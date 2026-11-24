El presidente Bernardo Arévalo anunció la ampliación del Bono Social a 350 mil familias y fijó la meta en 500 mil hogares para 2027. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

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El presidente Bernardo Arévalo anunció el 24 de noviembre la ampliación del Bono Social a 350 mil familias en San Andrés Sajcabajá, Quiché, con una meta de alcanzar 500 mil hogares beneficiarios al cierre de su gestión en 2027.

El programa entrega transferencias monetarias condicionadas a familias con niños de cero a 15 años y a mujeres embarazadas.

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La cobertura actual equivale a una expansión de 4,5 veces respecto de los 80 mil hogares que recibían el beneficio al inicio de la administración.

El Ministerio de Desarrollo Social atribuyó ese crecimiento a la consolidación del Registro Social de Hogares, creado en 2024 mediante el Decreto Ministerial DS 12-2024.

El registro pasó de un millón a un millón y medio de familias incorporadas durante el gobierno de Arévalo, según explicó el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto Moscoso. La herramienta busca identificar hogares en situación de pobreza y pobreza extrema para determinar la elegibilidad de los programas estatales.

El Mides concentró la incorporación de beneficiarios en 114 municipios con los mayores indicadores de pobreza y desnutrición, dentro de la estrategia intersectorial Mano a Mano. Pinto sostuvo que el mecanismo permite entregar la asistencia “sin privilegios” y mediante criterios técnicos, en lugar de relaciones políticas o vínculos personales con autoridades locales.

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El presidente Bernardo Arévalo anunció la ampliación del Bono Social a 350 mil familias y fijó la meta en 500 mil hogares para 2027. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

El registro bajo cuestionamiento en el Congreso

La expansión del programa ocurre mientras el Registro Social de Hogares enfrenta reclamos por demoras e irregularidades en la inscripción de potenciales beneficiarios. En julio, representantes de familias de las zonas 18, 24 y 25 de la capital denunciaron ante una comisión legislativa esperas superiores a un año para completar el trámite.

Los vecinos también señalaron que se les exigieron reiteradamente copias del Documento Personal de Identificación, pese a haber presentado esa documentación. El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, advirtió que la situación “podría prestarse a fines clientelares y electorales”.

El legislador planteó además la eventual participación de Pinto como candidato a un cargo de elección popular. Las denuncias se concentraron en un instrumento que el Gobierno presenta como la base técnica para definir el acceso a sus políticas de protección social.

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Durante el acto en Quiché participaron la viceministra de Protección Social, Berta Zapeta Say; el gobernador departamental, Félix Chay López, y el alcalde de San Andrés Sajcabajá, Pedro Tix González. El mandatario entregó un reconocimiento al jefe comunal por la coordinación interinstitucional en el municipio.

La ceremonia incluyó un video con el testimonio de Felipe, agricultor de la aldea Tierra Colorada, en Momostenango. El hombre relató que uno de sus hijos recibió el nombre de Bernardo en referencia al presidente tras la incorporación de su familia al programa.

Arévalo defendió que las transferencias se entregan directamente a las madres, a quienes definió como titulares del derecho a la protección social. A cambio, pidió que los niños permanezcan escolarizados y asistan a controles médicos periódicos.

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El presidente Bernardo Arévalo anunció la ampliación del Bono Social a 350 mil familias y fijó la meta en 500 mil hogares para 2027. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

Sin medición pública sobre los efectos sociales

El Bono Social, la Bolsa Social y los Comedores Solidarios no cuentan con informes técnicos públicos que evalúen sus efectos concretos sobre los hogares, de acuerdo con un análisis publicado en abril por eP Investiga. Los documentos disponibles se concentran en indicadores de cobertura y ejecución presupuestaria, sin mediciones sobre movilidad social a largo plazo.

La publicación sostuvo que el Mides “reparte recursos, pero no monitorea de forma constante ni rigurosa los efectos reales que sus programas generan en los hogares”. La falta de evaluaciones de impacto impide establecer, con los datos públicos disponibles, las consecuencias sostenidas de las transferencias sobre las condiciones de vida de los beneficiarios.

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La Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas, que alimenta el Registro Social de Hogares, recibió apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos. El instrumento mide variables de funcionalidad en los hogares, pero no asigna ningún peso a la discapacidad para calcular la elegibilidad.

El anuncio del Gobierno coincidió con un plan de ayuda alimentaria ante la sequía que afecta a 118 de los 123 municipios con máxima alerta agropecuaria del país. La asistencia contempla 724.637 raciones hasta el 22 de diciembre, dentro de una inversión de 500 millones de quetzales, según datos del Mides y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

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