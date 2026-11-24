La fórmula presidencial de Fraternidad Patriota Salvadoreña descartó el uso de fondos públicos o aportes empresariales en su campaña hacia las elecciones de 2027./ (Radio YSKL)

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La fórmula presidencial de Fraternidad Patriota Salvadoreña afirmó que no ha recibido dinero del Gobierno, empresas ni personas interesadas para financiar su campaña rumbo a las elecciones del 28 de febrero de 2027. Orlando del Cid, candidato a la Presidencia, sostuvo que su actividad política cuenta con respaldo económico propio, vinculado a una plataforma que desarrolló durante sus años de residencia en Estados Unidos.

“Cero, cero, ni un centavo”, respondió Del Cid al ser consultado sobre versiones que atribuyen al oficialismo un supuesto financiamiento a partidos que buscan competir en los próximos comicios. El aspirante señaló que ni el instituto político ni los candidatos recibieron recursos públicos.

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“Gracias a Dios, nosotros no le debemos favores a nadie, porque todo lo que estamos haciendo no viene de ninguna empresa, de ninguna persona interesada”, afirmó Del Cid durante una entrevista matutina con Radio YSKL.

El candidato presidencial indicó que vivió cerca de 37 años en Houston, Estados Unidos, luego de emigrar con su familia durante la guerra civil. Según relató, trabajó en áreas relacionadas con tecnología y desarrolló una plataforma que le permite sostenerse en El Salvador sin solicitar apoyo estatal.

El partido presentó ante el Tribunal Supremo Electoral su solicitud formal de inscripción para la contienda electoral el 19 de noviembre y actualmente espera respuesta sobre la solicitud presentada./ (TSE)

Del Cid y Josué Muñoz, candidato a la Vicepresidencia, informaron que el partido presentó su solicitud de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el jueves 19 de noviembre. Ambos dijeron que, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido prevenciones ni una notificación formal sobre el estado del trámite.

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La fórmula busca participar en las elecciones presidenciales de 2027 bajo la bandera de Fraternidad Patriota Salvadoreña. Muñoz, originario de Santa Ana y con trayectoria en actividades religiosas y musicales, dijo que conoció a Del Cid durante trabajos misioneros.

El aspirante a vicepresidente señaló que ambos recorrieron los 14 departamentos del país y que ese proceso los llevó a poner el foco en los problemas económicos, la falta de empleo formal y las dificultades de los jóvenes para insertarse laboralmente después de terminar sus estudios.

Muñoz aseguró que una parte de los graduados universitarios termina en ocupaciones distintas a sus carreras por la falta de plazas y salarios suficientes. “Tenemos buenísimas personas ya graduadas, pero que están ejecutando otra cosa que no estudiaron”, planteó.

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Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de El Salvador están programadas para el 28 de febrero de 2026. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta contempla USD 100,000 millones en inversiones privadas

La principal propuesta económica de la fórmula es un plan denominado “nueva economía”, que contempla atraer USD 100,000 millones en inversión privada y crear 700,000 empleos con una remuneración mínima de USD 7 por hora, según expuso Del Cid.

El candidato aseguró que el proyecto no busca modificar de forma directa la estructura salarial de las empresas que ya operan en el país. Afirmó que imponer un aumento generalizado a los negocios actuales podría afectar a micro, pequeñas y medianas empresas.

“La idea no es tocar la economía actual”, explicó Muñoz. Según su planteamiento, las nuevas inversiones estarían sujetas a condiciones laborales distintas, mientras que los empleos actuales mantendrían su esquema vigente.

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Del Cid sostuvo que las inversiones se distribuirían en los 14 departamentos para evitar una mayor concentración de oportunidades en San Salvador. Entre los proyectos mencionó la posible instalación de una ensambladora de vehículos eléctricos en Santa Ana, orientada a la exportación hacia México, Centroamérica, Sudamérica y otros mercados.

Fraternidad Patriota Salvadoreña propuso atraer 100,000 millones de dólares en inversión privada y crear 700 mil empleos, tras presentar la solicitud formal de inscripción ante el TSE./ (Captura de video de Diario El Mundo)

La fórmula afirmó que la expansión de empleos formales permitiría aumentar la cobertura previsional. Muñoz indicó que, tras una conversación con el especialista Patricio Pineda, evaluaron que alrededor del 30% de la población participa actualmente en el sistema de pensiones. Según sus cálculos, el plan podría elevar esa proporción al 52%.

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Seguridad, régimen de excepción y relaciones con Estados Unidos

Sobre seguridad, Del Cid consideró que El Salvador ha registrado avances y planteó mantener herramientas legales contra las pandillas y el terrorismo. Aclaró que no propone que el régimen de excepción sea permanente, aunque respaldó reformas legales que preserven mecanismos de persecución contra estructuras criminales.

También planteó mantener una relación “cordial” con Estados Unidos, país donde reside parte de su familia. Del Cid señaló que la situación migratoria de los salvadoreños requiere atención ante el aumento de controles migratorios y el impacto que, según dijo, podría tener la inteligencia artificial sobre empleos como los centros de llamadas.

Al responder a un oyente que cuestionó las posibilidades electorales de candidaturas distintas al oficialismo, Del Cid aseguró que la fórmula busca ganar la Presidencia para ejecutar su programa económico y no para construir una plataforma política futura.

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