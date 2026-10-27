Tecno

Windows 11 añade una opción para mejorar el rendimiento del sistema: comprueba si está disponible en tu PC

La función aparece en una versión de prueba de Windows 11, pero solo tendrá efecto en futuros procesadores compatibles con APX

Windows 11 tendrá una opción para mejorar el rendimiento del procesador. (Microsoft)
Windows 11 tendrá una opción para mejorar el rendimiento del procesador. (Microsoft)
Guardar

Las versiones de prueba de Windows 11 incorporan un nuevo interruptor llamado Advanced Performance Extensions (APX), con el que el sistema operativo podrá aprovechar una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento del procesador. Sin embargo, la opción depende de una característica física del chip y, por ahora, no está disponible en los procesadores de consumo que se venden actualmente.

APX aparece en la Build 29695, distribuida a través del programa Windows Insider. Microsoft todavía no ha anunciado cuándo llegará a la versión estable de Windows 11 ni ha publicado resultados de rendimiento propios. Aunque la compañía describe la función como una forma de conseguir “mejor rendimiento”, activar el interruptor solo tendrá efecto en un equipo con un procesador compatible.

PUBLICIDAD

Cómo comprobar si tu PC puede usar APX

La opción se encuentra en fase de pruebas y su disponibilidad depende del procesador instalado. Si el chip no incorpora APX, el interruptor aparecerá inactivo o no producirá ningún cambio. Una actualización de Windows no puede añadir esta capacidad a un procesador que carece de ella físicamente.

La nueva herramienta de Windows 11 para mejorar el rendimiento del procesador aparece en Windows Insider. (Microsoft)
La nueva herramienta de Windows 11 para mejorar el rendimiento del procesador aparece en Windows Insider. (Microsoft)

En el mercado de consumo, la documentación de GCC apunta a Intel Nova Lake como la primera familia de procesadores que incorporaría APX. Estos chips aún no están a la venta. Para servidores, Intel ha confirmado la compatibilidad de Diamond Rapids, una familia Xeon destinada a centros de datos.

Por ahora, ninguna de las familias Intel Alder Lake, Raptor Lake, Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake o Panther Lake es compatible. Tampoco hay una fecha confirmada para la llegada de APX a procesadores AMD. Robert Hormuth, responsable de la división de clientes de AMD, ha mencionado la tecnología en el contexto de la colaboración entre ambas compañías, pero no se ha anunciado ningún modelo Ryzen compatible.

PUBLICIDAD

Más registros para reducir los accesos a memoria

APX es un conjunto de instrucciones que Intel añadió a la arquitectura x86 en 2023. Su cambio principal consiste en duplicar de 16 a 32 los registros de propósito general del procesador. Los registros son espacios de almacenamiento muy rápidos dentro del chip, donde se guardan temporalmente los valores que necesita un programa mientras se ejecuta.

Al disponer de más registros, el procesador puede mantener más datos cerca y reducir los accesos a la memoria RAM, que es más lenta. Las nuevas instrucciones también están pensadas para mejorar la ejecución de ciertas operaciones y ayudar a reducir errores en la predicción de los pasos de un programa.

Windows 11 empieza a probar una nueva función para mejorar el rendimiento del procesador. (Microsoft)
Windows 11 empieza a probar una nueva función para mejorar el rendimiento del procesador. (Microsoft)

Intel afirma que, en pruebas con un prototipo, el código compilado para APX realizó un 10 % menos de cargas y más de un 20 % menos de almacenamientos que el mismo código compilado para una base Intel 64. También se detectó una reducción del 10 % en el número total de instrucciones.

Esas cifras no significan que Windows 11 vaya a funcionar un 10 % o un 20 % más rápido en el uso cotidiano. Los resultados proceden de pruebas preliminares y describen cambios en el código procesado, no una mejora general garantizada para cada aplicación o tarea.

El software también debe adaptarse

La presencia de un procesador compatible y del interruptor en Windows no basta para acelerar automáticamente todos los programas. Según Intel, los desarrolladores tendrán que recompilar sus aplicaciones para que puedan aprovechar los registros adicionales. La empresa sostiene que no será necesario modificar el código fuente, aunque cada programa deberá pasar por su proceso de actualización y pruebas.

Microsoft busca mejorar el rendimiento de los procesadores junto a Intel. (Microsoft)
Microsoft busca mejorar el rendimiento de los procesadores junto a Intel. (Microsoft)

Las aplicaciones que no se recompilen seguirán funcionando con normalidad, pero no aprovecharán las ventajas específicas de APX. Por eso, incluso cuando lleguen los primeros procesadores compatibles, el beneficio dependerá también de que el sistema operativo y el software estén preparados.

Por ahora, APX es una función en pruebas orientada a futuras generaciones de procesadores. En los equipos actuales, activar opciones de Windows no permitirá obtener esta mejora si el chip no es compatible. La disponibilidad efectiva dependerá de la llegada de procesadores compatibles, del lanzamiento de la función en Windows 11 y de la adaptación de las aplicaciones.

Temas Relacionados

Windows 11MicrosoftPCProcesadorChipLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lista de códigos de Free Fire para hoy martes 27 de octubre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

Los usuarios deben ingresar al portal de canjes de Garena, ingresar el códigos y esperar a que se cargue la recompensa en el buzón del juego

Lista de códigos de Free Fire para hoy martes 27 de octubre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

“La vida es corta para andar con gente sin recursos”: el criterio de Jeff Bezos para armar equipos de éxito

La visión atribuida al fundador de Amazon destaca la iniciativa, el aprendizaje rápido y la capacidad de buscar alternativas cuando una tarea presenta obstáculos inesperados o carece de instrucciones claras

“La vida es corta para andar con gente sin recursos”: el criterio de Jeff Bezos para armar equipos de éxito

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

El diseño podría hacer más exigentes los trayectos por Vice City y obligar a los jugadores a calcular mejor los adelantamientos y las maniobras

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

El fallo permitía que una aplicación maliciosa instalada en el mismo teléfono obtuviera tokens de acceso a servicios como Outlook, Teams y SharePoint

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

El juego de estrategia y acción en tiempo real inició en 2021. Cada participantes escogía y controlaba a un Pokémon

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

DEPORTES

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

La revelación de una joven figura del tenis tras el inesperado encuentro con la ex novia de un piloto de F1: “Empecé a ponerme nervioso”

El romance entre Tom Brady y una reconocida supermodelo: el detalle de su vida que los unió

La aclaración de Riquelme tras la frase de Cascini sobre Ponzio antes del Boca-River en un programa sin saber que estaban en vivo

El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

TELESHOW

El novio de Lourdes Sánchez habló por primera vez desde que la relación se hizo pública: “Hubo cosas que molestaron”

El novio de Lourdes Sánchez habló por primera vez desde que la relación se hizo pública: “Hubo cosas que molestaron”

Nahuel Pennisi contó cómo se enteró de que cantará frente al papa León XIV: “Me tomó por sorpresa”

Marley celebró el cumpleaños de Mirko y contó detalles de su vida con él: “Es un niño muy dulce”

Reapareció Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, y explicó por qué se alejo de los medios: “Tuve un año bastante resguardada”

El contundente descargo de Josefina Lynch ante las versiones de affaire con Emanuel Ortega: “Debería pedir disculpas”

INFOBAE AMÉRICA

9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

9 disfraces fáciles para Halloween: qué necesitás y cómo se hacen

Representantes de Cuba y Estados Unidos protagonizaron un tenso intercambio en la Asamblea General de la ONU

Los alquileres en Nueva York alcanzaron un récord histórico y superaron los USD 3.700 mensuales

El Salvador abre la campaña presidencial de 2027 sin ninguna candidatura inscrita ante el organismo electoral

Trasciende la destitución de los jefes de la Policía Nacional Civil tras pesquisas por el caso Solorzano Foppa en Guatemala