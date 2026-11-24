El Tribunal Supremo Electoral ha emitido prevenciones a las fórmulas presidenciales por falta de documentación./ (Infobae)

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Todas las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales, salvo la de Nuevas Ideas, recibieron prevenciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por documentos pendientes, según fuentes internas del organismo consultadas por este medio. Los candidatos oficialistas han sido los únicos que presentaron completa la documentación requerida para competir en las elecciones del 28 de febrero de 2027 en El Salvador.

Las fuentes señalaron que algunas planillas de candidaturas del Partido de Concertación Nacional (PCN) ya fueron inscritas, mientras otras permanecen bajo revisión. En el caso de las fórmulas para presidente y vicepresidente, indicaron que solo la encabezada por el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, postulada por Nuevas Ideas, cumplió todos los requisitos desde la presentación de su solicitud.

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El resto de los partidos recibió observaciones formales, conocidas como prevenciones, que deben corregir antes de que el TSE emita una resolución definitiva sobre sus candidaturas.

Las prevenciones se relacionan con la falta de documentación que debe acompañar la solicitud de inscripción. Entre los requisitos figuran solvencias, finiquitos, certificaciones, informes de probidad, declaraciones juradas y constancias vinculadas con obligaciones de pensión alimenticia.

“Solo la fórmula presidencial de Nuevas Ideas cumplió con toda la documentación”, confirmó una fuente interna del Tribunal. Para las demás candidaturas, añadió, faltó “uno u otro documento”, por lo que el organismo electoral otorgó el plazo establecido para subsanar las observaciones.

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Solo la fórmula de Nuevas Ideas, encabezada por Nayib Bukele y Félix Ulloa, presentó completa la documentación requerida, según fuentes del TSE. (Cortesía Secretaria de la Presidencia)

Los aspirantes tienen tres días desde la notificación de la prevención para completar los requisitos pendientes. De acuerdo con las fuentes consultadas, las notificaciones fueron enviadas entre el lunes 23 y este martes 24 de noviembre. Las fórmulas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) estuvieron entre las primeras en recibirlas, según una fuente interna.

Las fuentes no precisaron cuáles son los documentos específicos que debe entregar cada partido. No obstante, señalaron que buena parte de las observaciones está vinculada con los finiquitos de la Corte de Cuentas de la República, una constancia exigida a quienes aspiran a cargos de elección popular.

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La semana anterior, diferentes partidos políticos señalaron el retraso de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en la entrega de documentos necesarios para presentar las solicitudes de inscripción.

El PCN sostuvo que su fórmula ya es candidata

La situación alcanza a la fórmula del Partido de Concertación Nacional (PCN), integrada por el general retirado Alirio García Flamenco como aspirante a la Presidencia y el exalcalde Mauricio Vilanova como candidato a la Vicepresidencia.

“Ya somos candidatos de la fórmula presidencial del PCN”, dijo García Flamenco en entrevista matutina este martes 24 de noviembre. Se desconoce si la fórmula del PCN ya había sido notificada sobre la prevención.

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Las elecciones generales en El Salvador se adelantaron a febrero de 2027 tras las reformas constitucionales de 2025./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los candidatos presidenciales tenían hasta el 19 de noviembre para presentar personalmente sus solicitudes de inscripción ante el Tribunal. El PCN, ARENA, el FMLN y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) entregaron sus documentos antes del cierre del período.

La fórmula de Nuevas Ideas fue la última en formalizar su petición. Bukele y Ulloa llegaron al TSE la noche del 19 de noviembre, fecha límite fijada en el calendario electoral para este trámite.

Las elecciones generales serán el 28 de febrero de 2027

Los comicios de 2027 serán los primeros que concentrarán en una misma jornada la elección presidencial, legislativa y municipal.

La elección presidencial fue adelantada a partir de las reformas constitucionales aprobadas y ratificadas el 31 de julio de 2025, que también extendieron el período presidencial de cinco a seis años, eliminaron la segunda vuelta y habilitaron la reelección indefinida. En diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó cambios adicionales que ajustaron el período de los magistrados del TSE para sincronizarlo con el nuevo ciclo electoral.

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El proceso de inscripción continuará con la revisión de los documentos que presenten los partidos observados. El TSE deberá determinar cuáles fórmulas cumplen las condiciones legales para quedar registradas de forma definitiva en la contienda presidencial.