FILE PHOTO: NVIDIA CEO Jensen Huang walks to the office of U.S. Senator Adam Schiff (D-CA) while meeting with lawmakers on Capitol Hill, Washington, D.C., U.S., July 28, 2026. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

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Hace once días la industria de la tecnología se sorprendió con la salida de Jensen Huang, un líder del sector que llevó a una empresa creada en un restaurante en California en los 90´s con Chris Malachowsky y Curtis Priem, a ser una de las más valiosas del mundo en 2026.

Ahora, iniciando semana, y previo incluso a unos días oscuros económicos para la industria de la tecnología en Wall Street, se conoce que la junta directiva de Nvidia ha tomado la decisión de traer de nuevo a Jensen Huang como CEO de Nvidia tras el escándalo de posible espionaje chino por medio de una amante.

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“Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, fueron las palabras con las que el mundo conoció el regreso del fundador de una compañía que solo quería en sus inicios llevar la computación acelerada por gráficos al mercado de los videojuegos y multimedia al PC.

Nvidia CEO Jensen Huang speaks on stage during the Invest in Germany Summit in Berlin, Germany, October 19, 2026. REUTERS/Lisi Niesner

“Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Quiero agradecer a la Junta Directiva de NVIDIA su confianza y deliberación durante este proceso. Estoy especialmente agradecido a Harvey Jones por su liderazgo como Presidente, y a Colette Kress y a nuestro equipo ejecutivo por dirigir NVIDIA durante este periodo”, afirmó.

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Jensen Huang vuelve a dirigir Nvidia tras 11 días fuera de la compañía

Con la decisión de Nvidia, Jensen Huang vuelve a los cargos de presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva. La restitución, aprobada por unanimidad, impulsó las acciones del fabricante de semiconductores, más del 31% en Wall Street.

La decisión cerró una crisis iniciada el 12 de noviembre pasado, cuando Huang presentó su dimisión inmediata tras investigaciones internas sobre sus relaciones extramatrimoniales. Entre ellas figuraba un vínculo con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed a quien organismos de inteligencia de Estados Unidos sospechan de colaborar con China.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, asumió de forma interina como consejera delegada, mientras Harvey C. Jones ocupó la presidencia del consejo. En los primeros días posteriores a la salida de Huang, la empresa contrató a la firma Heidrick & Struggles para buscar un reemplazo definitivo.

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La restitución, aprobada por unanimidad, impulsó las acciones del fabricante de semiconductores, más del 31% en Wall Street. REUTERS/Brendan McDermid

La crisis abrió dudas sobre la continuidad de Nvidia

La salida de Huang coincidió con una caída de las acciones de la compañía y con informaciones sobre un posible escrutinio contable de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El 20 de noviembre, los títulos cerraron en USD 125,83, tras una baja cercana al 14% en la jornada.

La empresa llegó a perder más de USD 1 billón de valor de mercado desde el inicio de la crisis, de acuerdo con la cronología difundida sobre el caso. En paralelo, empleados y figuras de Silicon Valley promovieron cartas en favor del regreso del cofundador de Nvidia.

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Kress encabezó la presentación de resultados trimestrales el 17 de noviembre. Ese mismo día, Huang manifestó en la red social X que estaba “dispuesto a volver si la junta se lo solicita”. Jones había sostenido entonces que el directorio había aceptado por unanimidad la renuncia y que no contemplaba reincorporarlo.

Los directores concluyeron que el regreso del ejecutivo “no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”. REUTERS/Rick Wilking/File Photo/File Photo

La junta cambió de posición tras recibir información oficial

El consejo de administración revisó su postura después de mantener reuniones con Huang y recibir información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Según la empresa, los directores concluyeron que el regreso del ejecutivo “no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

La reincorporación también se produjo después de que el presidente Donald Trump pidiera públicamente el retorno de Huang a la empresa. De acuerdo con medios estadounidenses, el mandatario respaldó la decisión de la junta una vez que se confirmó la restitución.

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La investigación interna sobre la conducta de Huang sigue abierta y el ejecutivo tiene prevista una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos el 1 de diciembre.