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¿Cuánta luz gasta realmente una freidora de aire?: así puedes ahorrar en tu factura eléctrica

El mayor pico ocurre en el calentamiento inicial, luego el equipo alterna ciclos de encendido y apagado para sostener la temperatura, lo que reduce el promedio energético y mejora eficiencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuánta electricidad consume una freidora de aire y cómo se refleja en la factura - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico esencial en muchas cocinas, pero la pregunta sobre cuánta electricidad consumen y cómo incide en la factura es cada vez más frecuente. Entender el gasto real de luz de estos aparatos resulta clave para tomar decisiones informadas y optimizar su uso diario. La eficiencia energética es uno de sus principales atractivos, aunque el impacto final depende de varios factores como la potencia, el tamaño y el tiempo de uso.

De acuerdo con Betty Molina de Coppel, el consumo de una freidora de aire varía según el modelo, pero en promedio oscila entre 1.200 y 1.800 watts por hora. Si se utiliza media hora al día, el gasto mensual ronda entre 15 y 25 kWh, una cifra que representa un impacto moderado en la factura eléctrica.

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Aprovechar sus ventajas de cocción rápida y temperatura controlada permite maximizar el ahorro y mantener un equilibrio saludable entre conveniencia y eficiencia.

Freidora de aire, por qué gasta más al inicio y baja durante la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Freidora de aire, por qué gasta más al inicio y baja durante la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el consumo eléctrico de una freidora de aire

Las freidoras de aire emplean un sistema de circulación de aire caliente a alta velocidad para cocinar los alimentos. Un elemento calefactor genera calor, que un ventilador potente distribuye uniformemente. Este mecanismo permite alcanzar temperaturas de hasta 200 °C en pocos minutos, sin necesidad de precalentamiento prolongado, como ocurre con los hornos convencionales.

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El mayor consumo eléctrico se produce durante el calentamiento inicial. Una vez alcanzada la temperatura deseada, el aparato alterna ciclos de encendido y apagado para mantener el calor, lo que reduce el consumo promedio durante la cocción. Este diseño compacto y eficiente ayuda a que el gasto energético sea menor respecto a otros electrodomésticos de cocina.

Consumo según tamaño y potencia

La cantidad de energía que utiliza una freidora de aire depende de su capacidad y potencia:

  • Modelos pequeños (2-3 litros, 700-1.200 watts): ideales para una o dos personas, consumen entre 0,35 y 0,6 kWh por cada 30 minutos de uso.
  • Modelos grandes (5-7 litros, 1.500-2.000 watts): pensados para familias, consumen entre 0,75 y 1 kWh en el mismo periodo.

Aunque las freidoras grandes gastan más por sesión, pueden ser más eficientes al cocinar grandes cantidades de una sola vez, evitando varias tandas y un mayor gasto acumulado.

Factores que influyen en el consumo

Existen varios elementos que determinan cuánta luz gasta una freidora de aire:

Equipos de 2 a 3 litros y 700 a 1.200 watts suelen usar 0,35 a 0,6 kWh en 30 minutos, mientras versiones de 5 a 7 litros y 1.500 a 2.000 watts suben a 0,75 a 1 kWh - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Equipos de 2 a 3 litros y 700 a 1.200 watts suelen usar 0,35 a 0,6 kWh en 30 minutos, mientras versiones de 5 a 7 litros y 1.500 a 2.000 watts suben a 0,75 a 1 kWh - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Temperatura de cocción: cocinar a 180 °C consume menos que hacerlo a 200 °C.
  • Tiempo de uso: preparaciones rápidas de 15 minutos gastan menos electricidad que recetas extensas.
  • Cantidad de alimentos: una cesta muy llena dificulta la circulación de aire y eleva el tiempo de cocción.
  • Limpieza: residuos de grasa en el aparato obligan al motor a trabajar más, aumentando el consumo.

Comparativa con otros electrodomésticos

Al comparar el gasto de una freidora de aire con otros aparatos, los resultados son reveladores:

  • Horno eléctrico: consume entre 2.000 y 5.000 watts por hora. Para cocinar un pollo asado, un horno usa cerca de 3 kWh en una hora, mientras que una freidora de aire gasta solo 1,2 kWh en el mismo tiempo.
  • Vitrocerámica: similar en potencia (1.000-2.000 watts), pero con tiempos de cocción más largos.
  • Microondas: entre 800 y 1.500 watts, pero su función principal es calentar y descongelar.

La freidora de aire destaca por su equilibrio entre versatilidad y eficiencia.

Consejos para ahorrar energía con la freidora de aire

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Temperatura, carga y limpieza, los factores que más impactan en el gasto de luz - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ajusta la temperatura según el alimento; evita usar siempre la máxima.
  • Respeta los tiempos recomendados para cada receta.
  • Cocina varias porciones a la vez para aprovechar el calor generado.
  • Evita abrir la freidora durante la cocción, ya que se pierde calor y aumenta el gasto.
  • Precalienta solo si la receta lo exige.
  • Corta los alimentos en trozos uniformes y sécalos bien antes de cocinarlos.
  • Limpia el aparato con regularidad para mantener el flujo de aire.

Las freidoras de aire permiten cocinar con hasta un 85% menos de aceite, ofrecen tiempos de cocción rápidos, versatilidad para preparar distintos alimentos y facilidad de limpieza. Los errores más frecuentes que elevan el consumo son sobrecargar la cesta, cocinar alimentos congelados sin descongelar, emplear accesorios inadecuados y no limpiar el aparato.

Controlar estos detalles te ayudará a sacar el máximo partido de tu freidora de aire, disfrutando de comidas saludables y sabrosas sin sorpresas en la factura eléctrica.

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