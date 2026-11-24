Lejos de los reflectores y en medio de una crisis tras bastidores, la corona de Miss Universo 2002 cambió de dueña de la forma más inesperada posible. Descubre quién protagonizó este giro de película (Cortesía: Mi diario.com).

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En la historia de los certámenes de belleza existen momentos icónicos de lágrimas, abrazos y pasarelas llenas de confeti. Sin embargo, ninguno se compara con lo ocurrido en 2002, cuando la corona más codiciada del planeta cambió de manos lejos de las cámaras de televisión, sin vestido de gala y en el asiento trasero de un auto de lujo en Nueva York.

Esta es la historia poco conocida de Justine Pasek, la panameña que entró al certamen como primera finalista y salió convertida en la primera reina universal de su país y de toda Centroamérica.

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El 29 de mayo de 2002, el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico, fue escenario de una reñida final en la que compitieron 75 delegadas. Al cierre de la velada, la corona recayó sobre la rusa Oxana Fedorova, una exoficial de policía de San Petersburgo que cautivó al jurado por su porte y elegancia. Detrás de ella, en el segundo lugar como primera finalista, quedó Justine Lissette Pasek Patiño, representante de Panamá.

Para el público, la historia parecía haber concluido esa noche. Oxana comenzó su reinado en Nueva York y Justine regresó a sus compromisos personales y de modelaje. No obstante, tras bambalinas, la relación entre la ganadora rusa y la Organización Miss Universo comenzó a fracturarse rápidamente.

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Cuatro meses después de la coronación, estalló el escándalo: la organización anunció la destitución oficial de Fedorova, convirtiéndola en la primera Miss Universo en ser despojada de su título en la historia del concurso.

Momentos en que se anunciaba que la rusa Oxana Fedorova era la ganadora de la corona del Miss Universo 2002 y Justine la primera finalista (Cortesía: Mi diario.com).

Los motivos apuntaron al incumplimiento de sus obligaciones contractuales, su negativa a asistir a diversos compromisos internacionales y su decisión de regresar a Rusia para continuar sus estudios de derecho y atender asuntos personales, dejando vacante el trono en medio de una agenda saturada.

El engaño perfecto y una noticia revelada rumbo a Manhattan

Ante la crisis, la regla del certamen era clara: si la ganadora no podía cumplir con sus deberes, la primera finalista debía asumir la responsabilidad. Pero la manera en que se lo comunicaron a Justine parece sacada del guion de una película de Hollywood.

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Para evitar filtraciones a la prensa, los directivos de Miss Universo contactaron a la panameña en septiembre de 2002 bajo un pretexto muy sencillo: le ofrecieron un supuesto trabajo de modelaje en Nueva York. Sin sospechar absolutamente nada, Justine tomó un vuelo hacia Estados Unidos pensando que realizaría una sesión fotográfica más en su carrera.

Al aterrizar en el aeropuerto, una elegante limusina la esperaba para trasladarla a Manhattan. Fue precisamente en la parte trasera de ese vehículo, lejos de los reflectores y del glamour de un escenario, donde los representantes de la organización le soltaron la bomba: Oxana Fedorova había sido destituida y ella era, oficialmente, la nueva Miss Universo 2002.

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El 23 de septiembre de 2002 y anunciado al mundo al día siguiente, Justine Pasek fue coronada formalmente durante una rueda de prensa en Nueva York por el entonces copropietario del certamen, Donald Trump. Sobre su cabeza descansó la emblemática corona Mikimoto, marcando un hito sin precedentes: por primera vez en medio siglo de historia, una suplente asumía el título universal.

La panameña Justine Pasek recibió la corona Mikimoto de manos de Donald Trump, entonces copropietario del certamen, durante una rueda de prensa en Nueva York el 23 de septiembre de 2002 (Cortesía: Mi diario.com).

De Ucrania a Panamá: las raíces de una reina multicultural

Aunque defendió con orgullo la bandera panameña y se convirtió en la primera centroamericana en ostentar el título, la biografía de Justine tiene un matiz internacional que pocos recuerdan. Nacida en agosto de 1979 en Járkov —en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, es hija de padre polaco y madre panameña. Pasó su infancia entre Polonia y Panamá, país donde finalmente echó raíces desde muy joven y que la adoptó como su máxima embajadora de belleza.

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A pesar de no haber tenido la tradicional noche de triunfo frente a millones de televidentes, Justine asumió el reto con disciplina ejemplar durante los poco más de ocho meses que duró su mandato, entre septiembre de 2002 y junio de 2003.

Instalada en su residencia oficial en Nueva York, recorrió cerca de 20 países en misiones de buena voluntad, visitando destinos tan diversos como Japón, Indonesia, Tailandia, Egipto, Aruba, Ecuador, Perú, Cuba, Canadá y México.

Más allá de las alfombras rojas, su gestión destacó por un fuerte compromiso social enfocado en la prevención y concienciación sobre el VIH/SIDA, labor que la llevó a impulsar la creación del primer centro especializado en prevención de esta enfermedad en su querido Panamá.

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El destino le tenía reservado un broche de oro para compensar la falta de aquella primera coronación televisiva. El 1 de junio de 2003, la gala final de Miss Universo se celebró precisamente en la Ciudad de Panamá. Allí, ante su propia gente y en un escenario repleto de emoción, Justine Pasek caminó como reina titular para entregar la corona a su sucesora, la dominicana Amelia Vega, cerrando así uno de los capítulos más insólitos y fascinantes en la historia del entretenimiento mundial.