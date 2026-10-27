Windows 11 añade una opción para mejorar el rendimiento del sistema: comprueba si está disponible en tu PC

Windows 11 tendrá una opción para mejorar el rendimiento del procesador. (Microsoft)

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Las versiones de prueba de Windows 11 incorporan un nuevo interruptor llamado Advanced Performance Extensions (APX), con el que el sistema operativo podrá aprovechar una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento del procesador. Sin embargo, la opción depende de una característica física del chip y, por ahora, no está disponible en los procesadores de consumo que se venden actualmente.

APX aparece en la Build 29695, distribuida a través del programa Windows Insider. Microsoft todavía no ha anunciado cuándo llegará a la versión estable de Windows 11 ni ha publicado resultados de rendimiento propios. Aunque la compañía describe la función como una forma de conseguir “mejor rendimiento”, activar el interruptor solo tendrá efecto en un equipo con un procesador compatible.

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Cómo comprobar si tu PC puede usar APX

La opción se encuentra en fase de pruebas y su disponibilidad depende del procesador instalado. Si el chip no incorpora APX, el interruptor aparecerá inactivo o no producirá ningún cambio. Una actualización de Windows no puede añadir esta capacidad a un procesador que carece de ella físicamente.

La nueva herramienta de Windows 11 para mejorar el rendimiento del procesador aparece en Windows Insider. (Microsoft)

En el mercado de consumo, la documentación de GCC apunta a Intel Nova Lake como la primera familia de procesadores que incorporaría APX. Estos chips aún no están a la venta. Para servidores, Intel ha confirmado la compatibilidad de Diamond Rapids, una familia Xeon destinada a centros de datos.

Por ahora, ninguna de las familias Intel Alder Lake, Raptor Lake, Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake o Panther Lake es compatible. Tampoco hay una fecha confirmada para la llegada de APX a procesadores AMD. Robert Hormuth, responsable de la división de clientes de AMD, ha mencionado la tecnología en el contexto de la colaboración entre ambas compañías, pero no se ha anunciado ningún modelo Ryzen compatible.

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Más registros para reducir los accesos a memoria

APX es un conjunto de instrucciones que Intel añadió a la arquitectura x86 en 2023. Su cambio principal consiste en duplicar de 16 a 32 los registros de propósito general del procesador. Los registros son espacios de almacenamiento muy rápidos dentro del chip, donde se guardan temporalmente los valores que necesita un programa mientras se ejecuta.

Al disponer de más registros, el procesador puede mantener más datos cerca y reducir los accesos a la memoria RAM, que es más lenta. Las nuevas instrucciones también están pensadas para mejorar la ejecución de ciertas operaciones y ayudar a reducir errores en la predicción de los pasos de un programa.

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Windows 11 empieza a probar una nueva función para mejorar el rendimiento del procesador. (Microsoft)

Intel afirma que, en pruebas con un prototipo, el código compilado para APX realizó un 10 % menos de cargas y más de un 20 % menos de almacenamientos que el mismo código compilado para una base Intel 64. También se detectó una reducción del 10 % en el número total de instrucciones.

Esas cifras no significan que Windows 11 vaya a funcionar un 10 % o un 20 % más rápido en el uso cotidiano. Los resultados proceden de pruebas preliminares y describen cambios en el código procesado, no una mejora general garantizada para cada aplicación o tarea.

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El software también debe adaptarse

La presencia de un procesador compatible y del interruptor en Windows no basta para acelerar automáticamente todos los programas. Según Intel, los desarrolladores tendrán que recompilar sus aplicaciones para que puedan aprovechar los registros adicionales. La empresa sostiene que no será necesario modificar el código fuente, aunque cada programa deberá pasar por su proceso de actualización y pruebas.

Microsoft busca mejorar el rendimiento de los procesadores junto a Intel. (Microsoft)

Las aplicaciones que no se recompilen seguirán funcionando con normalidad, pero no aprovecharán las ventajas específicas de APX. Por eso, incluso cuando lleguen los primeros procesadores compatibles, el beneficio dependerá también de que el sistema operativo y el software estén preparados.

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Por ahora, APX es una función en pruebas orientada a futuras generaciones de procesadores. En los equipos actuales, activar opciones de Windows no permitirá obtener esta mejora si el chip no es compatible. La disponibilidad efectiva dependerá de la llegada de procesadores compatibles, del lanzamiento de la función en Windows 11 y de la adaptación de las aplicaciones.