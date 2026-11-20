TP-Link no puede vender su router con WiFi 8 en Estados Unidos. (TP-Link)

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TP-Link, uno de los mayores fabricantes de routers para hogares y pequeños negocios de Estados Unidos, todavía no puede vender en ese país sus modelos más nuevos. Según Ars Technica, el Gobierno de Donald Trump no le concedió la excepción que sí recibieron rivales como Netgear y Asus.

La restricción nace de una prohibición general que el Gobierno estadounidense impuso en marzo de 2026 sobre los routers fabricados, ensamblados, diseñados o desarrollados fuera del país. Alcanza a los modelos nuevos: los que ya tenían aprobación antes de esa fecha siguen a la venta.

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Para vender un modelo nuevo, cada fabricante necesita un permiso condicionado, que se tramita ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el organismo que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos, con participación de los departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional. Ars Technica contó 26 permisos concedidos hasta ahora.

TP-Link todavía no puede comercializar en Estados Unidos sus nuevos routers, incluidos los equipos compatibles con Wi‑Fi 8. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficiados figuran Netgear, Asus, Nokia, Zyxel y Vantiva. También recibieron permiso la división Starlink de SpaceX, de Elon Musk, y Amazon, tanto para su servicio satelital Leo como para los equipos de su filial Eero, de acuerdo con Ars Technica.

Wi-Fi 8, el modelo que no llega

El caso más visible es el de los routers de la próxima generación de Wi-Fi, llamada Wi-Fi 8. TP-Link abrió en septiembre las reservas de su primer equipo, el Archer 8 Ultra, pero no en Estados Unidos. En el Reino Unido cuesta 899,99 libras, unos USD 1.178, por lo que su ausencia afecta a pocos compradores, según Ars Technica.

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La empresa presentó a la FCC una solicitud de permiso para dos routers Wi-Fi 8. Light Reading informó el 12 de noviembre que no hubo ninguna decisión pública sobre ese trámite, mientras otros fabricantes obtenían autorizaciones.

The Verge publicó que la compañía anunció una carta de intención con la contratista Key Tronic para ensamblar esos equipos en Corinth, Misisipi, quizá desde el año próximo. Según un directivo de TP-Link citado por ese medio, la oferta depende de que la FCC conceda antes el permiso.

El Archer 8 Ultra, el primer router Wi‑Fi 8 de TP-Link, ya abrió reservas en Reino Unido, pero no está disponible en el mercado estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Light Reading añadió que TP-Link prometió una inversión de casi USD 1.000 millones en investigación y fabricación en Estados Unidos. Hoy produce en Vietnam todo lo que vende en ese mercado.

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Cuestionamientos por sus lazos con China

TP-Link se fundó en China en 1996 y después se dividió en dos empresas. Su filial estadounidense, TP-Link Systems, tiene sede en California. La compañía sostiene que no tiene ninguna relación con TP-LINK Technologies, que opera en China continental, y rechaza las acusaciones por considerarlas infundadas.

Ars Technica recuerda que la empresa debe convencer al Gobierno de que sus equipos no son vulnerables a campañas de hackeo extranjeras y de que no están bajo control chino. Un grupo de agencias del Gobierno estadounidense justificó la prohibición general al decir que los atacantes aprovechan fallas de routers producidos en el exterior.

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Tom’s Hardware agrega que miembros del Congreso y fiscales generales de varios estados presentaron reclamos contra TP-Link por supuestas violaciones de privacidad y vínculos con China.

La FCC revisa solicitudes de TP-Link mientras la empresa busca fabricar routers en Misisipi y responde cuestionamientos por seguridad y certificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FCC cuestiona los datos de cuatro modelos ya vendidos

En cartas del 15 de octubre, la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC afirmó, según Bloomberg citado por Tom’s Hardware, que TP-Link incluyó información falsa o incorrecta en las solicitudes de certificación de cuatro modelos. En pruebas con unidades compradas en tiendas, tres de ellos emitieron con más potencia que la declarada. Entre los equipos figura el Archer BE670, que ya usan consumidores.

TP-Link respondió que se trata de controles de rutina y, según Ars Technica, dijo a Bloomberg que los cuatro productos suman menos de un tercio del 1% de sus ventas en Estados Unidos este año. La FCC no anunció multa ni retiro de equipos. Las cartas pedían a la empresa respuestas hasta el 30 de octubre, y no hay una resolución pública.

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