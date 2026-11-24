Donald Trump intervino de forma personal ante el directorio de Nvidia para respaldar la restitución del fundador.

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Jensen Huang volvió a Nvidia después de que el directorio revirtiera su salida en medio de investigaciones federales, presiones políticas y una caída bursátil que afectó a la empresa y al sector tecnológico. Según Financial Times, el regreso del director ejecutivo sorprendió incluso a integrantes de la alta dirección.

El lunes por la mañana, empleados recibieron a Huang con aplausos en la sede de Nvidia en Santa Clara. El ejecutivo, que había renunciado el 12 de noviembre, les reconoció: “Cometí errores muy graves y voy a trabajar para regresar”.

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Trump intervino ante el directorio para respaldar a Jensen Huang

La restitución de Huang fue impulsada por el presidente Donald Trump, quien habló personalmente con el directorio durante el fin de semana, según informó Financial Times. La conversación provocó un cambio de posición luego de que la empresa hubiera descartado días antes una vuelta de su fundador.

Jensen Huang retomó su puesto como director ejecutivo de Nvidia tras la revocación de su salida por parte del directorio. (REUTERS/ARCHIVO)

El diario señaló que Trump actuó tras observar la pérdida de valor de Nvidia y el retroceso de las acciones tecnológicas. La compañía recuperó cerca de USD 1 billón de valor de mercado después de conocerse el regreso de Huang, aunque su valoración permanecía alrededor de una quinta parte por debajo del nivel de un mes antes.

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La decisión no cerró los cuestionamientos sobre la empresa. Huang enfrenta pesquisas del FBI y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, además de citaciones del Congreso vinculadas con sus contactos personales y las acusaciones de contrabando de chips.

El directorio sostuvo que recibió información de altos niveles del Gobierno estadounidense y concluyó que Huang no representaba un riesgo para la seguridad nacional. Aun así, anunció que mantendrá abierta su investigación interna.

La campaña para restituir al fundador reunió a figuras de Silicon Valley

El entorno de Huang activó una ofensiva para lograr su regreso pocas horas después de la renuncia. Entre los participantes figuraban el fundador de Uber Travis Kalanick, los inversores Gavin Baker, Brad Gerstner y Marc Andreessen, además del ejecutivo de Goldman Sachs John Underwood.

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se reúne con un grupo de empleados en las instalaciones de la empresa. Mientras habla frente a los asistentes, una trabajadora se aproxima y lo abraza en el centro del espacio, ante la presencia y los aplausos de las personas congregadas. (Telemundo)

Baker y Gerstner publicaron una carta abierta dirigida al directorio. En ese texto pidieron que se dejaran “todas las opciones sobre la mesa”, incluida la posible restitución del fundador.

Según la información publicada por el medio británico, Huang respaldó las gestiones de ese grupo. El martes confirmó que estaba dispuesto a recuperar el puesto que había dejado días antes.

Un aliado del empresario resumió ante Financial Times la posición del grupo con una frase que buscó dimensionar la dependencia de la industria respecto del fundador: “Todo el éxito que estamos disfrutando, todas las ganancias tecnológicas, se deben a una sola persona”.

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La red de apoyos no se limitó a Silicon Valley. Los asesores cercanos al ejecutivo también buscaron interlocutores en Washington y promovieron contactos con la Casa Blanca.

JD Vance habló con Huang sobre controles de exportación y Megaspeed

El vicepresidente JD Vance mantuvo una llamada de 45 minutos con Huang durante la semana previa a su restitución. En esa conversación, el ejecutivo defendió su postura sobre los controles estadounidenses a las exportaciones de semiconductores, el acceso remoto a chips y sus relaciones con Megaspeed.

La empresa de Singapur quedó bajo escrutinio por acusaciones de contrabando de semiconductores. La situación se agravó por la relación de Huang con Alice Huang, una ejecutiva de esa compañía, a quien las investigaciones citadas por el diario vinculan con ese caso.

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Una persona familiarizada con los contactos describió la presión sobre Vance: “Todos los que importaban en el mundo tecnológico golpeaban su puerta”. Esa fuente afirmó que el vicepresidente entendía la dimensión económica de Nvidia.

La misma persona rechazó que el diálogo hubiera girado en torno de recaudar fondos políticos. “No lo hacía para conseguir dinero. Eso nunca salió a la conversación”, sostuvo ante la publicación.

La vuelta de Huang dejó expuestas las dudas sobre el gobierno corporativo

La entonces directora ejecutiva interina, Colette Kress, no participó de las negociaciones finales que desembocaron en la reunión del directorio del domingo, de acuerdo con el relato de Financial Times. Durante la crisis, había intentado contener la caída de las acciones con buenos resultados trimestrales y promesas de mejoras salariales y nuevas compensaciones en acciones.

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Analistas bursátiles e inversores cuestionaron el gobierno corporativo y la independencia del directorio de Nvidia. (EFE/ARCHIVO)

El regreso de Huang también reabrió las críticas sobre la estructura de control de Nvidia. Aunque dirige la empresa desde hace 33 años y posee el 3,5% de sus acciones, no cuenta con títulos con derecho de voto reforzado como los que permiten a otros fundadores imponer decisiones a sus directorios.

Una persona que trabajó con él en Washington ironizó sobre ese punto: “¿Cómo consigo acciones con súper voto para poder mandar a todos al diablo la próxima vez?”. La declaración reflejó la tensión entre el poder personal del fundador y el margen de acción formal del consejo.

Dentro de Nvidia, algunos empleados celebraron su retorno y otros manifestaron sorpresa por la rapidez de la decisión. Un trabajador con años en la empresa sostuvo que muchos conocían desde hacía tiempo el estilo duro de Huang: “Siempre se ha comportado así. Hay gente de cierta generación que se pregunta: ¿por qué ahora?”.

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El Congreso mantiene las citaciones y los inversores cuestionan al directorio

El presidente Trump afirmó que la Fiscalía General había realizado una investigación exhaustiva y había exonerado a Huang. La declaración no calmó a legisladores demócratas y republicanos, que reclamaron explicaciones por el caso.

La recuperación de Nvidia suma cerca de USD 1 billón tras el retorno de Jensen Huang. (EUTERS/Rick Wilking/File Photo

Huang y el asesor jurídico de Nvidia, Tim Teter, fueron convocados a audiencias legislativas previstas para la semana siguiente. Ningún miembro del gabinete, salvo Vance, había expresado públicamente su respaldo al regreso del empresario.

Los cuestionamientos abarcan también a Harvey Jones, presidente del directorio. La compañía enfrenta críticas porque su consejo incluye a aliados históricos de Huang y carece, según la información citada, de figuras con experiencia relevante en tecnología o seguridad nacional.

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Analistas de Bernstein definieron la reacción del directorio como “francamente, propia de payasos”. Para esos especialistas, el cambio brusco de postura plantea dudas sobre el criterio y los procesos con los que se toman decisiones dentro de Nvidia.

Un gran inversor de la empresa fue todavía más tajante. “El gobierno corporativo ha seguido el camino del dodo”, afirmó, al comparar la crisis con la desaparición de una especie incapaz de adaptarse.