Actualizar Google Chrome permite incorporar las últimas correcciones de seguridad y funciones del navegador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Chrome se actualiza solo cuando hay una versión nueva, pero el cambio solo se aplica después de cerrar y volver a abrir el navegador. Quien lo mantiene abierto durante días puede seguir con una versión vieja. La ayuda oficial de Chrome explica cómo revisarlo en computadora, Android e iPhone.

Según la página de ayuda de Google Chrome, las actualizaciones automáticas existen para garantizar que el usuario cuente con las últimas correcciones de seguridad. Antes de instalar una versión nueva, conviene comprobar que el sistema operativo sea compatible y que el equipo cumpla los requisitos mínimos.

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En PC: menú, Ayuda y reiniciar

Chrome suele actualizarse en segundo plano cuando el usuario cierra el navegador y lo abre de nuevo. Si hace tiempo que no lo cierra, puede aparecer una actualización pendiente. Para forzar la revisión, el primer paso es abrir Chrome y hacer clic en el icono de Más, arriba a la derecha.

Después hay que entrar en Ayuda > Información de Google Chrome. Esa pantalla muestra la versión instalada, una serie de números debajo del título “Google Chrome”, y busca actualizaciones apenas se abre. Si hay una disponible, aparece el botón Reiniciar, que se debe pulsar para aplicarla.

Desde el menú de Chrome, la sección “Información de Google Chrome” permite comprobar si hay una versión disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el botón Reiniciar no aparece, significa que el navegador ya usa la versión más reciente. Chrome guarda las pestañas y ventanas abiertas y las recupera al reiniciarse, aunque las ventanas de incógnito no se vuelven a abrir. Quien no quiere reiniciar en ese momento puede elegir Ahora no: la actualización se aplicará la próxima vez que reinicie el navegador.

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En Windows, la ayuda indica cerrar todas las pestañas y ventanas de Chrome en el escritorio y reiniciar el navegador. En Mac, si Chrome está en la carpeta de aplicaciones, la opción Actualizar Chrome automáticamente para todos los usuarios, dentro de Información de Google Chrome, permite que lo hagan todas las cuentas.

En Linux se usa el gestor de paquetes del sistema. En Chromebook, Chrome se actualiza junto con el sistema operativo del equipo.

En Android, las actualizaciones de Chrome se gestionan desde la tienda Google Play. (Google)

En el celular: Play Store o App Store

En Android, Chrome funciona con Android 10 o versiones superiores y debería actualizarse solo, según la configuración de Play Store. Para comprobarlo hay que abrir Play Store, tocar el icono de perfil arriba a la derecha y entrar en Gestionar apps y dispositivo. En la sección Actualizaciones disponibles se busca Chrome y, si aparece, se toca Actualizar.

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En iPhone y iPad, Chrome requiere iOS 18 o una versión posterior. Se abre App Store, se toca Perfil arriba a la derecha y se baja hasta Actualizaciones disponibles. Si Chrome figura en la lista, se toca Actualizar y, si el sistema lo pide, se introduce la contraseña del ID de Apple. Las descargas se instalan solas.

Para ver los datos del navegador en el teléfono, la ayuda indica abrir Chrome, tocar Más y entrar en Configuración. En Android, la opción siguiente es Información de Chrome. En iPhone y iPad, la ruta termina en Google Chrome, dentro de Configuración.

En iPhone y iPad, la App Store muestra las actualizaciones pendientes de Chrome. (Apple)

Qué hacer si el equipo no es compatible o falla la actualización

Si el sistema operativo del teléfono es anterior a Android 10 o a iOS 18, Chrome no cumple los requisitos que Google detalla en su ayuda. La página remite a una guía aparte, titulada Solucionar problemas y errores de actualización de Chrome, para los casos en que la instalación falla.

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La ayuda también indica que algunas funciones de Chrome no están disponibles en iPhone ni en iPad por restricciones de esos dispositivos. Entre ellas figuran la configuración de cookies, la autodetección de codificación, la opción de no realizar seguimiento y los perfiles múltiples.

Quien quiera probar cambios antes que el resto puede instalar Chrome Beta, la versión de prueba del navegador. En Android, según la ayuda, esa descarga no reemplaza a la versión habitual de Chrome.