aún se encuentra lejos de la meta de tratar al 90% de las personas con VIH. En los países incluidos en esa medición, Haití alcanzó una cobertura estimada de 87%, Ecuador, 82%, Perú, 80%, y Argentina, 79%. Surinam y Santa Lucía permanecieron por debajo del 50%.

La OCDE plantea que el avance contra el VIH requiere ampliar la profilaxis posterior a la exposición, el autodiagnóstico y la profilaxis preexposición, conocida como PrEP. También subraya la necesidad de que las personas diagnosticadas se vinculen con rapidez a los servicios de salud y mantengan sus tratamientos.

PUBLICIDAD

Una médica asiste a un paciente sobre una camilla en un hospital cubano, acompañada por un hombre junto a un ventanal que da a una calle colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad de la atención adquiere un peso particular en un contexto de escasez de medicamentos, suplementos, reactivos de laboratorio e insumos médicos denunciado por pacientes y activistas en Cuba. Yoel Morales, un hombre residente en Cienfuegos que recibió el diagnóstico en 2005, afirmó que las personas con VIH sufren dificultades para acceder a alimentos y ayudas que antes formaban parte de dietas médicas complementarias.

Morales también denunció actitudes discriminatorias fuera de la sala especializada donde recibe seguimiento. “Lo tratan a uno como si tuviera la peste bubónica”, afirmó, según el citado artículo de Infobae. La nota recogió denuncias de colectivos independientes sobre faltantes de suplementos vitamínicos, reactivos para estudios de carga viral y recuentos de linfocitos CD4, además de interrupciones en la entrega de antirretrovirales.

PUBLICIDAD

El activista cubano Yoel Morales sostiene una caja de fármacos con un lazo rojo contra el VIH prendido en su camiseta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prisión Cuba-Panamá, sin puesto médico para reclusos con VIH

La situación también alcanzó a la población penitenciaria. La organización no gubernamental Cubalex advirtió que el cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá, en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque, amenaza la atención de los internos con VIH.

El penal está destinado a reclusos que viven con el virus. De acuerdo con la denuncia, la falta de un servicio sanitario dentro del establecimiento puede afectar los controles clínicos, el acceso a medicación antirretroviral y la atención ante emergencias.

Cubalex indicó en ese informe que documentó 38 incidentes de negación de atención médica o negligencia en cárceles cubanas durante septiembre de 2026.

La organización sostuvo que el cierre del consultorio respondió, según la explicación que recibió un recluso, a la falta de personal dispuesto a trabajar en el penal y a la escasez de médicos en hospitales civiles. También recordó que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, obligan a los Estados a garantizar una atención sanitaria equivalente a la disponible fuera de prisión.

PUBLICIDAD

El informe regional destaca que la terapia antirretroviral permite aumentar la supervivencia de las personas con VIH y que su efectividad depende de diagnósticos oportunos, seguimiento médico y acceso sostenido a los fármacos. En Cuba, los indicadores de prevalencia conviven con denuncias de pacientes y organizaciones sobre obstáculos que pueden afectar esa continuidad asistencial.

Foto de referencia: Medicamento antirretroviral (ARV) utilizado para prevenir la replicación del VIH. REUTERS/Thomas Mukoya

Por su parte, el régimen de Cuba anunció que dedicará las actividades del Día Mundial de Respuesta al VIH del 1 de diciembre a sus 40 años de intervenciones comunitarias y prevención del sida. La jornada buscará reconocer los avances y mantener la atención sobre una epidemia que continúa causando millones de muertes en todo el mundo.

PUBLICIDAD

El programa cubano incorpora la profilaxis previa a la exposición (PrEP), una pastilla que puede tomarse antes de una relación sexual para evitar la infección, explicó Yoiré Ferrer Sabine, jefe del Centro Nacional de Prevención de Sida y subdirector de Prosalud. También afirma que incluye la profilaxis posterior a la exposición (PEP), que ofrece un 95% de posibilidades de evitar el contagio cuando existe un riesgo.

Ferrer Sabine señaló que un medicamento inyectable de aplicación semestral se difunde a nivel internacional después de una conferencia mundial celebrada en Río de Janeiro en agosto. Aclaró que el condón sigue siendo necesario para protegerse de otras infecciones de transmisión sexual.

El especialista afirmó que el VIH puede considerarse actualmente una enfermedad crónica transmisible, pero no curable. Las actividades por los cuarenta años de respuesta involucrarán a los sectores de salud, educación, cultura y otras áreas sociales, con el lema “Poner fin al sida: comienza con acceso”, centrado en el estigma, la discriminación y los avances tecnológicos.