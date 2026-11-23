Un estudiante observa una pizarra en un colegio de La Paz, Bolivia. REUTERS/David Mercado

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Bolivia mantiene un rezago educativo significativo en comparación con otros sistemas de la región. Nueve de cada diez alumnos de sexto de primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas y ocho de cada diez tampoco lo hacen en lectura, según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2023), presentado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La evaluación, realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), en coordinación con el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), fue aplicada a 17.231 estudiantes de tercero y sexto de primaria de 348 unidades educativas del país. El estudio midió los aprendizajes en lectura y matemáticas y situó a Bolivia por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en todas las pruebas.

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En sexto de primaria, apenas el 9% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas y el 18,5% en lectura. En tercero, los resultados tampoco son alentadores: el 35,8% logró el nivel esperado en matemáticas y el 43,3% en lectura. Esto significa que seis de cada diez alumnos de ese grado tampoco cuentan con las competencias básicas evaluadas.

Jeanete Alanoca, ayuda a su hija Neydy, durante las clases virtuales por el Covid-19 en La Paz, Bolivia. Marzo de 2021. REUTERS/Santiago Limachi

El diagnóstico no es una novedad en Bolivia, donde diferentes evaluaciones han calificado negativamente al sistema educativo y han apuntado desigualdades sociales y territoriales como causas que profundizan el deterioro del aprendizaje.

En marzo de 2025, un estudio del OPCE sobre estudiantes de secundaria ya había advertido deficiencias en los aprendizajes: apenas tres de cada 100 alumnos aprobaron las pruebas de matemáticas y química, mientras que en física solo dos de cada 100 lograron hacerlo. Aquella evaluación se aplicó a 3.600 estudiantes de sexto de secundaria de 152 unidades educativas públicas, privadas y de convenio. Aunque corresponde a otro nivel educativo y a una evaluación diferente, sus resultados mostraron dificultades que ahora vuelven a quedar expuestas en la primaria.

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En ese contexto, la Unesco planteó seis líneas de acción para mejorar el sistema educativo boliviano: fortalecer el acceso y la asistencia escolar; priorizar las competencias fundamentales en lectura y matemáticas; promover el desarrollo socioemocional y la convivencia; garantizar trayectorias educativas oportunas para evitar retrasos y abandono escolar; fortalecer la labor docente mediante el acompañamiento y la planificación pedagógica; y reducir las desigualdades socioeducativas que condicionan las oportunidades de aprendizaje.

Niños del área rural posan en una plantación de quinua en las afueras de La Paz. Imagen de archivo. REUTERS/David Mercado

Tras conocerse los resultados del estudio, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que reconoció la gravedad del diagnóstico de la gestión educativa. “Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2023 de la Unesco, conocidos recientemente, nos duelen y nos obligan a actuar. Nuestros hijos no pueden seguir pagando el precio de una educación deficiente”, escribió.

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La dimensión del problema también provocó un pronunciamiento del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien atribuyó responsabilidades compartidas a los gobiernos, las autoridades educativas y el magisterio. “Somos culpables quienes hemos gobernado, quienes han sido responsables de conducir la educación, los maestros y la comunidad educativa en su conjunto”, escribió en su cuenta de X y advirtió que, mientras Bolivia no sea capaz de garantizar una educación de calidad para sus niños y jóvenes, el país no podrá transformar su realidad.

“Este es el mayor fracaso de nuestra historia”, escribió el exmandatario.