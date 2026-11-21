WhatsApp comenzó a desplegar gradualmente la ampliación de sus grupos, que podrán admitir hasta 1.500 participantes.

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WhatsApp comenzó a ampliar el límite de participantes de sus grupos: podrán reunir hasta 1.500 personas, frente al máximo actual de 1.024. La novedad está llegando de forma gradual a algunos usuarios de Android y iOS, por lo que todavía no aparece en todas las cuentas.

El aumento supone sumar 476 lugares a cada grupo, casi un 50 % más que el límite anterior. La ampliación puede resultar útil para organizaciones, asociaciones, comunidades y equipos de trabajo que utilizan WhatsApp para comunicarse con muchas personas en una misma conversación.

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Según informó WABetaInfo, el cambio no requiere crear un grupo nuevo ni modificar sus ajustes. Cuando la capacidad se habilite en una cuenta, los administradores podrán añadir más participantes a los grupos existentes, sin perder el historial de mensajes ni tener que trasladar a sus integrantes a otra conversación.

WhatsApp permitirá agregar más integrantes a grupos. (WABetaInfo)

Más espacio para grupos y comunidades

El límite anterior de 1.024 participantes fue incorporado en 2022. Aunque ya permitía reunir a un número elevado de personas, podía quedarse corto para colectivos grandes que coordinan actividades o comparten información a través de la aplicación.

Con la nueva capacidad, un grupo que ya alcanzó el máximo actual podrá sumar hasta 476 integrantes adicionales. Esto permitirá mantener a todos en la misma conversación y evitar, en algunos casos, que los administradores tengan que repartir a los participantes entre varios grupos.

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La ampliación también alcanzará a los grupos vinculados con las comunidades de WhatsApp. Esta función permite organizar varios grupos relacionados bajo un espacio común, por ejemplo, para que una asociación reúna conversaciones de sus distintos equipos. El nuevo límite ofrecerá más margen para incorporar personas a esos chats.

Los administradores podrán sumar integrantes a grupos existentes sin crear otra conversación ni perder el historial. (Foto: Meta)

El cambio no modifica la forma de usar los grupos: los participantes podrán seguir enviando mensajes y compartiendo contenido de acuerdo con las opciones habilitadas por los administradores. La novedad se concentra en la cantidad de personas que pueden formar parte de la conversación.

Despliegue gradual en Android y iOS

WhatsApp está distribuyendo la ampliación de manera progresiva en las versiones más recientes de su aplicación para Android y iOS. Por ese motivo, algunos usuarios ya pueden añadir más participantes, mientras que otros todavía encuentran el límite de 1.024.

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La compañía suele habilitar sus novedades por etapas. Este método permite que una función llegue primero a una parte de las cuentas y, después, se extienda a más personas. WABetaInfo indicó que no hay una fecha oficial para que la capacidad de 1.500 miembros esté disponible de forma generalizada.

Quienes administran grupos pueden comprobar si la opción ya llegó a su cuenta al intentar añadir participantes. Si la aplicación todavía no permite superar los 1.024 miembros, deberán esperar a que se active la actualización en su dispositivo. Mantener WhatsApp actualizado también ayuda a recibir las novedades cuando estén disponibles, aunque no garantiza que se habiliten de inmediato.

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La nueva capacidad también llegará a grupos vinculados con las comunidades de WhatsApp.

Qué cambia para los administradores

Para los administradores, el incremento reduce la necesidad de crear chats paralelos cuando un grupo alcanza su límite. También facilita la incorporación de nuevos miembros sin empezar una conversación desde cero ni dejar atrás los mensajes anteriores.

El cambio puede ser especialmente relevante para grupos que funcionan como canales de coordinación diaria, como los de asociaciones, centros educativos o equipos de trabajo. En esos casos, concentrar la comunicación en un solo chat puede simplificar la organización, aunque gestionar una conversación con cientos de personas también exige moderación y reglas claras.

La ampliación, por sí sola, no convierte a los grupos en espacios públicos ni agrega automáticamente a nuevos miembros. Los administradores mantienen el control sobre quién puede ingresar y sobre la configuración de la conversación.

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WhatsApp no ha anunciado una fecha concreta para completar el despliegue. Por ahora, la función está en proceso de llegada y su disponibilidad dependerá de cada cuenta. Una vez habilitada, el límite más alto permitirá que las conversaciones grupales existentes incorporen más personas sin cambios en su historial ni en su estructura.