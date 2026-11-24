En noviembre la demanda presionó al tipo de cambio que sube por encima de la inflación.

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Después de largos meses de quietud, la suba del dólar vuelve a ser noticia por la velocidad experimentada en el cambio de tendencia. Este martes, con la operatoria financiera plena tras el feriado por el Día de la Soberanía, el precio de la divisa tocó máximos en todas las franjas del mercado.

El dólar mayorista avanzaba 13 pesos o un 0,8%, en un máximo nominal de 1.593 pesos. El dólar al público anotaba una ganancia de 20 pesos o 1,3%, en los $1.615 para la venta, según la referencia del banco Nación. El dólar blue prograsaba 15 pesos o 0,9%, en los 1.690 pesos. Y la paridad financiera del “contado con liquidación” se mantenía cerca de los 1.800 pesos.

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Esta suba del dólar responde a una combinación de presiones internas, estacionales y externas.

Principales factores alcistas para el dólar

Virtual atraso. Aunque la economía argentina mantiene un excepcional superávit comercial en lo que va de 2026, un avance del tipo de cambio a una tasa muy inferior a la inflación termina generando una distorsión en la plaza financiera que, tarde o temprano, va a pujar por corregirse. Basta recordar que en lo que va del año el dólar mayorista mantiene una ganancia nominal de 138 pesos o 9,5%, frente a una inflación acumulada próxima a 28% en casi once meses transcurridos. Contagio de Brasil. La devaluación del real -que llevó al dólar en Brasil cerca de los 6 reales tras las elecciones- afecta la competitividad comercial de Argentina y genera volatilidad regional. Solo en el último mes a partir del triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, el dólar en Brasil pegó un salto de 17%, que en buena medida explica la suba de 59 pesos o 3,8% en el mercado de cambios doméstico. Desarme de posiciones y cobertura: ante la caída de bonos soberanos y un riesgo país que superó los 1.100 puntos básicos por primera vez desde el 22 de octubre de 2025, hay inversores y empresas que buscan cobertura en moneda extranjera. Incertidumbre política y financiera. El “trade” electoral empezó a influir fuertemente en el ánimo de los agentes del mercado. Aunque faltan once meses para votar, las dudas sobre la continuidad del programa financiero y las perspectivas de cara a las elecciones presidenciales de 2027 impulsan la dolarización. Factores externos. La cautela por la expectativa de un incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos y la baja en el precio de materias primas clave -como la soja y el petróleo- también presionan al mercado. El Índice Dólar (Dollar Index o DXY), por encima de los 103 puntos, marca una apreciación global de la divisa de EEUU respecto a otras monedas principales, en un máximo desde marzo de 2025. Reservas estancadas. Los activos internacionales en las arcas del Banco Central permanecen en la zona de los USD 49.000 millones hace más de tres meses. Dado que el 2027 viene acompañado de un exigente calendario de pagos de deuda soberana nominada en moneda extranjera, las previsiones sobre un mayor ritmo de compras del BCRA en el mercado traen aparejada la expectativa de una suba más firme para el tipo de cambio. La guerra contra las tasas. Dado que en noviembre todo parece indicar que el dólar va a ganarle a la tasa de inflación y, probablemente, a la tasa de interés en pesos que ofrece el Tesoro por sus voluminosos vencimientos quincenales de deuda de corto plazo, el dólar vuelve a estar más demandado, otro favor que presiona la devaluación. Estacionalidad de fin de año. En noviembre suele incrementarse la demanda de dólares por cobertura y preparativos de viajes y vacaciones.

“Se extiende el reacomodamiento reciente, que ya supera el 3% en el mes y es superior al ritmo que venía exhibiendo, y así es que el dólar mayorista sube hasta $1.590, ello combinado con una ‘brecha’ en ‘contado con liquidación’ superior al 13%. Los operadores se encuentran atentos a la respuesta de la política monetaria frente al estacional aumento de la demanda de pesos, o sea si se privilegiará acompañar con mayor liquidez para que las tasas cortas se encuentren calmas, o si por el contrario se privilegiará el apretón monetario y en tal caso será un aumento de la tasa la variable de ajuste”, precisó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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“Dicha decisión tendría efectos sobre la actividad económica y la inflación, y reconociendo la preferencia de las autoridades por la segunda, debería esperarse una postura prudente que busque minimizar la volatilidad financiera”, acotó Gustavo Ber.

“En el plano macroeconómico, el superávit comercial de octubre aporta respaldo estructural por el crecimiento de las exportaciones y la mejora de los términos de intercambio. La lectura exige cautela: parte del resultado también responde a una contracción de las cantidades importadas y el flujo comercial no se transforma automáticamente en reservas”, observaron los analistas de Vector Investments.

“Para los emergentes, el balance global combina recuperación accionaria con un dólar más fuerte. Esa divergencia favorece la selectividad: los activos con mejor generación de divisas y fundamentos externos pueden diferenciarse, mientras los más sensibles al financiamiento enfrentan mayor exigencia”, añadieron.

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