Bariloche se posiciona entre los destinos más elegidos por los turistas argentinos para las vacaciones de verano en la cordillera patagónica (Reuters)

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Con la llegada del verano, Bariloche vuelve a ubicarse entre los destinos más elegidos por los argentinos que buscan combinar descanso, paisajes de montaña y actividades al aire libre. La ciudad y sus alrededores ofrecen alternativas para quienes planean una escapada de pocos días o unas vacaciones más largas, con lagos, bosques, miradores y circuitos para recorrer.

Desde el centro urbano, a orillas del lago Nahuel Huapi, hasta los senderos de montaña y las excursiones lacustres, la zona permite organizar itinerarios de acuerdo con el tiempo disponible. Circuito Chico, Cerro Campanario, Llao Llao, Cerro Catedral, Colonia Suiza y las navegaciones hacia Puerto Blest o Isla Victoria forman parte de una propuesta que concentra algunos de los paisajes más visitados de la cordillera patagónica.

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Cuánto cuesta el pasaje a Bariloche desde CABA

El avión es la alternativa más rápida para viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Bariloche: el vuelo directo dura cerca de 2 horas y 20 minutos. Aerolíneas Argentinas opera servicios desde el Aeroparque Jorge Newbery y suma vuelos desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en determinados períodos. JetSMART también ofrece la ruta hacia el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria, en Bariloche.

Los vuelos directos desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el aeropuerto de Bariloche duran cerca de dos horas y veinte minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores varían según la anticipación de compra, la fecha elegida, el equipaje incluido y la demanda. Como referencia, se publican tarifas desde $100.233 por tramo, con impuestos incluidos, para volar de Aeroparque a Bariloche, y desde $91.771 desde Ezeiza. Esos precios corresponden a la tarifa más básica, por lo que pueden aumentar al sumar valija despachada, elección de asiento u otros servicios.

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El micro demanda bastante más tiempo, aunque permite salir desde dos terminales de la ciudad: Retiro y Liniers. Varias empresas cubren el trayecto y el pasaje más barato tiene un valor de $173.200 por tramo desde ambas terminales, con un viaje de entre 23 y 26 horas, de acuerdo con el servicio seleccionado.

Antes de comprar, conviene comparar el valor final de ida y vuelta en las páginas oficiales o en los buscadores de pasajes: en temporada de verano, las tarifas y la disponibilidad pueden modificarse.

8 lugares para visitar en Bariloche

La ciudad patagónica concentra paseos urbanos, miradores, circuitos junto al lago y excursiones de montaña que se pueden organizar en una estadía corta o extender durante varios días. Algunas propuestas son gratuitas y quedan cerca del centro, mientras que otras requieren traslado o la contratación de una navegación.

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1- Centro Cívico

Ubicado frente al lago Nahuel Huapi, es uno de los puntos de partida para recorrer la ciudad. El conjunto de piedra y madera reúne la plaza, la torre del reloj y el Museo de la Patagonia. La circulación por el espacio público es gratuita, aunque las visitas a la torre deben reservarse en la oficina de informes turísticos.

El Centro Cívico reúne la torre del reloj y el Museo de la Patagonia frente a las costas del lago Nahuel Huapi (Municipalidad de Bariloche)

2- Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi

A pocas cuadras del Centro Cívico, se encuentra este templo neogótico inaugurado en 1946. De acuerdo con Bariloche Turismo, abre todos los días de 10 a 13 y de 16 a 21, salvo que haya celebraciones especiales; los jueves ofrece una visita guiada a la gorra desde las 17:30.

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La Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi abre sus puertas a diario y organiza recorridos guiados cada jueves por la tarde

3- Costanera del lago Nahuel Huapi

Se extiende junto al centro y permite observar el lago, las montañas y, en días despejados, parte de la cordillera. Conviene recorrerla con abrigo aun en verano, ya que el viento sobre el agua puede bajar la sensación térmica.

Un área boscosa con viviendas bordea la costa de un lago de aguas azuladas en Bariloche.

4- Cerro Campanario

Ubicado en el kilómetro 17,5 de la avenida Bustillo, desde su mirador se observan los lagos Nahuel Huapi y Moreno, la península de Llao Llao y los cerros de la zona. Se puede llegar a la cima a pie o mediante aerosilla. La tarifa general de la aerosilla es de $30.000; los niños de cinco a 12 años pagan $15.000 y los menores de cuatro años no abonan. El último ascenso es a las 17 y el predio cierra a las 18.

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El mirador del Cerro Campanario brinda vistas panorámicas de la península de Llao Llao con accesos a pie o en aerosilla (Facebook / Santiago Quiss)

5- Circuito Chico

Es un recorrido de unos 65 kilómetros que bordea el Nahuel Huapi desde la avenida Bustillo y reúne varios puntos clásicos: el mirador Punto Panorámico, Bahía López, Puerto Pañuelo, la capilla San Eduardo, el hotel Llao Llao y el lago Moreno. Puede hacerse en auto propio, remis o excursión.

El recorrido de Circuito Chico abarca 65 kilómetros con paradas en Bahía López, el hotel Llao Llao y el lago Moreno (Imagen Ilustrativa Infobae)

6- Cerro Otto

A cinco kilómetros del centro, sobre la avenida de los Pioneros, ofrece una alternativa de montaña más cercana a la ciudad. El complejo cuenta con teleférico, confitería giratoria, galería de arte y actividades recreativas. El pasaje ida y vuelta en teleférico cuesta $60.000 por adulto, según tarifas relevadas en noviembre de 2026.

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El complejo del cerro Otto dispone de un teleférico y una confitería giratoria a cinco kilómetros del centro de Bariloche (Captura google maps)

7- Puerto Blest y Cascada de los Cántaros

La excursión sale desde Puerto Pañuelo, a unos 25 kilómetros del centro, y navega por el brazo Blest del lago Nahuel Huapi. Incluye senderos entre bosque andino y una caminata hasta la cascada de los Cántaros. La navegación parte todos los días a las 10 y dura cerca de siete horas. El servicio básico cuesta $140.000 por adulto, mientras que la extensión al lago Frías tiene un valor adicional de $54.000. A ese gasto se suman la tasa de embarque y el acceso al Parque Nacional Nahuel Huapi.

La excursión lacustre a Puerto Blest y la cascada de los Cántaros parte desde Puerto Pañuelo con una duración estimada de siete horas (Captura google maps)

8- Isla Victoria y Bosque de Arrayanes

Esta navegación permite conocer los senderos de la isla Victoria y el bosque de arrayanes de la península de Quetrihue. Es una opción de mediodía: el barco parte a las 14 y regresa alrededor de las 18:30. El traslado terrestre desde el centro hasta Puerto Pañuelo puede contratarse aparte. Al igual que otras excursiones lacustres, requiere contemplar el valor de la navegación, la tasa portuaria y la entrada al parque nacional.

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La navegación hacia la isla Victoria y el bosque de arrayanes propone un recorrido de medio día por la península de Quetrihue (Captura google maps)

Las tarifas, frecuencias y horarios pueden cambiar según la temporada y las condiciones climáticas. La Administración de Parques Nacionales dispone, además, de beneficios para visitas de más de un día y exenciones para determinados grupos.