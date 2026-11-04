Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

Los centros de datos buscan alternativas eléctricas ante el alto consumo de la IA.

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El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está provocando un problema que pocas empresas tecnológicas anticiparon: la falta de electricidad para mantener en funcionamiento sus centros de datos.

Ante las largas esperas para conectarse a las redes eléctricas y conseguir nuevos equipos de generación, algunas compañías están recurriendo a una solución poco convencional: reutilizar motores de aviones retirados para producir energía.

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Según informó The New York Times, varios centros de datos están utilizando motores a reacción modificados para funcionar con gas natural y generar electricidad de manera independiente. Aunque estos equipos no fueron diseñados originalmente para operar como centrales eléctricas, permiten obtener energía en menos tiempo que los proyectos tradicionales.

Varios centros de datos empiezar a operar con motores a reacción que funcionan con gas. REUTERS/Shelby Tauber

La medida refleja la presión que enfrenta la industria tecnológica para sostener el desarrollo de la inteligencia artificial. Los modelos generativos necesitan enormes cantidades de capacidad informática y, por lo tanto, instalaciones capaces de funcionar de manera continua. Sin embargo, la infraestructura eléctrica no está creciendo al mismo ritmo que la demanda.

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Para las compañías que necesitan poner en marcha nuevos centros de datos, reutilizar motores de aviación representa una alternativa para evitar años de espera. Audun Martinsen, analista de Rystad Energy, explicó al diario estadounidense que el principal atractivo de estos equipos es la rapidez con la que pueden comenzar a producir electricidad.

Con este sistema, algunas instalaciones podrían estar operativas en aproximadamente 24 meses, mientras que conseguir una conexión de 100 megavatios a la red eléctrica en el norte de Virginia puede demorar alrededor de siete años, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

Con el sistema de motores a reacción, los centros de datos pueden empezar a operar en 24 meses. REUTERS/Daniel Cole/Archivo

Por qué los centros de datos utilizan motores de aviones

Los motores a reacción modificados permiten aprovechar equipos que anteriormente impulsaban aeronaves comerciales. Después de ser retirados de los aviones, son reconstruidos para funcionar con gas natural y adaptados para generar electricidad.

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Una de las empresas que participa en este mercado es ProEnergy, especializada en reacondicionar motores GE utilizados habitualmente en aviones Boeing. Sus equipos se están convirtiendo en una alternativa para compañías que necesitan abastecer instalaciones informáticas de gran tamaño sin depender exclusivamente de la red eléctrica.

Uno de los casos más conocidos es el de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk. Según la investigación de The New York Times, la compañía instaló ocho turbinas modificadas en Mississippi para suministrar energía a Colossus 2, su centro de datos ubicado en Memphis.

Motores de avión son reconstruidos para generar electricidad en los centros de datos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa no es exclusiva de Musk. OpenAI también recurrió a turbinas de gas para alimentar su primer centro de datos Stargate, ubicado en Abilene, Texas, en 2025.

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En ese mismo campus participa Crusoe, una compañía estadounidense especializada en construir infraestructura para inteligencia artificial. En abril encargó 13 unidades convertidas por ProEnergy para generar electricidad.

La empresa también había explorado otras alternativas. En septiembre desistió de un acuerdo de 1.250 millones de dólares para adquirir 29 turbinas de gas natural a Boom Supersonic, una compañía que desarrolla aviones supersónicos y comercializa una versión de sus motores para producir electricidad destinada a centros de datos.

La falta de electricidad amenaza los planes de expansión de la IA

La necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía responde a un problema estructural. Los centros de datos requieren electricidad constante para mantener servidores, sistemas de refrigeración y equipos especializados en procesar grandes cantidades de información.

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El entrenamiento y funcionamiento de modelos de inteligencia artificial aumentan esa demanda. Por ello, las empresas tecnológicas están compitiendo por conseguir terrenos, conexiones eléctricas y equipos capaces de abastecer sus instalaciones.

Los retrasos ya tienen consecuencias. El mes pasado, Microsoft se retiró como cliente principal del centro de datos de Nscale en Loughton, Inglaterra, después de que la compañía eléctrica local advirtiera que no podría garantizar suficiente suministro hasta principios o mediados de la década de 2030.

La falta de electricidad amenaza la expansión de la IA. REUTERS/Vincent West

La presión también alcanza a los fabricantes de equipos energéticos. Un ejecutivo de Mitsubishi Power señaló a Bloomberg que se espera que gran parte de la nueva capacidad de generación esté operativa recién para 2031.

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Los motores de avión tienen un problema: contaminan más

Aunque reutilizar motores de aviones permite acelerar la puesta en funcionamiento de los centros de datos, la solución presenta inconvenientes.

Estos equipos son menos eficientes y generan más contaminación que las turbinas diseñadas específicamente para centrales eléctricas convencionales de gas. Además, necesitan una mayor cantidad de unidades para producir el mismo volumen de electricidad.

Los motores de aviones cuentan con un problema ambiental, pues contaminan más. (Reuters)

Esto significa que su utilidad podría estar limitada al corto plazo. A medida que aumente la presión por reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética, las compañías podrían verse obligadas a buscar alternativas más sostenibles.

Mientras tanto, el Gobierno de Donald Trump también está impulsando medidas para que los centros de datos generen su propia electricidad y reduzcan su dependencia de las redes públicas.

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El uso de motores de aviación evidencia una contradicción en el desarrollo de la inteligencia artificial: mientras las empresas compiten por crear sistemas cada vez más avanzados, necesitan recurrir a tecnología reutilizada para conseguir algo mucho más básico, la electricidad necesaria para mantenerlos encendidos.