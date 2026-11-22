Amazon detectó el uso de agentes de inteligencia artificial para vulnerar un software médico en servidores de universidades de Asia oriental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Amazon identificó que un grupo de hackers, vinculado con China con confianza moderada, usó agentes de inteligencia artificial para descubrir por su cuenta una falla desconocida en un software médico de código abierto. En unos 11 minutos pasaron de explorar el programa a escribir archivos en el servidor de una universidad.

Los agentes son asistentes de IA que ejecutan tareas sin que una persona les indique cada paso. Según Amazon Threat Intelligence, el operador solo les fijó una meta, “obtener acceso a una consola de comandos”, y una lista de direcciones de universidades de Asia oriental fuera de China continental. La elección de los métodos quedó en manos de los agentes.

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El software afectado es MONAI Label, un servidor que los equipos de investigación usan para etiquetar imágenes médicas y entrenar modelos de IA. La falla permite que alguien sin cuenta escriba archivos fuera de la carpeta prevista, y afecta a la versión 0.8.5 y a las anteriores, según el aviso de seguridad del proyecto citado por The Hacker News.

En la configuración por defecto, el programa funciona sin sistema de acceso. Cualquier equipo que pueda conectarse al servidor por red puede, por tanto, aprovechar el error. The Hacker News indicó que la falla recibió una puntuación de 9,8 sobre 10, la categoría de gravedad crítica.

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El programa de investigación MONAI Label presentó una falla con una puntuación de gravedad de 9,8 sobre 10. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

Cómo se descubrió la operación

Amazon detectó el 10 de septiembre un servidor con Cairn, un programa de código abierto que coordina agentes de IA como evaluadores automáticos de seguridad. Su dueño lo había dejado abierto en internet sin contraseña. Así, cualquiera podía ver sus configuraciones, las instrucciones escritas en chino simplificado y el historial de ejecución.

La campaña duró unas 48 horas desde el 8 de septiembre. Amazon vinculó al grupo con China por los mensajes en chino simplificado, los horarios de China en los programas y la elección de universidades que podrían interesar al país. No lo relacionó con un grupo conocido ni con un gobierno.

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No todo salió bien para los atacantes. Durante unas 16 horas y 148 acciones, los agentes intentaron tomar el control de una base de datos Redis de una universidad con decenas de técnicas, y fracasaron. En otra operación de más de seis horas probaron más de 30.000 combinaciones de usuario y contraseña, y no lograron entrar.

Los operadores fijaron como meta el acceso a una consola de comandos y los asistentes de inteligencia artificial determinaron los métodos de intrusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del archivo escrito al control total del servidor

Con MONAI Label el resultado fue distinto. Los agentes identificaron la aplicación, recorrieron sus puntos de conexión y encontraron una función de carga de archivos cuyo nombre de archivo no se validaba. En una sesión posterior usaron esa falla para plantar un archivo que Python ejecuta al arrancar y activaron una función de entrenamiento que lo cargó.

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El resultado fue una conexión de vuelta hacia los atacantes con permisos de administrador total, según el informe de Amazon. The Hacker News precisó que ese acceso se logró en un servidor universitario y que el resultado en otros equipos depende de cómo estén configurados.

En otra sesión intervino una persona: entregó a los agentes un túnel hacia la red de una segunda universidad con el mismo software. Amazon infiere que esa red también fue vulnerada, pero no lo confirmó. Tampoco informó que se hayan robado imágenes ni datos de pacientes, y no dio a conocer los nombres de las universidades.

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Amazon descubrió la maniobra a partir de un servidor con el sistema Cairn expuesto en internet sin contraseña. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Sin versión corregida para instalar

Amazon avisó a los responsables del proyecto. Según The Hacker News y VentureBeat, incorporaron la corrección al código fuente el 19 de octubre, pero la última versión publicada sigue siendo la 0.8.5, de 2024. Su aviso de seguridad indica que el arreglo llegará en una próxima versión.

Entretanto, las medidas recomendadas son activar el acceso con contraseña, mantener los servidores fuera de redes no confiables y ejecutar el programa con una cuenta de permisos limitados. VentureBeat añadió que los administradores deben revisar si ya hubo intrusiones, porque activar la autenticación no deshace un ataque previo.

Amazon advirtió que los agentes completaron en minutos lo que un equipo humano de seguridad tarda más en analizar, y que trabajaron sin pausas durante casi un día. Al cierre de esta nota, la versión con la corrección seguía sin publicarse.

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